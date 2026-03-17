Герасимов заявил о контроле над более чем половиной Лимана, налет на авиаремонтный завод в Новгородской области. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Украинский налет на авиаремонтный завод в Старой Руссе в Новгородской области — там могли находиться два самолета А-50

Astra — на пораженной дронами нефтебазе в Лабинске в Краснодарском крае горят 18 топливных резервуаров

За неделю в России и на оккупированных территориях Украины от обстрелов пострадали 239 мирных жителей

«Досье Шпиона» — в результате атаки на полигон в Херсонской области погибли пятеро сотрудников российской полиции

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного приграничного населенного пункта.

Минобороны РФ сообщило о захвате приграничного села Сопычь в Сумской области. Ранее об оккупации этого населенного пункта писали в DeepState.

На лиманском направлении Валерий Герасимов заявил о контроле над более чем половиной Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Начальник Генерального штаба ВС РФ и командующий ОГВС Валерий Герасимов в ходе выступления заявил, в частности, что российские войска контролируют больше половины города Лиман. Z-каналы публикуют (1, 2) карты боевых действий из пророссийских источников, которые противоречат этой информации.

На Северском выступе российские войска продолжают медленно продвигаться от Северска в сторону Славянска.

Минобороны РФ сообщило о захвате села Каленики к западу от Северска. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», в свою очередь, сделал вывод о продвижении ВС РФ к югу от этого населенного пункта, привязав к местности видео штурма украинского опорного пункта.

На константиновском направлении ВС РФ добились устойчивого присутствия в южной части Константиновки.

Валерий Герасимов в том же выступлении заявил, что ВС РФ контролируют более 60% территории Константиновки. В то же время российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет только об уверенном контроле в южной части города. По его оценке, ситуация с логистикой СОУ в Константиновке ухудшается, хотя российским бойцам по-прежнему противостоит много украинских расчетов БПЛА. Также «Тѣмный» сообщает, что украинские военные продолжают накапливаться к западу от Часова Яра.

На южно-донецком направлении украинские военные достигли трассы между Великой Новосёлкой и Гуляйполем.

«Сливочный каприз» подтвердил присутствие украинских военных в Новониколаевке в Днепропетровской области на границе с Запорожской областью, привязав к местности видео удара российским FPV-дроном по украинской позиции в селе. Тот же ресурс установил, что видео поражения дронами отступающего украинского военного было снято к северу от Новоивановки. Оба упомянутых населенных пункта находятся на трассе между Великой Новосёлкой и Гуляйполем.

DeepState приводит видео поражения украинскими FPV-дронами российской легкой автомобильной техники, снятое в районе Темировки Запорожской области.

