ВСУ контратакуют в районе Лимана, российские военные возобновили наступление к северу от Гуляйполя. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении заявляется об украинских контратакующих действиях к юго-востоку от Лимана
- На Северском выступе ВСУ сохраняют контроль над объявленными Минобороны РФ «освобожденными» Резниковкой и Калениками
- На покровском направлении отражен российский мотоциклетный штурм Гришина к северо-западу от Покровска
- На южно-донецком направлении ВС РФ возобновили наступление к северу от Гуляйполя на участке до Доброполья
- Беспилотники поразили несколько жилых домов в Краснодаре рядом с военным аэродромом «Краснодар-Центральный»
- Спутниковые снимки показывают ущерб одному из ангаров авиаремонтного завода в Старой Руссе после украинского налета
- В феврале 2026 года на территории России были достоверно поражены как минимум 23 объекта
- Kriegsforscher — 97% потерь одного из полков российской 8-й общевойсковой армии приходятся на действия беспилотников
Обстановка на фронте
На купянском направлении отражен крупный российский механизированный штурм.
В 14-й ОМБр показали кадры отражения российского механизированного штурма с помощью FPV-дронов и «скидов». Как заявляется, ВС РФ потеряли два МТ-ЛБ, 11 квадроциклов, 18 человек личного состава убитыми и пять — ранеными.
МТ-ЛБ — советский многоцелевой легкобронированный тягач, отличающийся высокой проходимостью. Модернизированная версия обозначается как МТ-ЛБу. Применяется обеими сторонами в российско-украинской войне для перевозки грузов и личного состава, буксировки артиллерии, а также в качестве базы для кустарной и полукустарной установки самых разных систем вооружений от корабельных зенитных пулеметов до 100-мм орудий.
«Сброс» / «скид» — на военном жаргоне имеется в виду применение боеприпаса, сбрасываемого с беспилотника (чаще всего коммерческого коптерного типа).
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ОМБр — отдельная механизированная бригада (окрема механізована бригада, укр.), основное соединение Сухопутных войск ВСУ. Имеет на вооружении боевые машины пехоты или бронетранспортеры, а также танки и другую технику. Примерный аналог российской мотострелковой бригады (ОМСБр).
ОШП — отдельный штурмовой полк (окремий штурмовий полк, укр.), вид подразделения, появившийся в ВСУ в ходе полномасштабной российско-украинской войны и используемый в основном для контратак на направлениях продвижения ВС РФ.
ДШВ — десантно-штурмовые войска (десантно-штурмові війська, укр.), отдельный род войск в составе ВСУ.
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ФАБ — фугасная авиабомба, один из самых распространенных типов советских неуправляемых авиабоеприпасов калибрами от 100 до 5000 кг. Встречается также осколочно-фугасная разновидность (ОФАБ). В российской авиации точность и дальность ФАБ повышают за счет универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК).
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
«Царь-мангал» — кустарно изготовленная дополнительная защита для бронетехники, практически полностью закрывающая корпус. В сочетании с различными средствами РЭБ обеспечивает приемлемую защиту от дронов-камикадзе и сбросов боеприпасов ценой потери обзорности, возможности вращать башню и усложнения ремонта и техобслуживания.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
ГСМ — горюче-смазочные материалы.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
Испытательный центр перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон» — подразделение Минобороны РФ, создано в августе 2024 года. Занимается разработкой и тестированием БПЛА, подготовкой операторов и инструкторов и непосредственно боевым применением воздушных и морских дронов. По экспертным оценкам, включает как минимум семь отрядов численностью 130-150 человек каждый. Начальник ИЦПБТ — полковник Сергей Будников. База подразделения находится в помещениях конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
На лиманском направлении заявляется об украинских контратакующих действиях к юго-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что СОУ контратаковали в сторону рубежа Озерное — Ямполь юго-восточнее Лимана.
Тем временем Минобороны РФ отчиталось о захвате поселка Александровка к северо-западу от Лимана рядом с рекой Оскол.
На Северском выступе ВСУ сохраняют контроль над объявленными Минобороны РФ «освобожденными» Резниковкой и Калениками.
