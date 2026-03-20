Купянск почти полностью занят ВСУ, все российские военные, прятавшиеся в центральной районной больнице, погибли — Z-военкор Романов

Z-блогер Владимир Романов заявил, что населенный пункт Купянск в Харьковской области «почти полностью занят ВСУ», об этом он написал в своем Telegram-канале 20 марта.

По его словам, ВСУ ведут зачистку оставшегося северного участка.

«Купянск, Украина. Н. п. почти полностью занят ВС Украины. Под информационным прикрытием (тишиной) МО РФ — ВС Украины ведут зачистку оставшегося северного участка. Парни из ЦРБ погибли. Все», — написал Романов.

Ранее РБК-Украина сообщал, что комплекс зданий Центральной районной больницы был одним из ключевых опорных пунктов российских сил в Купянске. Российские военные «месяцами прятались в подвалах под постоянными ударами украинских дронов и артиллерии», пишет издание.