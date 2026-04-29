Российские войска ведут бои за «легендарную» Малую Токмачку, Минобороны РФ «освободило» сразу две Новодмитровки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Минобороны РФ отчиталось об «освобождении» сразу двух Новодмитровок — в Сумской и Донецкой областях
- На лиманском направлении продолжаются бои на флангах украинского плацдарма на левом берегу Северского Донца
- На покровском направлении украинская оборона Родинского страдает от постепенного истощения сил
- На запорожском направлении российские военные безуспешно атакуют «легендарную» Малую Токмачку под Ореховым
- Парад Победы 9 мая впервые с 2008 года пройдет без военной техники «в связи с текущей оперативной обстановкой»
- Налеты на Оренбургскую область и Пермский край — целями были НПЗ в Орске и нефтеперекачивающая станция «Транснефти»
- Власти Белгородской области приостановили выплаты компенсаций за поврежденные при обстрелах и атаках автомобили
- Издание NK Pro — потери КНДР в войне против Украины составили не менее 2,3 тысячи военнослужащих убитыми
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Новодмитровки к востоку от Сум.
Минобороны РФ заявило о захвате Новодмитровки в приграничье Сумской области к востоку от города Сумы. Как пишет «военкор» Юрий Котенок, ВС РФ наступают на этом участке на фронте в 10 км в общем направлении на Краснополье, ведут бои за Мирополье и рядом с восточными окраинами Михайловки, а к северу от Сум атакуют Корчаковку и Кондратовку.
На лиманском направлении продолжаются бои на флангах украинского плацдарма на левом берегу Северского Донца.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация на направлении в целом не изменилась: бои идут на флангах и к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) на левом берегу Северского Донца. По его оценке, решающие для направления бои идут на участке от Заречного (до 2016 года — Кировск) до Резниковки, поскольку прорыв там может привести к оперативному окружению лиманского плацдарма СОУ. ВС РФ запланировали начало штурма самого Лимана на начало лета, считает обозреватель, однако оценивает эти планы как «очень смелые».
На константиновском направлении Минобороны РФ «освободило» еще одну Новодмитровку — рядом с Константиновкой.
Минобороны РФ заявило об «освобождении» Новодмитровки не только в Сумской, но и в Донецкой области — населенный пункт, о котором идет речь в этом случае, примыкает к Константиновке с северо-востока. В DeepState, в свою очередь, отметили продвижение российских военных в районе Берестка, к юго-западу от города.
На покровском направлении украинская оборона Родинского страдает от постепенного истощения сил.
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что украинским военным теперь затруднительно добираться до Родинского из-за активности российских FPV-дронов и ДРГ. Он отмечает, что это приводит к истощению и снижению эффективности украинских сил в городе и сравнивает ситуацию с Константиновкой и завершающим этапом боев за Мирноград (до 2016 года — Димитров). В результате, по сведениям исследователя, крупные массы российской пехоты «просачиваются» в самом Родинском, в обход и даже в тыл защитникам города, а украинские дроны и артиллерия часто не в состоянии поражать крупные скопления российских пехотинцев по упомянутым выше причинам.
На запорожском направлении российские военные безуспешно атакуют «легендарную» Малую Токмачку под Ореховым.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что российское наступление на Запорожье и Орехов фактически приостановлено, а российские попытки возобновить его (в том числе атаки на Малую Токмачку) в последние недели оказывались безуспешными — несмотря на то, что российская группировка войск «Днепр» сосредоточила в полосе наступления все возможные силы, оставив для прикрытия левого берега Днепра только минимально необходимые подразделения. По сведениям обозревателя, ВС РФ развернули на этом участке целых пять дивизий и ряд отдельных бригад, однако ряд подразделений из состава ВДВ уже пришлось отвести в тыл на пополнение.
Машовец отмечает, что российские войска не контролируют Малую Токмачку — отдельные пехотные группы присутствуют только в юго-восточной части села. Западнее, по его сведениям, СОУ вынудили противника полностью отойти из Приморского и вытесняют его в южную часть Степногорска. Российские попытки деблокировать собственные малые пехотные группы, оставшиеся в глубине украинских боевых порядков восточнее Степногорска, успехом не увенчались — продвижение к юго-востоку от поселка составило всего 600 м, сообщает обозреватель.
По оценке Машовца, ВС РФ стремятся удержать позиции в районе Степногорска и Приморского и выйти на окраины Орехова через Малую Токмачку и Новоданиловку. Несмотря на отсутствие успехов на последнем участке, обозреватель считает, что именно он станет основной точкой приложения сил ВС РФ, поскольку продвижение российских сил со стороны Гуляйполя сохраняет перспективу охвата Орехова с востока, а ликвидация Ореховского района обороны СОУ силами исключительно российских группировок «Восток» и «Днепр» позволит российскому командованию развернуть больше резервов для наступления на Славянск и Краматорск.
