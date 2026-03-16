Бои к северо-западу от Покровска, российским военным приказали удалить мессенджер Telegram с телефонов. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении ВС РФ занимают новые позиции в Гришине к северо-западу от Покровска
- На южно-донецком направлении продолжаются украинские контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей
- Z-канал «Два майора» — российским военным приказали удалить мессенджер Telegram с телефонов
- Комбинированный налет на Киевскую область — пять человек погибли, еще свыше 20 человек пострадали
- Генштаб ВСУ — после налета на завод «Кремний Эл» в Брянске его работа остановлена ориентировочно на полгода
- Сергей Собянин — на подлете к Москве за двое суток сбито около 250 украинских беспилотников
- «Важные истории» и Open Source Center — с 2023 года из КНДР в Россию поставлено от 8 млн до 11 млн артиллерийских снарядов
- Рекордно низкие потери российских танков — за февраль задокументирована потеря всего пяти единиц
Обстановка на фронте
На Северском выступе российские войска на нескольких участках пытаются продвигаться в сторону Славянска.
Исследователь под ником Playfra обозначил на карте зоны российских атак и «просачиваний» через украинские позиции в сторону Славянска. Он характеризует ситуацию как «сложную и напряженную» для СОУ, однако добавляет, что, согласно недавно поступившей информации, российские потери при продвижении на этом участке возросли.
Огневой контроль — ситуация, когда силы той или иной стороны не присутствуют непосредственно на участке местности, однако он достаточно хорошо простреливается артиллерией и другими средствами поражения, чтобы противник не мог там перемещаться или закрепиться.
ДРГ — диверсионно-разведывательная группа; обычно так называют любое формирование, пересекающее линию фронта и действующее в тылу противника.
«Посадка» / «лесополка» — жаргонное название лесополос, разделяющих сельскохозяйственные поля. В ходе боевых действий они превратились в опорные пункты и линии обороны, а кровопролитные бои «за следующую посадку» стали символом позиционной войны.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
Добропольский выступ — выступ, образовавшийся после попытки российского прорыва к Доброполью на покровском направлении в августе 2025 года.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
«Просачивание» — в контексте российско-украинской войны так называют тактику обхода вражеских позиций малыми пехотными группами с последующим закреплением и организацией засад в тылу.
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ГУР — Главное управление разведки Министерства обороны Украины (Головне управління розвідки Міністерства оборони України, укр.). Украинская военная разведка.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
ЛБС — линия боевого соприкосновения.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
ОТРК «Искандер» — российский ракетный комплекс, способный запускать крылатые и баллистические ракеты. С февраля 2022 года российские войска регулярно наносят удары из ОТРК «Искандер» по украинским гражданским и военным объектам.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
HIMARS — американская мобильная ракетная артиллерийская система (High Mobility Artillery Rocket System, англ.) на колесном шасси, предназначенная для высокоточного поражения наземных целей на больших расстояниях. В контексте войны в Украине аббревиатура HIMARS может использоваться не только для обозначения конкретной системы вооружения, но и для указания на применяемые типы ракет. Например, выражение «поразили из HIMARS» может означать, что цель была поражена ракетами GMLRS или ATACMS, без точного указания системы, выпустившей ракету, поскольку на вооружении ВСУ, помимо колесной HIMARS, также находится гусеничная M270 MLRS, способная применять те же типы ракет.
GMLRS — семейство управляемых реактивных снарядов для РСЗО (Guided Multiple Launch Rocket System, англ.), используемых для высокоточного поражения целей на средних дистанциях. Дальность отдельных модификаций варьируется от 70 до 150 км, а вес боевой части составляет около 90 кг. В качестве пусковых платформ используются системы HIMARS и M270 MLRS.
Артиллерийский выстрел — правильное название артиллерийских боеприпасов, обычно именуемых снарядами. Состоит чаще всего из собственно снаряда, порохового заряда, который сообщает снаряду начальную скорость, и гильзы, удерживающей эти два элемента вместе.
