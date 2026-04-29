Главы четырех стран подтвердили свое участие в Параде Победы 9 мая. В прошлом году его посетили лидеры 27 стран

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главы семи стран подтвердили свое участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая, подсчитал The Insider. 

27 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже сообщит, сколько приглашений разослано и кто из зарубежных лидеров уже подтвердил визит на Парад Победы на Красной площади 9 мая. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что на парад приедут лидеры 20 государств, однако Песков сказал, что ему «ничего не известно о таком порядке».

4 апреля помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что ряд зарубежных политиков намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. При этом он не стал называть имена гостей.

О своем участие в праздновании 9 Мая уже сообщили лидеры трех стран СНГ: лидер Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров

Также на параде будут присутствовать главы непризнанных Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев. О своем намерении приехать сообщал лидер правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, парад посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо — его участие 29 апреля подтвердил Юрий Ушаков. Ранее РИА «Новости» писали со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что словацкий премьер приедет в Москву на машине, поскольку прибалтийские страны закрыли свое воздушное пространство для его перелета в Москву. 

Сам Фицо заявлял, что не будет принимать участие в военном параде, но планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к советским солдатам, погибшим за освобождение Словакии от фашизма, пишут РИА «Новости». 

В прошлом году Парад Победы посетили главы 27 стран, включая Китай, Сербию, Венесуэлу, Бразилию, Кубу, Армению, Египет, Вьетнам, Эфиопию и частично признанную Палестину. Также год назад на параде присутствовала дипломатический представитель Израиля, в то время как посол США проигнорировала приглашение. 

29 апреля стало известно, что Парад Победы в Москве впервые за 18 лет пройдет без военной техники «в связи с текущей оперативной обстановкой». В Нижнем Новгороде праздник и вовсе отменили «в связи с требованиями безопасности», в Воронежской области отменили праздничный салют. 

В последние месяцы Украина регулярно атакует беспилотниками объекты российской промышленной и энергетической инфраструктуры. 