Со своей стороны отметим, что Малая Токмачка обрела «легендарный» статус в определенном сегменте российских соцсетей после появления ролика, в котором пророссийский военблогер Борис Рожин в телевизионных эфирах на протяжении почти целого года рассказывает о боях за этот населенный пункт.
Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 20 по 26 апреля ВС РФ оккупировали 31 кв. км территории Украины, продвигаясь в среднем на 4 кв. км в сутки. В течение недели до этого средние темпы российского наступления составляли 8 кв. км в сутки, еще неделей ранее — 5 кв. км в сутки. Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений за прошедшую неделю возросло на 26% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 132 в сутки.
Парад 9 мая на Красной площади впервые за 18 лет пройдет без военной техники «в связи с текущей оперативной обстановкой», объявили в Минобороны РФ. Также на Красную площадь не выйдут воспитанники суворовских и нахимовского училищ. Основатель CIT Руслан Левиев анонсировал, что волонтеры проекта в этом году не будут делать подсчет военной техники на парадах в других городах России, поскольку ВС РФ практически перестали применять ее на фронте, и по наличию или отсутствию техники на парадах теперь нельзя сделать выводы о ситуации с ней в зоне боевых действий.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 апреля 171 беспилотника, в том числе около 120 типа «Шахед» (154 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в 12 локациях.
Накануне три района Днепропетровской области были атакованы артиллерией и беспилотниками около 50 раз, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Один человек погиб в Кривом Роге и один — в Синельниковском районе. Кроме того, в Кривом Роге шесть человек пострадали. В Никопольском районе ранения получили пять человек, повреждена инфраструктура, многоквартирные и частные дома.
В Сумской области в результате ночной атаки один человек погиб, еще один получил ранения, сообщили в ГСЧС. В Шостке были зафиксированы удары по трем локациям, в том числе по жилому сектору, возникли пожары.
Два человека пострадали при атаке на Одесскую область, сообщили в спасательной службе. Возникли пожары в жилых домах, хозяйственном здании и гараже, поврежден грузовой автомобиль. Также было разрушено приемное отделение больницы, произошло возгорание — пациентов и персонал эвакуировали в другое медицинское учреждение.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 28 апреля 22 беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 29 апреля были перехвачены 98 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
Накануне днем дроны ударили по зданию оккупационной администрации в Марковке в Луганской области, сообщил «губернатор» Леонид Пасечник. Ранения получили 18 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Украинский журналист Денис Казанский пишет, что в этом здании проходило совещание при участии российских военных, некоторые из которых, по неофициальной информации, при атаке погибли.
Беспилотники «предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий» в Оренбургской области, заявил губернатор Евгений Солнцев. По его словам, над регионом было сбито четыре БПЛА, обошлось без пострадавших. Глава Орска Артём Воробьёв призвал горожан не выходить на улицу и не подходить к окнам. Украинский Telegram-канал Supernova+ утверждает, что в городе атакован машиностроительный завод. Между тем OSINT-анализ издания Astra установил, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез». Последний раз завод был атакован 11 ноября 2025 года.
Утром беспилотник упал в Актюбинской области на западе Казахстана, сообщает издание Nur.kz. Инцидент произошел рядом с селом Алимбетовка, недалеко от границы с Россией. Полиция начала проверку. Казахстанские власти официально не сообщали о происхождении беспилотника. Z-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что дрон упал всего в 20 км от Орска, который утром подвергся налету, и предполагает, что «Украина может использовать приграничье Казахстана как один из коридоров для более безопасного провода своих дронов-камикадзе к целям вглубь территории России».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке дронов на «одну из промышленных площадок»: «На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы». По его словам, работники предприятия были эвакуированы, никто не пострадал. Махонин не уточнил, о каком объекте речь. По сведениям украинского Telegram-канала Exilenova+, пожар произошел на предприятии «Транснефти» — линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь» в более чем 1500 км от границы с Украиной. Позже к таким же выводам пришло издание Astra.
В СБУ подтвердили атаку на ЛПДС «Пермь». Утверждается, что на объекте произошел масштабный пожар — «горят почти все резервуары для хранения нефти». На видео очевидцев заметны два очага пожара. Проанализировав фото и видео, украинский OSINT-проект «КіберБорошно» установил, что в результате атаки загорелись два резервуара объемом 50 тысяч кубометров каждый.
Три человека пострадали в результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков накануне вечером. Утром от атак на три населенных пункта региона пострадали шесть человек.
Издание «Говорит НеМосква» выяснило, что власти Белгородской области приостановили выплаты компенсаций за поврежденные при обстрелах и атаках автомобили из-за нехватки средств. Жительница Белгорода, чья машина сгорела после удара в ноябре 2025 года, сообщила, что полгода не могла добиться выплат и выяснила, что ее случай даже не внесен в списки, а Фонд реконструкции и развития, занимавшийся компенсациями, фактически прекратил работу. Вместо этого ей предложили 11 тысяч рублей за сгоревший гараж. С 2022 года компенсации финансировались через внебюджетные фонды, сформированные за счет местного бизнеса, из которых уже было выплачено около 4 млрд рублей на ремонт 18,5 тысячи автомобилей.
