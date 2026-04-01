В Крыму разбился военный самолет Ан-26, погибли 29 человек

Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ан-26 разбился в Крыму вечером 31 марта. Погибли все 29 человек, находившиеся на борту: 23 пассажира и 6 членов экипажа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Почти сразу со ссылкой на источник госагентство заявило, что самолет врезался в скалу.

Причиной аварии, по предварительной версии Минобороны, стала техническая неисправность. Ведомство заявило, что «поражающего воздействия по самолету не было».

Z-канал об авиации Fighterbomber сообщил, что разбившийся Ан-26 перевозил личный состав.

Проукраинский Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев написал, что самолет разбился в Бельбекской долине на юге Крыма. Она характеризуется высокими отвесными склонами, ее ширина в самом узком месте — около 300 м.