Российские войска ведут бои за «легендарную» Малую Токмачку, Минобороны РФ «освободило» сразу две Новодмитровки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Минобороны РФ отчиталось об «освобождении» сразу двух Новодмитровок — в Сумской и Донецкой областях

На лиманском направлении продолжаются бои на флангах украинского плацдарма на левом берегу Северского Донца

На покровском направлении украинская оборона Родинского страдает от постепенного истощения сил

На запорожском направлении российские военные безуспешно атакуют «легендарную» Малую Токмачку под Ореховым

Парад Победы 9 мая впервые с 2008 года пройдет без военной техники «в связи с текущей оперативной обстановкой»

Налеты на Оренбургскую область и Пермский край — целями были НПЗ в Орске и нефтеперекачивающая станция «Транснефти»

Власти Белгородской области приостановили выплаты компенсаций за поврежденные при обстрелах и атаках автомобили

Издание NK Pro — потери КНДР в войне против Украины составили не менее 2,3 тысячи военнослужащих убитыми

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Новодмитровки к востоку от Сум.

Минобороны РФ заявило о захвате Новодмитровки в приграничье Сумской области к востоку от города Сумы. Как пишет «военкор» Юрий Котенок, ВС РФ наступают на этом участке на фронте в 10 км в общем направлении на Краснополье, ведут бои за Мирополье и рядом с восточными окраинами Михайловки, а к северу от Сум атакуют Корчаковку и Кондратовку.

На лиманском направлении продолжаются бои на флангах украинского плацдарма на левом берегу Северского Донца.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация на направлении в целом не изменилась: бои идут на флангах и к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) на левом берегу Северского Донца. По его оценке, решающие для направления бои идут на участке от Заречного (до 2016 года — Кировск) до Резниковки, поскольку прорыв там может привести к оперативному окружению лиманского плацдарма СОУ. ВС РФ запланировали начало штурма самого Лимана на начало лета, считает обозреватель, однако оценивает эти планы как «очень смелые».

На константиновском направлении Минобороны РФ «освободило» еще одну Новодмитровку — рядом с Константиновкой.

Минобороны РФ заявило об «освобождении» Новодмитровки не только в Сумской, но и в Донецкой области — населенный пункт, о котором идет речь в этом случае, примыкает к Константиновке с северо-востока. В DeepState, в свою очередь, отметили продвижение российских военных в районе Берестка, к юго-западу от города.