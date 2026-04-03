Украинские военные продвигаются в «серой зоне» на Добропольском выступе, ВКС РФ потеряли три самолета за три дня. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении российский «военкор» отрицает захват ВС РФ Малой Корчаковки к северу от Сум
- На константиновском направлении бойцы ВС РФ пока безуспешно пытаются проникать в центр Константиновки
- На покровском направлении украинские военные продвигаются в «серой зоне» в районе Добропольского выступа
- В результате российского налета на Киевскую область поражена ветеринарная клиника — погибли около 20 животных
- «Военкор» Романов — регулярные атаки украинских БПЛА в глубине территории России объясняются дефицитом зенитных ракет
- Reuters — после серии налетов беспилотников из строя выведено 20% мощностей по экспорту российской нефти
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 207 522 человека
- В Крыму разбился истребитель Су-30 — это третий потерянный в небоевых инцидентах самолет ВКС РФ за последние трое суток
Обстановка на фронте
На сумском направлении российский «военкор» отрицает захват ВС РФ Малой Корчаковки к северу от Сум.
«Военкор» Тимофей Ермаков отрицает сообщение Минобороны РФ о захвате Малой Корчаковки к северу от Сум. По информации автора канала, российские войска не полностью контролируют расположенную еще севернее Алексеевку, а пройти на Малую Корчаковку в обход Алексеевки невозможно.
На константиновском направлении бойцы ВС РФ пока безуспешно пытаются проникать в центр Константиновки.
По оценке исследователя под ником Playfra, на этой неделе все попытки ВС РФ атаковать Константиновку закончились безуспешно, несмотря на возросшую активность российских дронов, в частности в районе Берестка и Ильиновки (до 2016 года — Ильича) к юго-западу от Константиновки. Как пишет исследователь, за этот период российским военным удалось всего один раз «просочиться» в центр Константиновки, причем сравнительно небольшими силами, хотя такие попытки становятся всё более системными.
На покровском направлении украинские военные продвигаются в «серой зоне» в районе Добропольского выступа.
В DeepState сообщили, что СОУ зачистили ряд участков «серой зоны» в районе Родинского к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург) на Добропольском выступе.
Также в DeepState подробнее описали обстоятельства механизированной атаки силами 425-го ОШП «Скеля» около Гришина к северо-западу от Покровска, которая завершилась потерей как минимум четырех единиц техники. По сведениям авторов проекта, одной из причин провала атаки стало отсутствие взаимодействия «Скели» с другими подразделениями на фронте — эта проблема, считают в DeepState, в целом характерна для украинских Штурмовых войск.
Колонна «Скели» наехала на мины, установленные не только противником, но и другими подразделениями СОУ, ведущими оборону на этом участке и не оповещенных о штурме. Далее ВС РФ атаковали колонну с помощью FPV-дронов и артиллерии, в результате чего украинская пехота так и не добралась до Покровска.
На южно-донецком направлении российские войска ведут атаки к юго-западу от Гуляйполя.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» установил место съемки видео поражения российских военных украинскими дронами и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись на 1,5 км к северу от Мирного к юго-западу от Гуляйполя. Согласно карте DeepState, указанный участок местности вплотную примыкает к «серой зоне», до зоны уверенного контроля ВС РФ — меньше 1 км.
Украинский OSINT-ресурс In Factum выполнил геопривязку видео ударов по российской пехоте в районе Варваровки к северу от Гуляйполя. DeepState относит Варваровку к «серой зоне».
На запорожском направлении продолжаются бои на подступах к Приморскому.
В батальоне ГУР «Братство» сообщили, что в ходе десятидневного штурма уничтожили российский взводный опорный пункт к юго-востоку от Приморского (геопривязка). Заявленные потери ВС РФ составили пять человек убитыми и двое пленными.
Аналитик Роб Ли и украинский аэроразведчик Kriegsforscher подводят итоги боевых действий в марте 2026 года в совместном блоге Two Marines. Авторы пишут, что в течение месяца наблюдался рост украинских миддлстрайк-ударов по логистическим хабам, складам боеприпасов и системам ПВО, причем возможности таких ударов появляются и в батальонах и полках беспилотных систем при линейных армейских корпусах. Российские военные, в свою очередь, оборудовали значительное количество наблюдательных постов для борьбы с дронами.
Во второй половине месяца ВС РФ расширили применение квадроциклов и бронетехники в ходе штурмовых действий, которые обычно происходят при благоприятных погодных условиях (туман и облачность). На некоторых направлениях российские штурмовые подразделения поддерживаются на относительно высоком уровне пополнений — в 75–80% личного состава. Авторы предполагают, что в апреле приоритетными направлениями для российских атак станут славянское и гуляйпольское.
С другой стороны, на некоторых участках украинские подразделения, судя по всему, готовятся к тактическим наступательным операциям, нанося удары по российской логистике и операторам БПЛА. По прогнозу Two Marines, эти операции могут быть проведены еще этой весной.
Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы в марте успешно сорвали российское наступление, а площадь территории, подконтрольной СОУ, увеличилась на 20 км². Оценки изменений ситуации на фронте в территориальном выражении от OSINT-аналитиков мы приводили в предыдущей сводке.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете ночью и днем 3 апреля (до 14:00) 579 средств воздушного нападения: 524 беспилотника, в том числе около 330 типа «Шахед» (515 БПЛА были сбиты или подавлены), 10 баллистических ракет «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), 25 крылатых ракет Х-101 (24 ракеты сбиты), двух крылатых ракет «Искандер-К» (обе сбиты). Зафиксированы попадания 11 ракет и 27 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в 22 локациях.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины, которая продлилась всю ночь и продолжилась утром и днем. Под удар попали Киевская, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Житомирская области.