РЛС — радиолокационная станция, система, чаще всего предназначенная для обнаружения воздушных объектов. Может использоваться как в составе комплекса ПВО, в том числе для слежения за целями, так и автономно для раннего обнаружения объектов противника.
ЗРК — зенитный ракетный комплекс.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
Направления российских атак в сторону Славянска по версии исследователя под ником Playfra
На покровском направлении ВС РФ занимают новые позиции в Гришине к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку украинского видео стрелкового боя на северной окраине Гришина к северо-западу от Покровска и сделал вывод о продвижении российских войск на 2,5 км в этом населенном пункте. Пользователь под ником Dominik, в свою очередь, установил, что видео поражения российского военного FPV-дроном, опубликованное командующим Силами беспилотных систем ВСУ Робертом «Мадяром» Бровди, оказалось снято в центре Гришина.
Российский военблогер Анатолий Радов рассказывает, что ВС РФ выбили противника из Затышка (до 2024 года — Суворово) и Сухецкого на Добропольском выступе и ведут бои за Белицкое.
Ситуация на западном фланге Добропольского выступа по версии Анатолия Радова
По оценке DeepState, подразделения ВС РФ расширили зону контроля к юго-западу от Орехового (до 2016 года — Петровского) на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
На южно-донецком направлении продолжаются украинские контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.
Анатолий Радов нанес на карту результаты украинских контратак на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По его мнению, украинское командование выбрало этот участок для контрудара в том числе и потому, что ранее в ходе российского наступления здесь осталось много украинских позиций в «посадках», а украинские контратакующие действия привели к возникновению «слоеного пирога» из позиций противоборствующих сторон. Как пишет Радов, СОУ продолжают атаковать в направлении Успеновки в Днепропетровской области, Темировки в Запорожской области и Комара в Донецкой области.
Направления украинских контратак на стыке Днепропетровской и Запорожской областей по версии Анатолия Радова
«Сливочный каприз» выполнил геопривязку украинского видео удара по российской позиции на подступах к Гуляйпольскому (до 2016 года — Комсомольское). По оценке проекта, российские военные продвинулись еще на 2,5 км к западу от Гуляйполя. В свою очередь, в DeepState отметили расширение российской зоны контроля в районе Загорного и Мирного к юго-западу от Гуляйполя.
По сведениям «военкора» Юрия Котенка, ВС РФ к западу от Гуляйполя ведут бои за Гуляйпольское, Зарницу и на окраинах Верхней Терсы, одновременно отражая украинские контратаки в южной части Днепропетровской области, где восстановили контроль над Сосновкой и Вербовым и продолжают поиск и уничтожение «просочившихся» украинских ДРГ.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец, напротив, рассказывает (1, 2, 3, 4), что СОУ удалось продвинуться со стороны Сосновки и Александрограда и завязать бои за Сичневое (до 2024 года — Январское) в Днепропетровской области и Воскресенку в Донецкой области, а также закрепиться в Терновом (до 2016 года — Новопетровское) и войти в Новониколаевку и Новогригоровку, несмотря на российские контратаки. Кроме того, по сведениям обозревателя, украинским силам удалось освободить Рыбное и подойти на расстояние менее 2 км до дороги Гуляйполе — Великая Новосёлка, начав брать ее под огневой контроль, в частности, переправу через реку Янчур.
Вместе с тем Машовец признает, что украинские действия не привели к снижению интенсивности российских атак к западу от Гуляйполя, где ВС РФ удалось выйти на окраины Староукраинки и завязать бои за Горькое и Святопетровку (до 2016 года — Петровка). Тем не менее, по его сведениям, попытки ВС РФ восстановить положение в районе Доброполья в Запорожской области успеха не имели.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников считает, что ВС РФ сейчас выполняют на поле боя те задачи, которые должны были выполнять еще 8–10 месяцев назад, и такими темпами в 2026 году им не удастся создать предпосылки для захвата славянско-константиновской агломерации. По его прогнозу, российские войска проведут этот год в боях за Константиновку и Лиман (до 2016 года — Красный Лиман), а также в попытках захватить Купянск и Волчанск и подойти к Запорожью на дистанцию артиллерийского огня.
«Военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов рассказывает, что украинские FPV-дроны поражают цели на расстоянии 100 км от ЛБС на одном из направлений, благодаря уничтожению инфраструктуры дронов-перехватчиков.
Как пишут авторы Z-канала «Два майора», российским военным приказали удалить Telegram с телефонов. По их сведениям, контроль будет осуществлять военная полиция, а нарушителей будут переводить в штурмовики.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 14 марта было запущено 498 средств воздушного нападения, из них 430 беспилотников, в том числе около 250 типа «Шахед» (402 БПЛА были сбиты или подавлены), 13 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (семь были сбиты), две ракеты «Циркон» (одна сбита), 25 крылатых ракет «Калибр» (все сбиты), 24 крылатые ракеты Х-101 (все сбиты) и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна сбита). Зафиксированы попадания шести ракет и 28 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в семи локациях
- В ночь на 15 марта было запущено 97 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (90 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания пяти БПЛА в пяти локациях, а также падение обломков в двух локациях
- В ночь на 16 марта было запущено 211 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (194 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в 11 локациях. Отмечается нетипичная утренняя атака с применением ударных дронов разных типов в направлении Киевской области
Один человек погиб и шестеро получили ранения при ударах по двум районам Днепропетровской области вечером 13 марта, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. В Межевской общине Синельниковского района погиб 89-летний мужчина, еще четыре человека пострадали. В Марганецкой общине Никопольского района были ранены две женщины.
Мониторинговые каналы опубликовали схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины в ночь на 14 марта. Основные цели — энергетическая инфраструктура Киевской области. Под удар попали Трипольская ТЭС и подстанция в селе Наливайковка, соединяющая столицу с Ровенской АЭС. Кроме того, были атакованы (1, 2) Запорожская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская и Харьковская области.
Схема воздушного налета на территорию Украины в ночь на 14 марта 2026 года
В Минэнерго Украины сообщили, что без электричества утром остались потребители в Киеве и области, а также в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.
Воздушные силы ВСУ показали видео перехвата 16 беспилотников ночью 14 марта военнослужащими 208-й зенитно-ракетной бригады Херсонского гарнизона. А в ГУР продемонстрировали кадры уничтожения «Шахеда» над Днепром во время отражения комбинированной воздушной атаки на Киев.
В Минобороны РФ назвали ночную атаку ударом «высокоточным оружием большой дальности <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам» в ответ «на террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России.
Пятеро жителей Киевской области погибли, еще не менее 22 человек пострадали в результате массированного ракетно-дронового удара, сообщил глава местной ОВА Николай Калашник. Под удар попали четыре района Киевской области: Обуховский, Броварский, Бучанский и Вышгородский. Там были повреждены частные и многоквартирные дома, предприятия, склады, учебные заведения, автомобили и объекты критической инфраструктуры. Всего повреждения получили 184 объекта. Среди них — 41 многоквартирный дом и 43 частных дома.
Той же ночью беспилотник атаковал пригородный поезд в Харьковской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Машинист и его помощник получили осколочные ранения, поврежден тепловоз. Пассажиры не пострадали.
В Сумской области дрон ударил по пригородному поезду Смородино — Ворожба. Удар пришелся по тепловозу в хвосте поезда недалеко от села Новоселица днем 14 марта, сообщили в региональной ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиров эвакуировали.
Кроме того, в Сумской области три человека пострадали при атаке на Шостку и Березовскую общину, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Под удар попала гражданская инфраструктура, в том числе почтовое отделение и городской автобус.
Четыре человека, среди них двое детей, были ранены в результате ночной атаки на Запорожскую область, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. Повреждения получил частный дом. Всего за сутки с 13 по 14 марта при ударах по населенным пунктам региона один человек погиб, еще семеро пострадали.
Днем 14 марта был нанесен авиаудар по жилому кварталу в Запорожье. В результате два человека, в том числе подросток, погибли, еще 24 пострадали. Несколько частных домов были полностью уничтожены, 12 повреждены.
