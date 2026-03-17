Герасимов заявил о контроле над более чем половиной Лимана, налет на авиаремонтный завод в Новгородской области. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного приграничного населенного пункта
- На лиманском направлении Валерий Герасимов заявил о контроле над более чем половиной Лимана
- На константиновском направлении ВС РФ добились устойчивого присутствия в южной части Константиновки
- На южно-донецком направлении украинские военные достигли трассы между Великой Новосёлкой и Гуляйполем
- Украинский налет на авиаремонтный завод в Старой Руссе в Новгородской области — там могли находиться два самолета А-50
- Astra — на пораженной дронами нефтебазе в Лабинске в Краснодарском крае горят 18 топливных резервуаров
- За неделю в России и на оккупированных территориях Украины от обстрелов пострадали 239 мирных жителей
- «Досье Шпиона» — в результате атаки на полигон в Херсонской области погибли пятеро сотрудников российской полиции
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного приграничного населенного пункта.
Минобороны РФ сообщило о захвате приграничного села Сопычь в Сумской области. Ранее об оккупации этого населенного пункта писали в DeepState.
На лиманском направлении Валерий Герасимов заявил о контроле над более чем половиной Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Начальник Генерального штаба ВС РФ и командующий ОГВС Валерий Герасимов в ходе выступления заявил, в частности, что российские войска контролируют больше половины города Лиман. Z-каналы публикуют (1, 2) карты боевых действий из пророссийских источников, которые противоречат этой информации.
На Северском выступе российские войска продолжают медленно продвигаться от Северска в сторону Славянска.
Минобороны РФ сообщило о захвате села Каленики к западу от Северска. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», в свою очередь, сделал вывод о продвижении ВС РФ к югу от этого населенного пункта, привязав к местности видео штурма украинского опорного пункта.
На константиновском направлении ВС РФ добились устойчивого присутствия в южной части Константиновки.
Валерий Герасимов в том же выступлении заявил, что ВС РФ контролируют более 60% территории Константиновки. В то же время российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет только об уверенном контроле в южной части города. По его оценке, ситуация с логистикой СОУ в Константиновке ухудшается, хотя российским бойцам по-прежнему противостоит много украинских расчетов БПЛА. Также «Тѣмный» сообщает, что украинские военные продолжают накапливаться к западу от Часова Яра.
На южно-донецком направлении украинские военные достигли трассы между Великой Новосёлкой и Гуляйполем.
«Сливочный каприз» подтвердил присутствие украинских военных в Новониколаевке в Днепропетровской области на границе с Запорожской областью, привязав к местности видео удара российским FPV-дроном по украинской позиции в селе. Тот же ресурс установил, что видео поражения дронами отступающего украинского военного было снято к северу от Новоивановки. Оба упомянутых населенных пункта находятся на трассе между Великой Новосёлкой и Гуляйполем.
DeepState приводит видео поражения украинскими FPV-дронами российской легкой автомобильной техники, снятое в районе Темировки Запорожской области.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
УМПБ — российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас. УМПБ Д-30СН несет боевую часть 250-килограммовой авиабомбы на расстояние до 90 км. УМПБ-5P имеет боевую часть в 500 кг и дальность свыше 100 км за счет реактивного двигателя. В разных конфигурациях может запускаться как самолетами, так и реактивными системами залпового огня. Фактически аналог американских SDB / GLSDB.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
РЭР — радиоэлектронная разведка, подразделяется на радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную и оптическую (оптико-электронную) разведку.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что ВС РФ, продвигаясь к западу от Гуляйполя, вошли с востока в Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) и заняли Чаривное. В зоне украинских контратак, по его словам, происходит поиск и зачистка групп бойцов СОУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 марта 178 беспилотников, в том числе около 110 типа «Шахед» (154 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 22 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в двух локациях.
По одному из терминалов логистического оператора в Запорожье утром был нанесен удар, пострадали восемь человек, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров (1, 2, 3). Судя по опубликованным видео и фотографиям, под удар попало здание терминала почтовой компании «Нова пошта». В компании подтвердили эту информацию. Удар был нанесен баллистической ракетой.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
УМПБ — российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас. УМПБ Д-30СН несет боевую часть 250-килограммовой авиабомбы на расстояние до 90 км. УМПБ-5P имеет боевую часть в 500 кг и дальность свыше 100 км за счет реактивного двигателя. В разных конфигурациях может запускаться как самолетами, так и реактивными системами залпового огня. Фактически аналог американских SDB / GLSDB.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
РЭР — радиоэлектронная разведка, подразделяется на радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную и оптическую (оптико-электронную) разведку.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
В результате атаки на поселок Александровка в Краматорском районе Донецкой области погибли два человека, сообщили в ГСЧС. Полностью разрушен частный дом, под обломками оказались люди, возник пожар.
