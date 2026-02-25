Дроны атаковали завод по производству азотных удобрений в Смоленской области. Погибли семь человек

В результате атаки на химический завод в Смоленской области погибли 7 человек, сообщил Следственный комитет. Не менее 10 человек ранены. «Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб», — рассказали в ведомстве.

В СК уточнили, что в атаке на предприятие ПАО «Дорогобуж», где производятся азотные удобрения, участвовали не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами. Атаку на завод подтвердил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По данным Telegram-канала Mash, как минимум трое из погибших — спасатели, прибывшие в Дорогобужский район на тушение пожара.

Astra отмечает, что среди продукции, производимой заводом «Дорогобуж», есть аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение и в гражданском, и в военном секторах. Украинский OSINT-проект Exilenova+ сообщает, что, вероятно, атаке подвергся цех по производству азофоски (азотно-фосфорно-калийное удобрение), при изготовлении которой используются аммиак, азотная кислота и нитраты — вещества двойного назначения.