По информации Reuters, крупнейшая российская сельскохозяйственная и продовольственная компания «Русагро» из-за участившихся атак выдала сотрудникам в Белгородской области бронежилеты и каски, а также обеспечила маскировочные сети для сельхозтехники, работающей в полях. Ранее компания закрыла три свинофермы в регионе, сославшись на риски для персонала, отметив, что в 2024 году семь работников погибли при атаках дронов во время перевозки на фермы.
Подразделения Военно-морских сил Украины нанесли удар по танкеру Marquise, который находился в акватории Чёрного моря, недалеко от побережья России, сообщает Генштаб ВСУ. Для атаки использовали два морских беспилотника-камикадзе. Удар был нанесен «в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения», говорится в сообщении. Судно под флагом Камеруна дрейфовало примерно в 210 км к юго-востоку от Туапсе. Как утверждают в Генштабе, на борту не было груза, а AIS была отключена. Предполагается, что танкер мог ожидать перегрузки нефти в море.
Власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня на территории Туапсинского муниципального округа из-за пожара на НПЗ, сообщил региональный оперштаб со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Для тушения возгорания власти привлекли пожарных из других регионов — Адыгеи, Ростовской области и Ставропольского края. Сообщалось, что минувшей ночью огонь перекинулся на двухэтажное жилое здание. «В целях безопасности» городские школы перестали принимать учеников с 28 апреля. Накануне поздно вечером приехавший в Туапсе глава МЧС России Александр Куренков заявил, что было остановлено «истечение горящей нефти». Утром в оперштабе сообщили, что возгорание на НПЗ удалось локализовать.
Проект «КіберБорошно», проанализировав спутниковый снимок, опубликованный каналом Exilenova+, пришел к выводу, что на Туапсинском НПЗ сгорела одна из цистерн и огонь не перекинулся на соседние. Также зафиксирован пожар на эстакаде, который уже завершился.
Украинские ССО подтвердили атаку на базу ОТРК «Искандер» в аннексированном Крыму, совершенную накануне. Уточняется, что ракетные комплексы были размещены на территории бывшей ракетной части возле села Овражки в 40 км к востоку от Симферополя.
Изучив спутниковые снимки, OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выяснил, что в результате атаки 21 апреля 2026 года на ЛПДС «Самара» зафиксировано попадание пяти дронов по резервуарам, что тем не менее не привело к возгоранию. Также аналитики установили, что после атаки на аэродром Кировское в Крыму 2 апреля зафиксированы повреждения ангаров.
Спустя восемь месяцев после появления первых данных о крылатой ракете FP-5 «Фламінго» с дальностью до 3000 км и массой боевой части до 1100 кг остается открытым вопрос о ее эффективности. Автор проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ проанализировал шесть подтвержденных атак на основе открытых источников и выяснил, что из 23 зафиксированных пусков до целей долетели шесть ракет, но точное попадание было зафиксировано лишь в двух случаях; еще один эпизод остается спорным. Наиболее успешным считаются удары по арсеналу ГРАУ в Котлубани и оборонному заводу в Воткинске. В целом «Фламінго» пока остается скорее экспериментальным оружием: ракеты нередко долетают до объектов, но испытывают проблемы с точностью, что, по словам разработчика, связано с полетами на малых высотах.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 27 апреля по 20:00 28 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 10 погибших и 73 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Потери КНДР в войне против Украины составили не менее 2,3 тысячи военнослужащих убитыми, подсчитали в издании NK Pro. На мемориальных колоннах в новом Музее боевых достижений в зарубежных военных операциях в Пхеньяне указаны 2 288 имен погибших, что сопоставимо с оценками разведки Южной Кореи (около 2 тысяч) и незначительно превышает оценку Великобритании в 1,5 тысячи человек. Всего в боевых действиях на стороне России, по оценкам, участвовали около 15 тысяч военных из КНДР, власти страны эти данные не раскрывают.
Вооружения и военная техника
Из Латвии в Украину отправят дополнительную партию разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T) британского производства. Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс. Он отметил, что в прошлом году военная поддержка Украины составила 0,3% ВВП Латвии, а в этом году планируется выделить военную помощь, эквивалентную 0,25% ВВП.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что с помощью дронов с Mesh-модемами, которые выступают как воздушные ретрансляторы, ВС РФ ведут разведку и осуществляют дистанционное управление БПЛА над Киевом, Полтавой, Одессой, Николаевом, Кривым Рогом и Днепром. По его информации, именно по такой схеме было организовано покушение на его жизнь, в ходе которого дроны, наносившие удар по его дому, управлялись с расстояния до 200 км — «Флеш» прямо не называет, откуда именно, но из поста можно понять, что управление, по его мнению, осуществлялось с приграничной территории Брянской области.
