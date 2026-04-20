Советник Минобороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил о попытке его убийства «Шахедами»

Фото: Сергей «Флеш» Бескрестнов

Советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что в ночь на 20 апреля его дом был атакован беспилотниками, в результате чего здание разрушено, а сам он получил ранения. Об этом он написал в Facebook.

По словам Бескрестнова, россияне попытались его убить, выпустив по нему четыре реактивных «Шахеда». Один из дронов, как утверждает советник, долетел до цели и врезался в стену его дома. «Дома у меня больше нет. Меня зацепило, но главное — я чудом жив», — написал он, приложив фотографию из больницы.

Позже в эфире телемарафона Бескрестнов заявил, что атака, по его версии, была целенаправленной спецоперацией. Он рассказал, что два беспилотника были сбиты украинскими средствами перехвата, еще два долетели до границ Киева, а один из них поразил его дом. По его словам, уже есть подтверждение того, что дрон управлялся в режиме реального времени с территории России.

Бескрестнов — украинский специалист в области связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, автор популярного Telegram-канала о военных технологиях. В январе 2026 года он стал советником министра обороны Украины Михаила Фёдорова.

В последние недели он публично анализировал новые модификации «Шахедов», в том числе реактивные версии и дроны с возможностью дистанционного управления. Украинские власти ранее также сообщали о появлении более быстрых и сложных для перехвата вариантов этих беспилотников.