При атаке на Одесскую область повреждения получила энергетическая, портовая и промышленная инфраструктура, сообщают в ГСЧС. Другие подробности не приводятся. Мэр Измаила Андрей Абрамченко писал о массированном налете БПЛА на город, в результате которого пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
УМПБ — российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас. УМПБ Д-30СН несет боевую часть 250-килограммовой авиабомбы на расстояние до 90 км. УМПБ-5P имеет боевую часть в 500 кг и дальность свыше 100 км за счет реактивного двигателя. В разных конфигурациях может запускаться как самолетами, так и реактивными системами залпового огня. Фактически аналог американских SDB / GLSDB.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
РЭР — радиоэлектронная разведка, подразделяется на радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную и оптическую (оптико-электронную) разведку.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
Последствия российского налета на Одесскую область в ночь на 17 марта 2026 года
Сергей «Флеш» Бескрестнов развивает мысль о том, почему история с «“Ланцетами” над Киевом» накануне могла быть частью «информационной специальной операции». По его мнению, российской стороне было важно продемонстрировать обломки дронов в столице. Для этого могли использоваться модифицированные «Ланцеты» без боевой части с дополнительными аккумуляторами, чтобы увеличить дальность полета. «Флеш» предполагает, что такие дроны запускались с максимально близких к Киеву позиций, поскольку в штатной конфигурации они не рассчитаны на большие расстояния. Автор отмечает, что большинство целей было перехвачено, а долетевшие единицы не нанесли ущерба. В итоге украинские силы получили возможность отработать противодействие малым воздушным целям и изучить их электронику.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
УМПБ — российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас. УМПБ Д-30СН несет боевую часть 250-килограммовой авиабомбы на расстояние до 90 км. УМПБ-5P имеет боевую часть в 500 кг и дальность свыше 100 км за счет реактивного двигателя. В разных конфигурациях может запускаться как самолетами, так и реактивными системами залпового огня. Фактически аналог американских SDB / GLSDB.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
РЭР — радиоэлектронная разведка, подразделяется на радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную и оптическую (оптико-электронную) разведку.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за 28 дней февраля на официальном канале Воздушных сил ВСУ было опубликовано 427 сообщений о пусках КАБ по областям Украины. Чаще всего авиабомбы запускались по Запорожской и Донецкой областям, отмечают аналитики. Впервые Запорожская область стала «лидировать» как по пускам КАБ, так и по боестолкновениям на фронте. Отдельно отмечается, что в феврале не фиксировались ни пуски «Гром-Э1», ни УМПБ-5Р.
Также ресурс составил карту отключений электроэнергии по Украине с 1 по 16 марта и констатирует, что за этот период энергетикам удалось избежать длительных отключений света.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 16 марта 155 беспилотников (1, 2): 88 — над Брянской областью, 24 — над Московским регионом, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву, 11 — над Калужской, девяти — над Смоленской, семи — над Курской, пяти — над Белгородской областью, четырех — над акваторией Азовского моря, по два — над Адыгеей, Тверской и Владимирской областями и одного — над Ярославской областью. В ночь на 17 марта были перехвачены 206 БПЛА: 62 — над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву, 28 — над Краснодарским краем, 18 — над Крымским полуостровом, по 12 — над Смоленской областью и акваторией Азовского моря, девять — над Калужской, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над Астраханской областью и один — над Адыгеей.
В Старой Руссе в Новгородской области ночью был атакован 123-й авиаремонтный завод, пишет издание Astra со ссылкой на местные паблики. По их сведениям, под удар попал первый цех завода. Предположительно, на заводе могли находиться два самолета ДРЛОиУ А-50. Официального подтверждения этой информации нет. Губернатор Александр Дронов писал ночью только о работе ПВО из-за налета БПЛА, а Росавиация сообщала о закрытии аэропорта Пскова. Кроме того, спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал возгорание на территории военно-учебной базы 76-й десантно-штурмовой дивизии в Кислово, заметил украинский канал 𝔽𝕒𝕝𝕔𝕠𝕟 𝕚𝕟𝕤𝕚𝕘𝕙𝕥 ᵐᵃᵖ 🦅.
В Краснодарском крае ночью атаке беспилотников подвергся нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО». На предприятии начался пожар, который был потушен через полтора часа, пишет «Коммерсантъ». В ходе атаки обошлось без жертв, однако, по предварительным данным, от сердечного приступа умер сотрудник котельной. Ранее завод «Славянск ЭКО» был атакован в ночь на 26 января 2026 года.