Исследователь под ником Playfra пишет, что, по его сведениям, украинские военные сохраняют контроль над населенными пунктами Резниковка и Каленики к юго-западу от Северска, соответственно, российские заявления об их «освобождении» не соответствуют действительности.
На покровском направлении отражен российский мотоциклетный штурм Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
В 7-м корпусе ДШВ, который отвечает за оборону окраин покровско-мирноградской агломерации, сообщили, что 155-я ОМБр и 425-й ОШП отразили мотоциклетный штурм Гришина к северо-западу от Покровска.
Как сообщается, девять мотоциклов были уничтожены еще на подступах к Гришину, а четыре — в самом селе, заявленные потери личного состава ВС РФ — 17 человек. Также сообщается, что СОУ остановили прорыв на двух МТ-ЛБ в районе Мирнограда (до 2016 года — Димитров) и показаны удары FPV-дронами по этим машинам с «царь-мангалами».
На южно-донецком направлении ВС РФ возобновили наступление к северу от Гуляйполя на участке до Доброполья.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди рассказал, что 17–18 марта, воспользовавшись ухудшением погодных условий, ВС РФ возобновили активные штурмовые действий на участке от Доброполья до Гуляйполя. По его сведениям, потери наступающих только от действий СБС составили 900 человек личного состава за 1,5 дня. Резкое увеличение активности на этом участке подтверждает украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер».
Между тем DeepState сообщает о продвижении украинский войск около Берёзового на стыке административных границ Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку с ударами по украинской позиции южнее Берёзового.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 марта 147 беспилотников, в том числе около 110 типа «Шахед» (128 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 15 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Восемь человек, среди них двое детей, получили ранения в результате авиаудара по Краматорску, сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. На город были сброшены две ФАБ-250. Под удар попали частный сектор и спальный район, в результате чего были повреждены не менее трех десятков частных жилых домов и две многоэтажки. В ГСЧС сообщается о четырех пострадавших.
В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру в Менской общине в Черниговской области пострадали три человека, сообщили (1, 2, 3) местные власти. Среди пострадавших 38-летний машинист, помощник машиниста и работник скорой помощи.
В Харькове при налете БПЛА на Холодногорский район один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил (1, 2) глава местной ОВА Олег Синегубов. Также два человека были ранены при атаке дрона на гражданский автомобиль в Харьковском районе. В результате атаки беспилотников на жилой сектор в поселке Золочев Богодуховского района пострадали пять человек, возник пожар, сообщили в ГСЧС.
Один человек погиб, еще один получил ранения в Пологовском районе в Запорожской области, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. В администрации Сумской области сообщается о ранении пожилых женщины и мужчины в Краснопольской общине в результате ударов КАБ. В Херсонской области, по информации главы ОВА Александра Прокудина, за сутки от атак ранения получили три человека.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Донецкой, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях остались без электроснабжения.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 17 марта 77 беспилотников (1, 2, 3): 43 — над Краснодарским краем, 11 — над Ленинградской областью, восьми — над акваторией Азовского моря, четырех — над Крымским полуостровом, по два — над акваторией Чёрного моря, Брянской и Белгородской областями и по одному — над Адыгеей, Ставропольским краем, Курской, Смоленской и Костромской областями. В ночь на 18 марта были перехвачены 85 БПЛА: 42 — над Краснодарским краем, 13 — над акваторией Чёрного моря, шесть — над акваторией Азовского моря, по пять — над Брянской областью и Крымским полуостровом, четыре — над Адыгеей, три — над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской областями и по одному — над Ставропольского краем, Калужской и Смоленской областями.
В Краснодаре в результате попадания беспилотника по многоэтажке погиб человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По словам мэра города Евгения Наумова, после удара БПЛА в доме начался пожар. Дроны также повредили кровлю медцентра и линию электропередачи. В микрорайоне частично отключали электричество. Мэр рекомендовал жителям в этот день не отправлять детей в школы. Губернатор отметил, что беспилотники попали еще в два дома: один БПЛА ударился об стену дома и упал, обломки другого нашли на балконе многоэтажки. По информации издания Astra, один из трех поврежденных в ходе атаки жилых домов находится в километре от военного аэродрома «Краснодар-Центральный», другой — в трех километрах от аэродрома.
