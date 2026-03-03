Подконтрольная ВС РФ территория в Украине сократилась впервые с 2023 года, рекорд пусков российских ФАБ с УМПК. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На Северском выступе идут ожесточенные встречные бои на правом берегу реки Северский Донец

На покровском направлении российские войска развивают наступление к северу от покровско-мирноградской агломерации

На южно-донецком направлении украинские военные в результате контратак взяли под уверенный контроль 20 кв. км

Black Bird Group — подконтрольная ВС РФ территория в Украине по итогам месяца сократилась впервые с ноября 2023 года

Российские атаки на Дружковку в Донецкой области — три человека погибли, еще 14 человек получили ранения

В феврале 2026 года поставлен рекорд по зарегистрированным пускам российских ФАБ с УМПК

В результате украинского налета на Новороссийск повреждения получили свыше 100 частных и многоквартирных домов

В Краснодарском крае беспилотниками атакован ключевой объект «энергомоста» на Крымский полуостров

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате приграничного населенного пункта на севере Сумской области.

Минобороны РФ заявило о захвате приграничного села Бобылевка в северной части Сумской области.

На Северском выступе идут ожесточенные встречные бои на правом берегу реки Северский Донец.

«Военкор» Юрий Котенок сообщает о встречных боях за Кривую Луку на правом берегу Северского Донца. Также, по его сведениям, ВС РФ ведут бои за Никифоровку к юго-западу от Северска и уже заняли Фёдоровку Вторую к западу от нее.

На покровском направлении российские войска развивают наступление к северу от покровско-мирноградской агломерации.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись к северу от Ровного между Покровском (до 2016 года — Красноармейск) и Мирноградом (до 2016 года — Димитров) по направлению на Родинское, а также в Гришине, к северо-западу от Покровского. Юрий Котенок также пишет о боях в северной части Гришина и утверждает, что российские войска вошли в Сергеевку к западу от него.

На южно-донецком направлении украинские военные в результате контратак взяли под уверенный контроль 20 кв. км.

Исследователь под ником Playfra считает, что украинские силы взяли под уверенный контроль 20 кв. км в ходе контратак на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а именно участок от Терноватого до реки Гайчур. Наступление к югу от реки Волчьей он характеризует как тактические действия, призванные восстановить контроль над удобными оборонительными рубежами, и подчеркивает, что в контратаках задействовано гораздо меньше сил, чем в украинском контрнаступлении 2023 года. Он также ссылается на украинское видео удара FPV-дроном по российскому военному к югу от Вишнёвого (геопривязка) в качестве иллюстрации того, что СОУ еще не зачистили эту территорию.

На запорожском направлении Минобороны РФ заявляет о продвижении до рубежа всего в 14 км от города Запорожья.

Минобороны РФ заявило о захвате Веселянки на левом берегу реки Конки в Запорожской области в 14 км от Запорожья и в 10 км от ЛБС по версии карты DeepState.

Подконтрольная ВС РФ территория в Украине сократилась впервые с 2024 года: по итогам недели площадь оккупированной территории уменьшилась на 16 кв. км, подсчитало издание «Агентство» по карте DeepState.