ВКС РФ за четыре дня потеряли три самолета в небоевых инцидентах

Истребитель Су-30 разбился в аннексированном Крыму утром 3 апреля, сообщило российское Минобороны. За прошедшие четыре дня это уже третий небоевой инцидент, в котором ВКС РФ теряют самолеты.

В сообщении ведомства говорится, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта:

«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчиков нет».

За прошедшие три дня это уже третий подобный инцидент. Вечером 31 марта сразу несколько Z-каналов сообщили (1, 2) о потере истребителя-бомбардировщика Су-34. Пилот, вероятно, погиб, штурман выжил. О причинах крушения информации не поступало.

В тот же день в Крыму разбился военно-транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 29 человек, находившиеся на борту: 23 пассажира и 6 членов экипажа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность.

Предположительно, в разбившемся Ан-26 находился командующий авиацией Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Как написал инсайдерский канал «Досье Шпиона», вместе с ним погибли шесть офицеров штаба Северного флота.