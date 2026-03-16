Бои к северо-западу от Покровска, российским военным приказали удалить мессенджер Telegram с телефонов. Что происходит на фронте

Вместе с тем Машовец признает, что украинские действия не привели к снижению интенсивности российских атак к западу от Гуляйполя, где ВС РФ удалось выйти на окраины Староукраинки и завязать бои за Горькое и Святопетровку (до 2016 года — Петровка). Тем не менее, по его сведениям, попытки ВС РФ восстановить положение в районе Доброполья в Запорожской области успеха не имели.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников считает, что ВС РФ сейчас выполняют на поле боя те задачи, которые должны были выполнять еще 8–10 месяцев назад, и такими темпами в 2026 году им не удастся создать предпосылки для захвата славянско-константиновской агломерации. По его прогнозу, российские войска проведут этот год в боях за Константиновку и Лиман (до 2016 года — Красный Лиман), а также в попытках захватить Купянск и Волчанск и подойти к Запорожью на дистанцию артиллерийского огня.

«Военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов рассказывает, что украинские FPV-дроны поражают цели на расстоянии 100 км от ЛБС на одном из направлений, благодаря уничтожению инфраструктуры дронов-перехватчиков.

Как пишут авторы Z-канала «Два майора», российским военным приказали удалить Telegram с телефонов. По их сведениям, контроль будет осуществлять военная полиция, а нарушителей будут переводить в штурмовики.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

В ночь на 14 марта было запущено 498 средств воздушного нападения, из них 430 беспилотников, в том числе около 250 типа «Шахед» (402 БПЛА были сбиты или подавлены), 13 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (семь были сбиты), две ракеты «Циркон» (одна сбита), 25 крылатых ракет «Калибр» (все сбиты), 24 крылатые ракеты Х-101 (все сбиты) и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна сбита). Зафиксированы попадания шести ракет и 28 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в семи локациях

В ночь на 15 марта было запущено 97 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (90 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания пяти БПЛА в пяти локациях, а также падение обломков в двух локациях

В ночь на 16 марта было запущено 211 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (194 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в 11 локациях. Отмечается нетипичная утренняя атака с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевской области

Один человек погиб и шестеро получили ранения при ударах по двум районам Днепропетровской области вечером 13 марта, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. В Межевской общине Синельниковского района погиб 89-летний мужчина, еще четыре человека пострадали. В Марганецкой общине Никопольского района были ранены две женщины.

Мониторинговые каналы опубликовали схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины в ночь на 14 марта. Основные цели — энергетическая инфраструктура Киевской области. Под удар попали Трипольская ТЭС и подстанция в селе Наливайковка, соединяющая столицу с Ровенской АЭС. Кроме того, были атакованы (1, 2) Запорожская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская и Харьковская области.