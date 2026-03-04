В Ростовской области при работе ПВО сбит российский вертолет Ми-8. Три члена экипажа погибли — источники Astra

В Ростовской области в ночь на 4 марта сбили вертолет Ми-8 Минобороны России, утверждает Telegram-канал Astra со ссылкой на собственные источники. По его данным, борт был сбит во время работы расчета ПВО. Три члена экипажа погибли.

Как выяснила Astra, вертолет упал на сарай в хуторе Дудки Миллеровского района. Ми-8 загорелся, сарай, принадлежавший местному фермеру, также сгорел. Эту информацию сообщили местные жители и подтвердили источники в МЧС России. Хутор Дудки находится примерно в 2,5 км от военного аэродрома Миллерово.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 4 марта написал в Telegram-канале, что ночью регион подвергся атаке беспилотников.

«Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах — Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле: в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения», — написал Слюсарь. О катастрофе вертолета он не упоминал.

В конце января Telegram-канал «✈️Стратегічна авіація рф» выявил вероятные точки запуска баллистических и крылатых ракет по территории Украины. В числе возможных точек запуска упоминались окрестности Таганрога и Миллерово в Ростовской области.