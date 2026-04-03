ВКС РФ за четыре дня потеряли три самолета в небоевых инцидентах

Фото: РИА «Новости»

Истребитель Су-30 разбился в аннексированном Крыму утром 3 апреля, сообщило российское Минобороны. За прошедшие четыре дня это уже третий небоевой инцидент, в котором ВКС РФ теряют самолеты. 

В сообщении ведомства говорится, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта: 

«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчиков нет». 

За прошедшие три дня это уже третий подобный инцидент. Вечером 31 марта сразу несколько Z-каналов сообщили (12) о потере истребителя-бомбардировщика Су-34. Пилот, вероятно, погиб, штурман выжил. О причинах крушения информации не поступало. 

В тот же день в Крыму разбился военно-транспортный самолет Ан-26. В результате погибли все 29 человек, находившиеся на борту: 23 пассажира и 6 членов экипажа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность.

Предположительно, в разбившемся Ан-26 находился командующий авиацией Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Как написал инсайдерский канал «Досье Шпиона», вместе с ним погибли шесть офицеров штаба Северного флота.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