В Минобороны РФ назвали эту атаку «массированным ударом высокоточным оружием <...> по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу».
Один человек погиб, еще восемь пострадали, в том числе ребенок, в результате дневной ракетно-дроновой атаки на Киевскую область, сообщил (1, 2) глава местной ОВА Николай Калашник. В ГСЧС уточнили, что человек погиб при ударе по автомобилю в Бучанском районе. В поселке Чабаны в Фастовском районе возникли пожары в частном жилом доме и ветеринарной клинике — там погибли около 20 животных. В Обуховском районе под удар попал жилой многоквартирный дом. В селе Крюковщина была повреждена крыша жилого пятиэтажного дома. Местные каналы публикуют видео «прилета» БПЛА, как утверждается, по школе в городе Вишневое.
В Житомирской области один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате комбинированной атаки, сообщил глава местной ОВА Виталий Бунечко. По предварительной информации, повреждены не менее 15 жилых домов.
Девять человек получили ранения в результате утренней атаки беспилотника на маршрутку в Днепровском районе Херсона, сообщили местные власти (1, 2). Водитель находится в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла, еще две пострадали при атаках на город днем.
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по Шосткинской общине в Сумской области, сообщили (1, 2) местные власти. В центре Сум беспилотник типа «Молния» попал по торговому центру, пострадали два человека.
Продолжающуюся два дня подряд атаку на Харьков мэр Игорь Терехов назвал самой массированной за всё время войны. В городе зафиксировано 37 попаданий по 18 локациям. Повреждения получили 25 многоквартирных домов и три нежилых здания. В Шевченковском районе Харькова один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Там дрон упал прямо посреди одной из центральных улиц, серьезно пострадали люди, которые в момент удара находились в автомобилях. За прошедшие сутки известно об одном погибшем и 25 пострадавших при атаках на Харьков и 24 населенных пункта области.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение утра и дня 2 апреля 147 беспилотников (1, 2) над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Псковской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном и акваториями Азовского и Чёрного морей. Вечером того же дня были уничтожены 46 беспилотников: 17 — над Белгородской, 16 — над Брянской областью, четыре — над Краснодарским краем, по три — над Курской областью и акваторией Чёрного моря, два — над Тульской и один — над Псковской областью. В ночь на 3 апреля были перехвачены 192 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
Два человека пострадали при атаке беспилотников на промзону в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в промзоне поселка имени Морозова во Всеволожском районе была повреждена кровля «неэксплуатируемого здания». В этом поселке находятся несколько предприятий, включая оборонный завод имени Морозова, выпускающий взрывчатые вещества. Что именно атаковали дроны, неизвестно.
Двенадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ударов по разным населенным пунктам Белгородской области накануне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Примечательно, что среди пострадавших как минимум трое — бойцы подразделения «Орлан», которых сложно отнести к мирным жителям.
Украинские ресурсы пишут, что ночью был атакован железнодорожный состав с ГСМ на станции Щётово недалеко от города Антрацит в Луганской области. Других подтверждений этой информации нет.
«Военкор» Владимир Романов, комментируя эффективность российской ПВО, отмечает, что одной из причин большого числа повреждений, вызванных ударами БПЛА или падением их обломков, стал серьезный дефицит зенитных ракет, особенно для ЗРПК «Панцирь». По его словам, нередко такие системы находятся на позициях с неполным боекомплектом или вовсе без него.
По уточненной информации (1, 2), в терминалах «Новатэк» и «Усть-Луга Ойл» в порту Усть-Луга в Ленинградской области в результате серии атак и многодневных пожаров уничтожены шесть резервуаров и один нефтеналивной причал, еще один, вероятно, был поврежден.
Украинские беспилотники вывели из строя около 20% мощностей по экспорту российской нефти (примерно 1 млн баррелей в сутки), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. В результате в России в ближайшее время придется снижать нефтедобычу — третью по величине в мире после США и Саудовской Аравии. Уже приостановлена отгрузка нефти из порта Усть-Луга, а нефтепровод «Дружба», по которому нефть поставляется в Венгрию и Словакию, не работает с января 2026 года, из-за чего хранилища переполняются, — так что часть месторождений может сократить производство. Ситуацию усугубляет сезонный ремонт НПЗ. Обычно в этот период Россия увеличивает экспорт сырой нефти, но сейчас это невозможно. По оценкам источников, свободных мощностей хранения хватит лишь на несколько недель.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 апреля по 20:00 2 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 10 погибших мирных жителях и еще 87 пострадавших. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 3 апреля 2026 года известны имена 207 552 человек, за неделю список пополнился 1 350 записями. Журналисты отмечают, что в ходе полномасштабного вторжения в Украину погибло почти 20 тысяч российских солдат в возрасте до 25 лет. Самому молодому из них было 18 лет и 31 день. Доля погибших военнослужащих от 18 до 25 лет среди тех, чей возраст был известен на момент гибели, составляет 11%.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 2 апреля СБС и ГУР уничтожили четыре ударно-разведывательных БПЛА «Орион», транспортный самолет-«доходягу» Ан-72П и РЛС «Меч» на аэродроме Кировское в оккупированном Крыму. Российский военный летчик и военблогер Алексей «Воевода» Земцов уточнил, что был уничтожен бывший украинский самолет Ан-72, который не эксплуатировался после аннексии полуострова, признав при этом, что украинские беспилотные удары по Крыму представляют серьезную проблему.
Минобороны РФ сообщило о разбившемся в Крыму истребителе Су-30, экипаж успешно катапультировался. По подсчетам The Insider, это уже третий российский военный самолет, потерянный в результате небоевого инцидента за последние трое суток. Fighterbomber уточнил, что причиной крушения стал пожар двигателя.