Региональный Оперштаб сообщает, что «фрагменты беспилотников» также упали в Славянске-на-Кубани и в садовом товариществе рядом с городом. В результате пострадал один человек, его госпитализировали с переломом. Обломки БПЛА повредили как минимум один фасад жилого дома и окна в нескольких домах. Украинский канал Exilenova+ опубликовал фото тушения горящей фуры на дороге в городе. Власти этот инцидент не комментировали.
Тем временем на пораженной накануне нефтебазе в Лабинске в Краснодарском крае, согласно источникам издания Astra, горят как минимум 18 топливных резервуаров. Кроме того, сгорели семь бензовозов.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
УМПБ — российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас. УМПБ Д-30СН несет боевую часть 250-килограммовой авиабомбы на расстояние до 90 км. УМПБ-5P имеет боевую часть в 500 кг и дальность свыше 100 км за счет реактивного двигателя. В разных конфигурациях может запускаться как самолетами, так и реактивными системами залпового огня. Фактически аналог американских SDB / GLSDB.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
РЭР — радиоэлектронная разведка, подразделяется на радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную и оптическую (оптико-электронную) разведку.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 15 сбитых дронах утром, в том числе на юго-западе региона, над «южным и северным побережьем Финского залива» и у трубопровода в Выборгском районе. Жертв и разрушений, по его словам, нет.
В результате детонации беспилотника «возле социального объекта» в городе Короча в Белгородской области пострадали пять человек, четверо из которых несовершеннолетние, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» пишет (1, 2), что речь идет об общежитии Корочанского сельскохозяйственного техникума. Рядом с общежитием видна воронка. По информации Гладкова, также выбиты окна в трех квартирах двух многоэтажек и в двух частных домах, осколками посечены шесть легковых автомобилей. Еще один беспилотник повредил крышу, фасад и остекление объекта торговли. «Пепел ➜ Белгород» уточняет, что под удар попал магазин «Ласточка» в центре Корочи. Утром губернатор Гладков таже сообщил об атаке дрона на машину в приграничном Грайвороне и гибели водителя.
Украинские ССО заявили (1, 2) о нанесении в течение трех последних дней серии ударов по военным объектам российских сил в аннексированном Крыму и на оккупированной территории Запорожской области. В частности, в Севастополе под удар попал склад материально-технического обеспечения на аэродроме «Херсонес». Также были поражены генератор и коммутационное оборудование станций РЭБ и РЭР. В Запорожской области была атакована база по ремонту поврежденной бронетехники в Акимовке. В Андреевке были поражены база техобслуживания и склад материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники. Еще один удар был нанесен по логистическому центру в Берестовом. Также сообщается о поражении пункта управления ракетными комплексами, машины из состава комплекса С-400, мобильной огневой группы и склада боеприпасов 58-й общевойсковой армии. Операции выполнялись подразделениями middle strike, специализирующимися на ударах средней дальности вглубь оккупированных территорий.
Рекордное число мирных жителей с начала года пострадали от атак ВСУ за минувшую неделю, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его информации, на прошлой неделе в России и на оккупированных территориях Украины погибли 37 мирных жителей, пострадали еще 202 человека, в том числе шесть детей.
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
УМПБ — российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас. УМПБ Д-30СН несет боевую часть 250-килограммовой авиабомбы на расстояние до 90 км. УМПБ-5P имеет боевую часть в 500 кг и дальность свыше 100 км за счет реактивного двигателя. В разных конфигурациях может запускаться как самолетами, так и реактивными системами залпового огня. Фактически аналог американских SDB / GLSDB.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
РЭР — радиоэлектронная разведка, подразделяется на радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную и оптическую (оптико-электронную) разведку.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.
Еженедельная динамика пострадавших от украинских обстрелов мирных жителей на территории России и в оккупированных районах Украины в 2026 году
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 15 марта по 20:00 16 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 11 мирных жителей, еще 60 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил об атаке БПЛА 28 февраля 2026 года на полигон в районе населенного пункта Лазурное в оккупированной ВС РФ части Херсонской области во время проведения учебных стрельб для сотрудников ОМВД «Голая Пристань». В результате погибли пятеро полицейских, еще шестеро получили ранения.
О главных событиях войны 16 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Бои к северо-западу от Покровска, российским военным приказали удалить мессенджер Telegram с телефонов. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут
FPV-дроны — беспилотники, которые управляются оператором от первого лица (First Person View, англ.). Преимущество таких систем состоит в том, что оператор четко видит, куда летит беспилотник (чаще всего камикадзе), что позволяет, например, залетать в укрытия и поражать отдельные незащищенные элементы боевой техники.
