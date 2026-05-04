Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.8

EUR

88.64

OIL

97.22

Поддержите нас

424

 

 

 

 

 

Новости

Минобороны РФ призвало население Киева покинуть город, пригрозив нанести массированный удар в случае попыток сорвать празднование Дня Победы

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Минобороны России заявило, что по решению Владимира Путина российские войска в одностороннем порядке прекратят огонь 8–9 мая — в дни празднования Дня Победы. В ведомстве заявили, что рассчитывают на аналогичные действия со стороны Украины.

В том же сообщении Минобороны пригрозило нанести «массированный ракетный удар» по центру Киева, если украинские власти попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, и призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств «своевременно покинуть город».

Ведомство сослалось на заявление Владимира Зеленского в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором, по версии Минобороны РФ, содержались угрозы удара по Москве 9 мая. В опубликованном на сайте президента Украины тексте выступления Зеленский сказал, что российские власти «боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны», однако прямо об ударе по Москве он не говорил.

Российское военное ведомство также заявило, что примет «все необходимые меры» для безопасности праздничных мероприятий. Ранее стало известно, что Москве отлючат мобильный интернет с 5 по 9 мая.

По подсчетам The Insider, участие в параде на Красной площади 9 мая подтвердили главы четырех государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В прошлом году парад посетили лидеры 27 стран, включая Китай, Сербию, Венесуэлу, Бразилию, Кубу, Армению, Египет, Вьетнам и Эфиопию.

В этом году парад в Москве впервые с 2008 года пройдет без военной техники — «в связи с текущей оперативной обстановкой». Вместо танков и ракетных комплексов по Красной площади пройдут только пешие колонны, Кремль объяснил это решение в том числе «террористической угрозой» со стороны Украины.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  3. Фейк Владимира Путина: гитлеровская Германия была побеждена, потому что советские женщины вязали носки для солдат, а немецкие — нет
  4. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте