Минтранс обвинил Украину в атаке на российский газовоз в Средиземном море. На снимках видна пробоина в корпусе

Российский Минтранс утром 4 марта подтвердил пожар на российском газовозе Arctic Metagaz (IMO: 9243148). Ведомство обвинило в атаке на него украинские безэкипажные катера. OSINT-аналитики публикуют (1, 2) кадры судна, снятые с воздуха, — в его корпусе видна большая пробоина.
По версии Минтранса РФ, украинские БЭК были запущены с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа, находившиеся на борту, эвакуированы. О пострадавших не сообщается.
Уточняется, что танкер следовал из порта Мурманск с грузом, «оформленным по всем международным правилам». В Минтрансе произошедшее назвали «актом международного терроризма и морского пиратства».
На кадрах, которые публикуют OSINT-специалисты, видна дыра в корпусе судна. Аналитик H I Sutton отмечает, что, хотя судно всё еще на плаву, для российского флота это «полная потеря».
Профильное издание gCaptain сообщало, что инцидент произошел рано утром 3 марта. 18 февраля Arctic Metagaz загрузил СПГ на плавучей установке хранения Saam (FSU), после чего прошел вокруг Великобритании и Испании и вошел в Средиземное море. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Arctic Metagaz прекратил подавать сигнал AIS 2 марта около 21:30 (мск) на выходе из ИЭЗ Мальты.
Arctic Metagaz участвует в перевозке подсанкционного сжиженного природного газа (СПГ) российского проекта «Арктик СПГ — 2». Это проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству СПГ на Гыданском полуострове.
Как отмечает gCaptain, в распоряжении компании всего 11 танкеров-газовозов. Потеря Arctic Metagaz может значительно осложнить логистику проекта.
В ноябре 2023 и феврале 2024 года «Арктик СПГ — 2» попал под американские и британские санкции соотвестственно. В 2025-м само судно Arctic Metagaz попало под санкции ЕС, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии.