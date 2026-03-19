«Они убили все конкурентные преимущества Москвы». Как российская столица перестала быть цифровым городом из-за отключения интернета

Подземный торговый центр на метро «Охотный ряд» — один из самых популярных в Москве, два шага до Кремля и Госдумы. Дорогой магазин одежды уже вторую неделю торгует только за наличные. Провести платежи по карте просто не получается, рассказывает Кирилл (имя изменено), специалист по сервису кассовых аппаратов, обслуживающий среди прочих и этот магазин:

«Они пишут нам заявки, но сделать мы ничего не можем. Сами по себе кассы работают как работали, проблема с системами промо и программами лояльности. Эти данные хранятся на сторонних ресурсах, и поэтому касса просто отказывается проводить платеж. Вот и приходится торговать за наличные. Сейчас с такими проблемами столкнулись торговые точки по всему центру Москвы. Интернет пропал перед Восьмым марта, и многие магазины на праздник оказались в пролете».

Проблемы с мобильным интернетом в центре столицы начались еще 6 марта. Через четыре дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что доступ в сеть отключили «для обеспечения безопасности».

С 13 марта было заявлено, что подключение частично восстановилось. Интернет в некоторых районах якобы начал работать по «белым спискам» — это утвержденный на государственном уровне перечень сайтов. Считается, что в него входит все, что необходимо простым гражданам: от «Яндекса» и «ВКонтакте» до Рен-ТВ и «Вкусно и точка». Но в нем нет никаких мелких брендов, местных интернет-провайдеров и сервисов такси, несетевых магазинов и аптек, ресторанов, аэропортов и много другого. И самое главное — как свидетельствуют очевидцы, «белый список» тоже не работает.

Речь идет о полноценном шатдауне, уверен Сергей (имя изменено), разработчик VPN Amnezia:

«Подобные сценарии уже несколько месяцев применялись в других регионах России, и вот сейчас очередь дошла до Москвы. Тенденции последних блокировок в РФ показывают, что Роскомнадзор теперь задействует новые методы блокировок по мере готовности. Раньше они тестировали их в сезон отпусков, чтобы причинить меньше случайного сопутствующего урона экономике. Теперь же, вероятно, тестируют, как экономика будет себя чувствовать при жестких блокировках».

Почему решили начать блокировки именно сейчас? Киберадвокат Саркис Дарбинян связывает это с новостью о задержании во Владимирской области человека, который якобы по заданию СБУ готовил атаки дронами по военным самолетам: «Думаю, власти очень боятся повторения операции „Паутина“. На первый план теперь вышли такие меры безопасности, которые уже не будут учитывать никакие сопутствующие проблемы и неудобства. Теперь Москва окунулась в ту атмосферу, в которой жили регионы на протяжении последнего года».

Отключения по всей стране

Проблемы с интернетом наблюдаются по всей стране. Одни субъекты федерации, такие как Волгоградская и Ульяновская области, объявляли об отключении мобильного интернета публично. В других эти меры вводили частично и по-тихому.

Например, один из собеседников The Insider весной участвовал в крупном проекте в Калужской области. Первое время связь там работала отлично и даже позволяла делать интернет-заказы в соседней деревне, рассказывает он:

«В деревне как раз открылся пункт самовывоза „Озона“. Мы начали заказывать туда все расходные материалы. Но в первых числах июня интернет вдруг пропал. В деревне была новая вышка связи, пункт „Озона“ прямо под ней. И все очень удивились, когда интернета не стало. Бабушка, которая работала в этом пункте, вынуждена была вместо сканирования QR-кодов звонить куда-то по кнопочному телефону и зачитывать мелкие цифры на каждом пакете».

С лета 2025 года мобильного интернета нет в большинстве городов Владимирской области. Правительство региона официально об этом не объявляло, но после жалоб жителей признало факт отключения. Почти незамеченным прошел шатдаун в Омске.

Региональные власти стараются не привлекать внимания к проблеме. Так, в Белгороде правительство требовало от местных журналистов не поднимать тему отключений интернета. Хотя в той же области группа местных юристов инициировала жалобу на Роскомнадзор — впрочем, никакого ответа от ведомства они не получили.

Хаос офлайн

В сети появилось видео урока программирования в Высшей школе экономики (ВШЭ) в Москве. Студенты не смогли получить доступ к онлайн-системе. Интерактивная доска тоже не работала, и преподавателю пришлось писать код Python маркером на доске.

Москвичи, с которыми пообщался The IInsider, рассказали о множестве неожиданно возникших мелких трудностей. Жена одного из них летела в родной город «Победой» и час не могла зарегистрироваться на рейс. Сотрудники авиакомпании видели, что пассажиры в базе есть, но зарегистрировать их не могли.

Другой человек не смог записаться на замену загранпаспорта. База данных перестала работать, и его попросили прийти лично в порядке живой очереди.

Театры теперь предупреждают, что надо заранее распечатать электронные билеты. Узнать, где конкретно ждет заказанное такси, невозможно. «Заказав такси, выходишь из офиса с Wi-Fi в пространство без связи, а дальше — как повезет», — отметил один из собеседников.