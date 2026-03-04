В Кировской области беспилотники атаковали завод азотных удобрений

Утром 4 марта беспилотники атаковали город Кирово-Чепецк в Кировской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов. По его словам, пострадавших нет. Других деталей Соколов не привел. Кирово-Чепецк расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной.

Украинский OSINT-проект Exilenova+ сообщает, что украинские БПЛА «Лютий» поразили завод в Кирово-Чепецке. По данным проекта, в атаке участвовали восемь дронов, поражен аммиачный цех. Украинский Telegram-канал Supernova+ уточняет, что речь о заводе минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината (ЗМУ КЧХК). Это филиал «УРАЛХИМ», специализирующийся на производстве азотных удобрений, в том числе аммиачной селитры, карбамида и азофоски (азотно-фосфорно-калийное удобрение), при изготовлении которой используются аммиак, азотная кислота и нитраты — вещества двойного назначения.

Информацию об атаке на ЗМУ КЧХК подтверждает также Telegram-канал Astra.