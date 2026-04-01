Губернатор Мурманской области: Среди погибших при крушении АН-26 в Крыму были военнослужащие Северного флота

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что среди погибших при крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в оккупированном Крыму были военнослужащие Северного флота. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале:

«Среди погибших — наши воины-североморцы, люди чести, долга и мужества».

Губернатор не уточнил, при каких обстоятельствах военнослужащие Северного флота оказались в Крыму и какие задачи выполняли. Минобороны также не сообщало подробностей о составе пассажиров и цели полета.

Самолет ВКС РФ Ан-26 разбился вечером 31 марта в Крыму. По данным ТАСС со ссылкой на Минобороны, на борту находились 29 человек — 23 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. По предварительной версии ведомства, причиной катастрофы стала техническая неисправность, при этом «поражающего воздействия» на самолет не было.

Ранее сообщалось, что самолет перевозил личный состав. По данным проукраинского Telegram-канала «Крымский ветер», он разбился в районе Бельбекской долины на юге Крыма.