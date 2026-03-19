Командование ВС РФ перебрасывает дополнительные силы под Запорожье, удары по химическим производствам в России. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На Северском выступе Минобороны РФ отчиталось о захвате Фёдоровки Второй восточнее Краматорска
- На покровском направлении сообщается о продвижении российских военных в районе Добропольского выступа
- На запорожском направлении командование ВС РФ перебрасывает дополнительные подразделения под Запорожье
- Недельные темпы российского территориального продвижения в Украине упали с 7 кв. км до 5 кв. км в сутки
- В ходе налета на Львов беспилотник попал в здание областного управления СБУ — никто не пострадал
- За последний месяц на территории России атакованы 10 предприятий химической промышленности
- В Севастополе поражен центр обслуживания и ремонта комплексов ПВО из состава концерна «Алмаз-Антей»
- Украинские силы стремительно наращивают количество ударов дронами по целям на глубине в 250 км от передовой
Обстановка на фронте
На Северском выступе Минобороны РФ отчиталось о захвате Фёдоровки Второй восточнее Краматорска.
Минобороны РФ заявило о захвате Фёдоровки Второй к востоку от Краматорска. По информации DeepState, по состоянию на 19 марта 2026 года, этот населенный пункт частично контролируется ВС РФ, а частично пребывает в «серой зоне».
На покровском направлении сообщается о продвижении российских военных в районе Добропольского выступа.
В Минобороны РФ отчитались об оккупации Павловки на Добропольском выступе. Согласно карте DeepState, это село контролируется украинскими войсками и находится в 4 км от ЛБС. Тем временем в 1-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины «Буревій» показали отчетное видео работы операторов FPV-дронов бригады за неделю с 9 по 15 марта в районе Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург; геопривязка), в том числе удары по технике, личному составу, укрытию и «дрону-ждуну».
Дроны-«ждуны» — на военном жаргоне означает дроны-камикадзе, которые садятся на специальные ножки в засады на логистических маршрутах противника, а при появлении вражеской техники приводятся в действие и атакуют цель.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
«Серая зона» — территория, расположенная между сторонами боевых действий, но не контролируемая в полной мере никем из них.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
РСЗО — реактивная система залпового огня. Представляет собой установку, запускающую реактивные снаряды (в просторечии «ракеты») один за другим, что увеличивает огневую мощь залпа.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group показали кадры «скидов» на российские РСЗО «Град» на покровском направлении.
На запорожском направлении командование ВС РФ перебрасывает дополнительные подразделения под Запорожье.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5) о переброске на запорожское направление дополнительных российских сил к уже действующей здесь 58-й общевойсковой армии и ряду подразделений ВДВ. По его сведениям, сейчас они проводят штурмовые действия малой интенсивности, в частности, пытаются восстановить положение в Приморском, где после украинских контратак удерживают только одну улицу на юге населенного пункта, а также ликвидировать вклинение СОУ в Степногорске. Также обозреватель сообщает, что российские военные продолжают «просачиваться» в Приморское, Лукьяновское и к северу от рубежа Степовое — Щербаки, а украинским войскам не хватает сил на одновременное удержание линии обороны и ликвидацию «просочившихся» групп.
Машовец считает, что потенциальное наступление в сторону Запорожья в узком коридоре между рекой Днепр и Ореховым влечет риски украинских контратак и срезания образовавшегося выступа, так что российскому командованию сперва придется заняться ликвидацией ореховского района обороны СОУ, что означает растягивание фронта и распыление сил и средств. Тем не менее он ожидает, что в ближайшее время российские войска попытаются взять Орехов лобовыми атаками, для чего российской группировке войск «Днепр» придется снимать часть сил с херсонского направления. Кроме того, обозреватель полагает, что для успешного наступления на Орехов и Запорожье группировкам «Днепр» и «Восток» необходимо пополнение пехоты, а где его взять без мобилизации — вопрос открытый.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что ВС РФ накапливают силы к югу от города Орехова, чтобы занять окрестные села, после чего подвести туда операторов БПЛА и поставить маршруты снабжения Орехова под огневой контроль. По его информации, украинское командование в курсе такой подготовки и предпринимает необходимые контрмеры.
Спецназовцы ГУР провели зачистку в селе Речное к северу от Приморского на берегу реки Конки, впадающей в бывшее Каховское водохранилище. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео, которое, по оценке авторов, было снято в 800 м от известной ЛБС.
Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 9 по 15 марта ВС РФ оккупировали 37 кв. км территории Украины, или в среднем по 5 кв. км в сутки (за неделю до этого темпы российского продвижения составляли в среднем 7 кв. км в сутки). Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что на прошлой неделе количество боестолкновений на фронте увеличилось на 12% по сравнению с неделей до этого, составив в среднем 103 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 марта 133 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (109 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в семи локациях.
В Днепропетровской области две женщины пострадали из-за атак накануне, сообщили в ГСЧС. Под ударами оказались Никопольский, Синельниковский, Днепровский и Криворожский районы. Повреждения получили предприятия, частные дома, хозяйственные постройки, гостиница, магазин и автотранспорт.
Во Львовской области накануне вечером беспилотник атаковал здание Главного управления СБУ, сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий (1, 2). По предварительной информации, никто не пострадал, но есть разрушения.
Также накануне вечером дроны атаковали Волынскую область, сообщил глава местной ОВА Роман Романюк. По его словам, повреждения получил объект критической инфраструктуры около Нововолынска. «Ущерб очень серьезный», — добавил мэр города Борис Карпус. В результате в одном из районов области без электричества остались более 30 тысяч человек, также возникли перебои с водоснабжением. Нововолынск расположен в нескольких километрах от границы с Польшей и Люблинским воеводством, отмечает Русская служба Би-би-си.
