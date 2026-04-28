В Нижнем Новгороде отменили парад на 9 мая. В Воронеже не будет праздничного салюта

В Нижнем Новгороде «в связи с требованиями безопасности» отменили Парад Победы на 9 мая. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на областное правительство.

Тем не менее, в городе пройдут сразу несколько массовых мероприятий: культурная программа в Парке Победы, военно-историческая реконструкция в парке «Швейцария», военно-историческая интерактивная выставка «Оружие России – оружие Победы» и возложение цветов к Вечному огню.

Также правительство Воронежской области сегодня объявило об отмене праздничного салюта и переносе в онлайн-формат акции «Бессмертный полк». «Иные массовые мероприятия в Воронеже и районах области рекомендовано проводить в ограниченном формате (например, концерты должны проводиться в помещениях). Вопрос о проведении парада на центральной площади Воронежа будет решаться накануне праздника с учетом текущей обстановки», — говорится в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщило, что Парад Победы на Красной площади в Москве состоится, но формат мероприятия будет объявлен позднее. Ранее политолог Екатерина Шульман на своей странице в Facebook со ссылкой на неназванные источники написала, что в этом году размах празднования будет меньше, чем обычно: