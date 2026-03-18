ВСУ контратакуют в районе Лимана, российские военные возобновили наступление к северу от Гуляйполя. Что происходит на фронте

На лиманском направлении заявляется об украинских контратакующих действиях к юго-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает, что СОУ контратаковали в сторону рубежа Озерное — Ямполь юго-восточнее Лимана.

Тем временем Минобороны РФ отчиталось о захвате поселка Александровка к северо-западу от Лимана рядом с рекой Оскол.

На Северском выступе ВСУ сохраняют контроль над объявленными Минобороны РФ «освобожденными» Резниковкой и Калениками.

Исследователь под ником Playfra пишет, что, по его сведениям, украинские военные сохраняют контроль над населенными пунктами Резниковка и Каленики к юго-западу от Северска, соответственно, российские заявления об их «освобождении» не соответствуют действительности.

На покровском направлении отражен российский мотоциклетный штурм Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

В 7-м корпусе ДШВ, который отвечает за оборону окраин покровско-мирноградской агломерации, сообщили, что 155-я ОМБр и 425-й ОШП отразили мотоциклетный штурм Гришина к северо-западу от Покровска.