БПЛА — беспилотный летательный аппарат. Используется как зонтичный термин для различных категорий беспилотных авиационных систем — от небольших аппаратов коптерного типа и FPV-дронов до крупных разведывательных и ударных беспилотников типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов типа «Шахед».
СОУ — Силы обороны Украины (Сили оборони України, укр.), собирательный термин, означающий все украинские силовые ведомства, принимающие участие в боевых действиях. Помимо ВСУ, в них входят, в частности, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, ГУР и СБУ.
OSINT — разведка по открытым источникам информации (Open Source Intelligence, англ.).
ОГВС — Объединенная группировка войск (сил) в Украине, объединение, в состав которого входят все российские силы, ведущие войну против Украины и прикрывающие российско-украинскую границу. Подразделяется на группировки войск «Запад», «Север», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр», отвечающие за отдельные участки фронта. Штаб ОГВС расположен в Ростове-на-Дону, командующий — начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
DeepState — украинский проект, поддерживающий регулярно обновляемую карту контроля территорий в зоне боевых действий в Украине и публикующий сводки о ситуации на фронте на основе открытых источников (OSINT) и информации от украинских военных.
ОВА — областная военная администрация, высший орган государственной власти в том или ином регионе Украины в период военного положения.
«Шахед» — название семейства иранских дронов-камикадзе, в частности, Shahed-131 и Shahed-136. Локализованные российские версии носят название «Герань-1», «Герань-2» и «Герань-3» (реактивная модификация) и выпускаются на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Дальность полета дрона типа «Герань» составляет до 2,5 тыс. км, масса боевой части — до 90 кг (согласно некоторым источникам, увеличенная БЧ достигает 300 кг).
«Ланцет» — российский барражирующий боеприпас, используемый для поражения военной техники на расстоянии до десятков километров от линии фронта.
Сергей «Флеш» Бескрестнов — украинский военный специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала, где рассказывается об украинских и российских новинках в этих сферах. С января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Фёдорова
ГСЧС — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, укр.) Украины.
ПВО — противовоздушная оборона. Род войск и общепринятое название сил и средств вплоть до отдельных систем вооружений, предназначенных для прикрытия военных и иных стратегически важных объектов от средств воздушного нападения.
ДРЛОиУ — дальнее радиолокационное обнаружение и управление, в качестве взаимозаменяемой иногда используется аббревиатура РЛДН — радиолокационный дозор и наведение.
УМПБ — российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас. УМПБ Д-30СН несет боевую часть 250-килограммовой авиабомбы на расстояние до 90 км. УМПБ-5P имеет боевую часть в 500 кг и дальность свыше 100 км за счет реактивного двигателя. В разных конфигурациях может запускаться как самолетами, так и реактивными системами залпового огня. Фактически аналог американских SDB / GLSDB.
КАБ — корректируемая авиабомба. В российских арсеналах имеются изделия с буквенным кодом «КАБ», однако в Украине так называют и обычные российские авиабомбы, снабженные модулем планирования и коррекции (УМПК), а также корректируемые авиабомбы западного производства, применяемые ВСУ.
CIT — расследовательская группа Conflict Intelligence Team, созданная в 2014 году Русланом Левиевым. Организация изучает деятельность российских военных и наемников в Украине, Сирии и Африке, а с 2022 года регулярно освещает и анализирует события российско-украинской войны.
«Миддлстрайк» — удары БПЛА и другими боеприпасами по целям в оперативном тылу (по оценке аналитика Майкла Кофмана — от 30 до 300 км от линии фронта; middle strike, англ.), например, по командным пунктам, логистическим хабам, складам боеприпасов и позициям ПВО.
РЭР — радиоэлектронная разведка, подразделяется на радиоразведку, радиотехническую, радиолокационную и оптическую (оптико-электронную) разведку.
РЭБ — радиоэлектронная борьба, одна из разновидностей военно-технической деятельности, связанная с подавлением радиоэлектронных средств и компонентов систем управления, связи и разведки противника и с защитой собственных аналогичных систем. В российско-украинской войне термин «РЭБ» все больше ассоциируется с системами, предназначенными для противодействия дронам противника.
ССО — Силы специальных операций. Элитные подразделения спецназа в России, Украине, США и других странах.
Мобильные группы ПВО — подразделения, вооруженные артиллерийскими и пулеметными установками, смонтированными на автомобилях, предназначенные для оперативного выезда на маршруты следования беспилотников противника с целью их перехвата.