В Оперштабе Краснодарского края заявили, что пожар на нефтебазе в Лабинске, возникший после атаки в ночь на 16 марта, наконец удалось потушить.
В результате налета беспилотников на Адыгею осколочные ранения получили две девочки в поселке Энем в Тахтамукайском районе, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Обломки беспилотников повредили восемь частных домовладений и три автомобиля.
В оккупированной части Херсонской области один человек погиб и шесть получили ранения в результате атак, заявил «губернатор» Владимир Сальдо. В поселке Горностаевка беспилотник атаковал легковой автомобиль со знаком «ДЕТИ», пострадали двое детей и двое мужчин. В Новой Каховке при обстреле частного дома погиб мужчина, еще один человек был госпитализирован. Кроме того, в селе Раденск в результате сброса боеприпаса с беспилотника была ранена женщина.
Украинские ССО заявили о нанесении ночного удара по инфраструктуре подразделения «Рубикон» в Донецке. Операция выполнялась подразделениями middle strike. А в ГУР заявили о поражении еще двух десантных катеров ВС РФ типа БК-16 подразделением «Примари» в первые две недели марта. Оба БК-16 находились в море и активно маневрировали.
В ночь на 17 марта оккупированный Мелитополь подвергся атаке, в результате которой возникли пожары, пишет издание Astra со ссылкой на местных жителей и мониторинговые каналы. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал два очага возгорания, один из них — в районе военного аэродрома. По информации источников Astra, повреждения получили резервуары с ГСМ, как минимум два из них полностью сгорели. Оккупационные «власти» атаку в районе аэродрома не комментировали.
OSINT-аналитики изучили (1, 2) спутниковый снимок 123-го авиаремонтного завода в Старой Руссе в Новгородской области, сделанный после атаки накануне. На снимке видны три отверстия в крыше одного из ангаров, используемого для обслуживания военно-транспортной авиации, в частности, Ил-76 и Л-410. Был ли ангар пустым в момент удара или в нем находился самолет, неизвестно, пишет «Радио Свобода». Если удары были проникающими, то внутри ангара должны быть серьезные разрушения, если нет, то повреждена только крыша, считает военный аналитик Ян Матвеев.
СМИ сообщают (1, 2), что после удара по Днестровской ГЭС 7 марта в Молдове без водоснабжения остались более 300 тысяч человек. Из-за попадания в реку до 1,5 тонны нефтепродуктов власти остановили подачу воды в Бельцы — второй по величине город страны, а также в ряд населенных пунктов на севере. В стране введен режим экологической опасности на 15 дней, запрещена рыбалка на части Днестра, устанавливаются защитные барьеры и фильтры, задействована армия и запрошена помощь ЕС. Ситуация осложняется тем, что Днестр обеспечивает водой около 80% страны, включая Кишинёв. После атаки МИД Молдовы вызвал российского посла и выразил протест.
Украинский ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту зафиксированных «прилетов» (всего их 23) украинских средств поражения по территории России за февраль 2026 года. В проекте отмечают, что это самый низкий показатель за последние семь месяцев.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 марта по 20:00 17 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 10 мирных жителей, еще 59 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Украинский аэроразведчик с позывным Kriegsforscher утверждает, что с начала 2026 года один из полков российской 8-й общевойсковой армии потерял 725 человек убитыми, причем 90% потерь приходится на удары дронов, 7% — на дистанционное минирование, которое тоже осуществляется с помощью дронов, 2% — на огонь артиллерии, и только 0,5% — на огонь из стрелкового оружия. OSINT-исследователь под ником imi (m) в связи с этим вспоминает данные украинского проекта «Хочу жить», согласно которым 8-я армия целиком потеряла всего 2354 человека убитыми за девять месяцев с января по сентябрь 2025 года. Такой рост потерь он объясняет динамикой боевых действий, а также тем, что 8-й армии в последнее время противостоят такие эффективные украинские подразделения, как 1-й корпус Нацгвардии «Азов» и 93-я ОМБр.
О главных событиях войны 17 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Герасимов заявил о контроле над более чем половиной Лимана, налет на авиаремонтный завод в Новгородской области. Что происходит на фронте
