При крушении Ан-26 в Крыму погиб генерал-лейтенант Александр Отрощенко — Би-би-си

Генерал-лейтенант Александр Отрощенко, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота, погиб при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

По данным издания, Отрощенко, вероятно, находился среди пассажиров самолета, разбившегося вечером 31 марта в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. Его гибель Би-би-си подтвердили источник среди военнослужащих Северного флота и жительница Североморска, потерявшая в катастрофе родственника. По словам источника, на борту находились и другие офицеры Северного флота.

Отрощенко служил в морской авиации: в 2010–2013 годах он командовал морской авиацией Черноморского флота, затем возглавил морскую авиацию Северного флота и командовал 45-й армией ВВС и ПВО. В 2019 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта, а в 2024 году он стал командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота. Он также участвовал в аннексии Крыма в 2014 году и в российской операции в Сирии.

Самолет Ан-26 разбился вечером 31 марта. По данным ТАСС со ссылкой на Минобороны, на борту находились 29 человек — 23 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Ведомство назвало предварительной причиной катастрофы техническую неисправность и заявило, что «поражающего воздействия» на самолет не было. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что среди погибших были военнослужащие Северного флота, не уточняя их задачи в Крыму.

Согласно подсчетам «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си, Отрощенко стал пятым генерал-лейтенантом, погибшим с начала полномасштабной войны России против Украины.