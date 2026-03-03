Подконтрольная ВС РФ территория в Украине сократилась впервые с 2023 года, рекорд пусков российских ФАБ с УМПК. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На Северском выступе идут ожесточенные встречные бои на правом берегу реки Северский Донец
- На покровском направлении российские войска развивают наступление к северу от покровско-мирноградской агломерации
- На южно-донецком направлении украинские военные в результате контратак взяли под уверенный контроль 20 кв. км
- Black Bird Group — подконтрольная ВС РФ территория в Украине по итогам месяца сократилась впервые с ноября 2023 года
- Российские атаки на Дружковку в Донецкой области — три человека погибли, еще 14 человек получили ранения
- В феврале 2026 года поставлен рекорд по зарегистрированным пускам российских ФАБ с УМПК
- В результате украинского налета на Новороссийск повреждения получили свыше 100 частных и многоквартирных домов
- В Краснодарском крае беспилотниками атакован ключевой объект «энергомоста» на Крымский полуостров
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате приграничного населенного пункта на севере Сумской области.
Минобороны РФ заявило о захвате приграничного села Бобылевка в северной части Сумской области.
На Северском выступе идут ожесточенные встречные бои на правом берегу реки Северский Донец.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает о встречных боях за Кривую Луку на правом берегу Северского Донца. Также, по его сведениям, ВС РФ ведут бои за Никифоровку к юго-западу от Северска и уже заняли Фёдоровку Вторую к западу от нее.
На покровском направлении российские войска развивают наступление к северу от покровско-мирноградской агломерации.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись к северу от Ровного между Покровском (до 2016 года — Красноармейск) и Мирноградом (до 2016 года — Димитров) по направлению на Родинское, а также в Гришине, к северо-западу от Покровского. Юрий Котенок также пишет о боях в северной части Гришина и утверждает, что российские войска вошли в Сергеевку к западу от него.
На южно-донецком направлении украинские военные в результате контратак взяли под уверенный контроль 20 кв. км.
Исследователь под ником Playfra считает, что украинские силы взяли под уверенный контроль 20 кв. км в ходе контратак на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а именно участок от Терноватого до реки Гайчур. Наступление к югу от реки Волчьей он характеризует как тактические действия, призванные восстановить контроль над удобными оборонительными рубежами, и подчеркивает, что в контратаках задействовано гораздо меньше сил, чем в украинском контрнаступлении 2023 года. Он также ссылается на украинское видео удара FPV-дроном по российскому военному к югу от Вишнёвого (геопривязка) в качестве иллюстрации того, что СОУ еще не зачистили эту территорию.
На запорожском направлении Минобороны РФ заявляет о продвижении до рубежа всего в 14 км от города Запорожья.
Минобороны РФ заявило о захвате Веселянки на левом берегу реки Конки в Запорожской области в 14 км от Запорожья и в 10 км от ЛБС по версии карты DeepState.
Подконтрольная ВС РФ территория в Украине сократилась впервые с 2024 года: по итогам недели площадь оккупированной территории уменьшилась на 16 кв. км, подсчитало издание «Агентство» по карте DeepState.
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Недельные темпы территориального продвижения ВС РФ в Украине с 2024 года
OSINT-группа Black Bird Group, в свою очередь, оценила, что в феврале 2026 года ВС РФ потеряли в общей сложности 37 кв. км территории — по их подсчетам, площадь оккупированных территорий сократилась по итогам месяца впервые с ноября 2023 года.
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Месячные темпы территориального продвижения ВС РФ в Украине с 2024 года
Владимир Зеленский предложил направить в страны Персидского залива украинских специалистов по борьбе с БПЛА для отражения иранских налетов, если руководство этих стран убедит Владимира Путина согласиться на месячное прекращение огня. Также Зеленский заявил в интервью итальянской Corriere della Sera, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина может столкнуться с сокращением поставок ЗУР и ЗРК.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 3 марта 136 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (127 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания пяти БПЛА в трех локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Три человека погибли, еще 14 получили ранения в результате атак на Дружковку в Донецкой области, сообщили в областной прокуратуре. На город были сброшены четыре ФАБ-250, из-за чего один мужчина погиб, еще шесть человек получили ранения. FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находились женщина и четверо мужчин — все они получили минно-взрывные травмы. В результате еще одного удара погибли мужчина и женщина, а трое мирных жителей пострадали. Повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, отделение банка, аптека и магазины. Еще три человека погибли и двое пострадали при атаке на Краматорск, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин.
