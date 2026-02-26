При атаке на химзавод «Дорогобуж» пострадали установки для производства аммиачной селитры и железнодорожный терминал

При украинской атаке на химический завод «Дорогобуж» в Смоленской области пострадали установки для производства аммиачной селитры — химического азотного удобрения, используемого также в качестве взрывчатки. Пострадали также склад готовой продукции, автостоянка и железнодорожный терминал. Удар был нанесен беспилотниками ФП-1. Это выяснил украинский OSINT-проект «КіберБорошно | CyberBoroshno».

Как пишет издание «Север. Реалии» со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел прямо в аммиачном цеху. Сразу после взрывов в районе, примыкающем к заводу, отключили воду. Были закрыты детские сады и школы, власти обещали организовать эвакуацию жителей деревни Пушкарёво рядом с заводом, вечером в день удара губернатор Смоленской области объявил, что их вывезли в ПВР в деревне Садовая. Уже на следующий день, по сообщениям госагентств, эвакуированные вернулись домой, опасных для жизни загрязнений воздуха зафиксировано не было.

Удар по химзаводу был нанесен утром 25 февраля. Были задействованы больше 30 беспилотников. 7 человек, в том числе сотрудники завода и приехавшие на вызов спасатели, погибли, 10 человек были ранены. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти, церемония прощания с погибшими состоится 28 февраля в поселке Верхнеднепровский.