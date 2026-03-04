Минтранс обвинил Украину в атаке на российский газовоз в Средиземном море. На снимках видна пробоина в корпусе

Российский Минтранс утром 4 марта подтвердил пожар на российском газовозе Arctic Metagaz (IMO: 9243148). Ведомство обвинило в атаке на него украинские безэкипажные катера. OSINT-аналитики публикуют (1, 2) кадры судна, снятые с воздуха, — в его корпусе видна большая пробоина.

По версии Минтранса РФ, украинские БЭК были запущены с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа, находившиеся на борту, эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

Уточняется, что танкер следовал из порта Мурманск с грузом, «оформленным по всем международным правилам». В Минтрансе произошедшее назвали «актом международного терроризма и морского пиратства».

На кадрах, которые публикуют OSINT-специалисты, видна дыра в корпусе судна. Аналитик H I Sutton отмечает, что, хотя судно всё еще на плаву, для российского флота это «полная потеря».