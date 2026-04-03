Украинские военные продвигаются в «серой зоне» на Добропольском выступе, ВКС РФ потеряли три самолета за три дня. Что происходит на фронте

Колонна «Скели» наехала на мины, установленные не только противником, но и другими подразделениями СОУ, ведущими оборону на этом участке и не оповещенных о штурме. Далее ВС РФ атаковали колонну с помощью FPV-дронов и артиллерии, в результате чего украинская пехота так и не добралась до Покровска.

На южно-донецком направлении российские войска ведут атаки к юго-западу от Гуляйполя.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» установил место съемки видео поражения российских военных украинскими дронами и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись на 1,5 км к северу от Мирного к юго-западу от Гуляйполя. Согласно карте DeepState, указанный участок местности вплотную примыкает к «серой зоне», до зоны уверенного контроля ВС РФ — меньше 1 км.

Украинский OSINT-ресурс In Factum выполнил геопривязку видео ударов по российской пехоте в районе Варваровки к северу от Гуляйполя. DeepState относит Варваровку к «серой зоне».

На запорожском направлении продолжаются бои на подступах к Приморскому.

В батальоне ГУР «Братство» сообщили, что в ходе десятидневного штурма уничтожили российский взводный опорный пункт к юго-востоку от Приморского (геопривязка). Заявленные потери ВС РФ составили пять человек убитыми и двое пленными.

Аналитик Роб Ли и украинский аэроразведчик Kriegsforscher подводят итоги боевых действий в марте 2026 года в совместном блоге Two Marines. Авторы пишут, что в течение месяца наблюдался рост украинских миддлстрайк-ударов по логистическим хабам, складам боеприпасов и системам ПВО, причем возможности таких ударов появляются и в батальонах и полках беспилотных систем при линейных армейских корпусах. Российские военные, в свою очередь, оборудовали значительное количество наблюдательных постов для борьбы с дронами.

Во второй половине месяца ВС РФ расширили применение квадроциклов и бронетехники в ходе штурмовых действий, которые обычно происходят при благоприятных погодных условиях (туман и облачность). На некоторых направлениях российские штурмовые подразделения поддерживаются на относительно высоком уровне пополнений — в 75–80% личного состава. Авторы предполагают, что в апреле приоритетными направлениями для российских атак станут славянское и гуляйпольское.

С другой стороны, на некоторых участках украинские подразделения, судя по всему, готовятся к тактическим наступательным операциям, нанося удары по российской логистике и операторам БПЛА. По прогнозу Two Marines, эти операции могут быть проведены еще этой весной.

Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы в марте успешно сорвали российское наступление, а площадь территории, подконтрольной СОУ, увеличилась на 20 км². Оценки изменений ситуации на фронте в территориальном выражении от OSINT-аналитиков мы приводили в предыдущей сводке.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете ночью и днем 3 апреля (до 14:00) 579 средств воздушного нападения: 524 беспилотника, в том числе около 330 типа «Шахед» (515 БПЛА были сбиты или подавлены), 10 баллистических ракет «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), 25 крылатых ракет Х-101 (24 ракеты сбиты), двух крылатых ракет «Искандер-К» (обе сбиты). Зафиксированы попадания 11 ракет и 27 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в 22 локациях.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины, которая продлилась всю ночь и продолжилась утром и днем. Под удар попали Киевская, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Житомирская области.