Четыре человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу, сообщили местные власти (1, 2, 3). В трех районах города возникли пожары. Один из «Шахедов» попал в многоквартирный дом, частично разрушив несколько квартир, фасад и остекление здания. По сведениям ГСЧС, частично уничтожены квартиры минимум в двух многоэтажных домах. На территории коммунального предприятия повреждения получили оборудование и 11 транспортных средств.
В Сумской области при атаках БПЛА три человека погибли, еще 10 получили ранения, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. В Великописаревской общине пожилой мужчина получил тяжелое ранение и скончался до приезда медиков. Еще два человека погибли в Хутор-Михайловской общине.
Более 38 тысяч домохозяйств остались без света в Запорожской области в результате утренней атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Также он добавил, что пострадал один человек — он находится в тяжелом состоянии. Позже Фёдоров написал, что электроснабжение уже восстановлено для более чем 83% абонентов.
В Минэнерго Украины заявили, что в результате атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях остались без электроснабжения.
Z-канал «ИЗНАНКА» публикует недатированные кадры поражения объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины, не указывая даты атак. Под удар попали нефтеперерабатывающая станция «Снегиревка» в районе села Кобзарцы в Николаевской области, подстанция 150 кВ «Огнеупорная-2» в районе Запорожья и подстанция 110 кВ «ХФТИ» в районе поселка Пятихатка в Харьковской области.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 18 марта 70 беспилотников (1, 2, 3): 34 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымским полуостровом, восьми — над акваторией Чёрного моря, семи — над акваторией Азовского моря и по три — над Адыгеей и Ставропольским краем. В ночь на 19 марта были перехвачены 138 БПЛА: 40 — над Краснодарским краем, 35 — над Крымским полуостровом, 28 — над Ставропольским краем, 18 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Курской областью, семь — над акваторией Чёрного моря и два — над Ростовской областью.
Ночью беспилотники атаковали Ставропольский край, сообщил губернатор Владимир Владимиров. В Кочубеевском округе пострадала женщина. В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий, также, по словам губернатора, силы ПВО отражали налет на промзону города. Там находится химкомбинат «Азот», последний раз атакованный в ночь на 13 марта 2026 года. Подтверждений с места о попаданиях пока нет, однако OSINT-канал 𝔽𝕒𝕝𝕔𝕠𝕟 𝕚𝕟𝕤𝕚𝕘𝕙𝕥 ᵐᵃᵖ 🦅 отмечает, что спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал тепловые сигнатуры на территории завода, что может свидетельствовать о возгорании.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за последний месяц СОУ нанесли как минимум 10 ударов по российским предприятиям химической промышленности.
Как сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, в результате атаки беспилотников на город погиб мужчина, еще два местных жителя получили ранения средней тяжести. Из-за обломков сбитых БПЛА в городе загорелись несколько зданий, выбиты окна в некоторых жилых домах и повреждены не менее восьми автомобилей.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выяснил, что в Севастополе под удар попало здание концерна «Алмаз-Антей». Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на входящий в состав концерна «Алмаз-Антей» Инновационный центр производственно-технического предприятия «Гранит». На опубликованном видео зафиксировано семь попаданий дронов FP-2. Как отмечает ресурс «КіберБорошно», центр занимался ремонтом и обслуживанием комплексов ПВО, размещенных на Крымском полуострове.
Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки Краснодара, сообщил мэр Евгений Наумов. По его информации, обломки повредили окна квартир в двух корпусах и припаркованные автомобили. Обошлось без пострадавших. Видео очевидцев атаки, опубликованные украинским каналом Exilenova+, были сняты в ЖК «Славянка», выяснило издание Astra. Комплекс находится в 1,8 км от военного аэродрома «Краснодар-Центральный». В ночь на 18 марта аэродром уже пытались атаковать.
Украинские силы с весны 2025 года стремительно наращивают применение ударных беспилотников самолетного типа «миддлстрайк», предназначенных для поражения целей на глубине 50–250 км от линии фронта, пишет автор проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Первый случай их применения был зафиксирован в Крыму, когда дроны подразделения ГУР «Примари» поразили 21 единицу ценной военной техники. После этого началась системная кампания по ослаблению российской ПВО. По открытым данным, с марта 2025-го по март 2026 года зафиксировано не менее 365 таких ударов, причем более трети из них пришлись на последние три месяца, что свидетельствует о быстром масштабировании. К операциям, помимо ГУР, подключились ССО, Силы беспилотных систем и СБУ, а география ударов расширилась на весь фронт и оперативный тыл.
Количество украинских ударов по целям на глубине в 250 км от передовой с марта 2025 года
Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩
Почти половина атак приходится на элементы противовоздушной обороны — РЛС и пусковые установки, что постепенно снижает эффективность российской ПВО и вынуждает перебрасывать комплексы с других направлений. Среди применяемых дронов выделяются FP-2 и «Рубака». В результате зона глубиной до 250 км от фронта становится всё более уязвимой, усложняя для российских войск снабжение и подготовку операций. При дальнейшем росте производства роль таких беспилотников, вероятно, будет только увеличиваться.
Типы пораженных с марта 2025 года на глубине в 250 км от передовой российских целей
Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 марта по 20:00 18 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум пять мирных жителей, еще 45 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
О главных событиях войны 18 марта 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ контратакуют в районе Лимана, российские военные возобновили наступление к северу от Гуляйполя. Что происходит на фронте
