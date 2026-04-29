В России Парад Победы впервые за 18 лет пройдет без военной техники

Фото: РИА «Новости»

В Москве Парад Победы в Великой Отечественной войне 9 мая пройдет без военной техники. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Также не будут участвовать воспитанники суворовских военных, нахимовского училища и кадетских корпусов. 

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — говорится в сообщении. 

При этом над Красной площадью пролетят самолеты, указывают в ведомстве. В составе колонны, которая пройдет по площади, будут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

Парад Победы проводится в России ежегодно с 1995 года. В 2008 году впервые в ходе парада была использована тяжелая военная техника. Этот год станет первым за 18 лет, когда парад пройдет без нее. 

Ранее Парад Победы отменили в Нижнем Новгороде «в связи с требованиями безопасности», а Воронежской области отменили праздничный салют. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн формате. 

В последние месяцы Украина регулярно атакует беспилотниками объекты российской промышленной и энергетической инфраструктуры. 

 

