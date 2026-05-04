В Москве с 5 по 9 мая отключат мобильный интернет

Мобильный интернет будет отключен в Москве с 5 по 9 мая. Как сообщает «Осторожно Media», операторы связи начали рассылать пользователям предупреждения об этом. Эту информацию изданию подтвердили в «Билайне».

Ранее Би-би-си со ссылкой на источники, близкие к «Ростелекому» и одному из операторов связи, сообщало, что ограничения интернета перед парадом 9 мая станут «более мощными» и затронут не только центр Москвы, но и всю территорию столицы в пределах МКАД. Один из собеседников издания рассказал, что могут быть отключены также возможность отправки смс и даже «белые списки» сайтов.

4 мая «Важные истории» написали со ссылкой на отчет разведки одной из стран Евросоюза, что за отключениями коммуникационных сетей в Москве стоит ФСО, которая значительно усилила охрану Владимира Путина. В докладе говорится также, что сотрудникам, работающим рядом с Путиным, запрещено пользоваться мобильными телефонами — можно использовать только устройства без доступа в интернет.

Парад Победы на Красной площади впервые за 18 лет пройдет без военной техники. Среди лидеров иностранных государств на парад приедут только Александр Лукашенко (Беларусь), Касым Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан) и Роберт Фицо (Словакия).

