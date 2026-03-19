Командование ВС РФ перебрасывает дополнительные силы под Запорожье, удары по химическим производствам в России. Что происходит на фронте

В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group показали кадры «скидов» на российские РСЗО «Град» на покровском направлении.

На запорожском направлении командование ВС РФ перебрасывает дополнительные подразделения под Запорожье.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5) о переброске на запорожское направление дополнительных российских сил к уже действующей здесь 58-й общевойсковой армии и ряду подразделений ВДВ. По его сведениям, сейчас они проводят штурмовые действия малой интенсивности, в частности, пытаются восстановить положение в Приморском, где после украинских контратак удерживают только одну улицу на юге населенного пункта, а также ликвидировать вклинение СОУ в Степногорске. Также обозреватель сообщает, что российские военные продолжают «просачиваться» в Приморское, Лукьяновское и к северу от рубежа Степовое — Щербаки, а украинским войскам не хватает сил на одновременное удержание линии обороны и ликвидацию «просочившихся» групп.

Машовец считает, что потенциальное наступление в сторону Запорожья в узком коридоре между рекой Днепр и Ореховым влечет риски украинских контратак и срезания образовавшегося выступа, так что российскому командованию сперва придется заняться ликвидацией ореховского района обороны СОУ, что означает растягивание фронта и распыление сил и средств. Тем не менее он ожидает, что в ближайшее время российские войска попытаются взять Орехов лобовыми атаками, для чего российской группировке войск «Днепр» придется снимать часть сил с херсонского направления. Кроме того, обозреватель полагает, что для успешного наступления на Орехов и Запорожье группировкам «Днепр» и «Восток» необходимо пополнение пехоты, а где его взять без мобилизации — вопрос открытый.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что ВС РФ накапливают силы к югу от города Орехова, чтобы занять окрестные села, после чего подвести туда операторов БПЛА и поставить маршруты снабжения Орехова под огневой контроль. По его информации, украинское командование в курсе такой подготовки и предпринимает необходимые контрмеры.

Спецназовцы ГУР провели зачистку в селе Речное к северу от Приморского на берегу реки Конки, впадающей в бывшее Каховское водохранилище. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео, которое, по оценке авторов, было снято в 800 м от известной ЛБС.

Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 9 по 15 марта ВС РФ оккупировали 37 кв. км территории Украины, или в среднем по 5 кв. км в сутки (за неделю до этого темпы российского продвижения составляли в среднем 7 кв. км в сутки). Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что на прошлой неделе количество боестолкновений на фронте увеличилось на 12% по сравнению с неделей до этого, составив в среднем 103 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 марта 133 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (109 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

В Днепропетровской области две женщины пострадали из-за атак накануне, сообщили в ГСЧС. Под ударами оказались Никопольский, Синельниковский, Днепровский и Криворожский районы. Повреждения получили предприятия, частные дома, хозяйственные постройки, гостиница, магазин и автотранспорт.

Во Львовской области накануне вечером беспилотник атаковал здание Главного управления СБУ, сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий (1, 2). По предварительной информации, никто не пострадал, но есть разрушения.

Также накануне вечером дроны атаковали Волынскую область, сообщил глава местной ОВА Роман Романюк. По его словам, повреждения получил объект критической инфраструктуры около Нововолынска. «Ущерб очень серьезный», — добавил мэр города Борис Карпус. В результате в одном из районов области без электричества остались более 30 тысяч человек, также возникли перебои с водоснабжением. Нововолынск расположен в нескольких километрах от границы с Польшей и Люблинским воеводством, отмечает Русская служба Би-би-си.

Четыре человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу, сообщили местные власти (1, 2, 3). В трех районах города возникли пожары. Один из «Шахедов» попал в многоквартирный дом, частично разрушив несколько квартир, фасад и остекление здания. По сведениям ГСЧС, частично уничтожены квартиры минимум в двух многоэтажных домах. На территории коммунального предприятия повреждения получили оборудование и 11 транспортных средств.