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Один человек погиб, еще семь пострадали, в том числе двое детей, из-за удара по электропоезду в Криворожском районе Днепропетровской области накануне, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Последствия российского удара по электропоезду в Днепропетровской области, 02.03.2026
По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, накануне ночью БПЛА атаковал объект теплоснабжения в Семёновской общине. При ударе по Сновской общине погибла женщина, загорелся жилой дом.
В Минэнерго сообщили, что в результате атак утром без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
В результате утреннего обстрела поселка Эсмань в Сумской области погиб 48-летний местный житель, вышедший за водой, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. За сутки от атак на регион пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок.
OSINT-ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует инфографику количества примененных российской стороной ФАБ с УМПК по территории Украины в феврале 2026 года. За 28 дней этот показатель составил рекордные 6 321 единицу (увеличение на 11% по сравнению с предыдущим месяцем).
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Помесячная динамика применения ФАБ с УМПК по территории Украины
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 2 марта (1, 2) 28 беспилотников: 23 — над Белгородской, четырех — над Курской областью и одного — над Крымским полуостровом. В ночь на 3 марта были перехвачены 16 БПЛА: восемь — над Крымским полуостровом, пять — над Белгородской и три — над Астраханской областью.
Украинские каналы (1, 2, 3) публикуют спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки на нефтеналивной терминал «Шесхарис» в Новороссийске. На снимках зафиксированы повреждения насосно-перекачивающего оборудования и системы трубопроводов, а также нефтяное пятно в бухте Новороссийска.
61 частный и 41 многоквартирный дом были повреждены в Новороссийске после атаки накануне, сообщил мэр Андрей Кравченко. «Наиболее серьезно пострадал частный сектор в Восточном районе, где в трех домах произошел пожар вследствие падения обломков беспилотников», — написал он. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада.
Появились спутниковые снимки результатов атаки 27 февраля на Евпаторийский авиационный ремонтный завод, в зданиях и ангарах которого хранятся и обслуживаются БПЛА «Форпост» и «Орион». На снимках видны повреждения трех ангаров. Масштабы повреждений внутри неизвестны.
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
Ключевой узел российского «энергомоста» в аннексированный Крым — подстанция 500 кВ «Тамань» (ПАО «Россети Кубань») в Темрюкском районе Краснодарского края — был атакован в ночь на 27 февраля, сообщили источники издания Astra в МЧС РФ. По их сведениям, по объекту ударили 13 беспилотников, возник пожар, частично выведено из строя оборудование, уничтожены автотрансформаторы АТ-1 и АТ-2; пострадавших нет. Официально об атаке местные власти не сообщали. 1 марта «советник главы» региона Олег Крючков заявил об аварии на магистральных ЛЭП и ограничении электроснабжения в ряде населенных пунктов Крыма, отметив, что ведутся восстановительные работы. Связаны ли перебои с атакой на подстанцию, неизвестно.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 марта по 20:00 2 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 19 мирных жителей, еще 76 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
В соцсетях появилось видео украинской колесной САУ 2С22 «Богдана» с дополнительной защитой из резинотканевых экранов. Военный эксперт Ян Матвеев считает, что такое добронирование скорее похоже на противоосколочное, то есть предназначено для защиты от близких разрывов боевых частей ракет и дронов.
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
О главных событиях войны 2 марта 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ приближаются к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка, налет на нефтеналивной терминал в порту Новороссийска. Что происходит на фронте
УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции. Устройство, которым с 2023 года оснащаются российские неуправляемые авиабомбы, что дает им возможность лететь на большие расстояния (от 70-80 км и далее) к заданной цели. С осени 2025 года фиксируется применение модулей УМПК-Р увеличенной дальности, снаряженных реактивным двигателем. Представляет собой крылья, раскрывающиеся после сброса бомбы. Несмотря на невысокую точность, позволяет российской авиации применять боеприпасы вне зоны поражения украинской ПВО.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
ЗУР — зенитная управляемая ракета.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
САУ — самоходная артиллерийская установка.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.