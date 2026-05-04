Минобороны РФ призвало население Киева покинуть город, пригрозив нанести массированный удар в случае попыток сорвать празднование Дня Победы

Минобороны России заявило, что по решению Владимира Путина российские войска в одностороннем порядке прекратят огонь 8–9 мая — в дни празднования Дня Победы. В ведомстве заявили, что рассчитывают на аналогичные действия со стороны Украины.

В том же сообщении Минобороны пригрозило нанести «массированный ракетный удар» по центру Киева, если украинские власти попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, и призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств «своевременно покинуть город».

Ведомство сослалось на заявление Владимира Зеленского в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором, по версии Минобороны РФ, содержались угрозы удара по Москве 9 мая. В опубликованном на сайте президента Украины тексте выступления Зеленский сказал, что российские власти «боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны», однако прямо об ударе по Москве он не говорил.

Российское военное ведомство также заявило, что примет «все необходимые меры» для безопасности праздничных мероприятий. Ранее стало известно, что Москве отлючат мобильный интернет с 5 по 9 мая.

По подсчетам The Insider, участие в параде на Красной площади 9 мая подтвердили главы четырех государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В прошлом году парад посетили лидеры 27 стран, включая Китай, Сербию, Венесуэлу, Бразилию, Кубу, Армению, Египет, Вьетнам и Эфиопию.

В этом году парад в Москве впервые с 2008 года пройдет без военной техники — «в связи с текущей оперативной обстановкой». Вместо танков и ракетных комплексов по Красной площади пройдут только пешие колонны, Кремль объяснил это решение в том числе «террористической угрозой» со стороны Украины.