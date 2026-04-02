Боец ВСУ записал видео из «освобожденной» Минобороны РФ Ковшаровки, погиб командующий авиацией Северного флота. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении украинский военный записал видео из «освобожденной» Минобороны РФ Ковшаровки
- На константиновском направлении сообщается о регулярном проникновении российских бойцов в центр Константиновки
- На покровском направлении ВСУ закрепились в окрестностях Гришина после механизированного штурма
- На южно-донецком направлении украинское командование отрицает полный захват ВС РФ территории Луганской области
- DeepState — с текущими темпами продвижения российские войска целиком займут Донецкую область к декабрю 2029 года
- Налет украинских БПЛА на Уфу — на территории НПЗ «Башнефть-Новойл» возник масштабный пожар
- После серии атак на порты Приморска и Усть-Луги там уничтожены либо повреждены 72% и 29% резервуаров
- В катастрофе военно-транспортного Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота генерал Отрощенко
Обстановка на фронте
На сумском направлении отражена атака российской колонны на квадроциклах.
В 80-й ОДШБр опубликовали видео разгрома российской колонны на пяти квадроциклах с помощью дронов и артиллерии.
На купянском направлении украинский военный записал видео из «освобожденной» Минобороны РФ Ковшаровки.
Украинский военный снял видео возле дворца культуры в поселке Ковшаровка к юго-востоку от Купянска-Узлового, чтобы успокоить свою семью, которую встревожило сообщение российского Минобороны РФ об «освобождении» Ковшаровки.
Тем временем, по информации DeepState, ВС РФ продвинулись к востоку от Песчаного на левом берегу реки Оскол.
На константиновском направлении сообщается о регулярном проникновении российских бойцов в центр Константиновки.
Исследователь под ником Playfra пишет, что ситуация в Константиновке ухудшилась: российские военные всё чаще стали «просачиваться» в центр города, однако украинские дроноводы пока держат ситуацию под контролем.
На покровском направлении ВСУ закрепились в окрестностях Гришина после механизированного штурма.
В DeepState присоединились к критике командования 425-го ОШП «Скеля» за неудачный механизированный штурм в районе Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). В проекте отметили, что ВС РФ имеют тотальное превосходство в дронах в окрестностях города и выразили надежду, что «все соответствующие выводы будут сделаны».
В пресс-службе «Скели» в ответ на обвинения заявили, что на самом деле штурм был тщательно подготовлен и проходил под покровом тумана. В полку признали потери бронетехники, однако заявили, что опубликованные кадры поражения украинских военных FPV-дронами были взяты с других участков фронта, а на самом деле потери личного состава в штурме составили два человека, находившихся непосредственно рядом с техникой. Как сообщается, пехоте удалось успешно высадиться и закрепиться. Исследователь Playfra при этом отмечает, что место ряда ударов по пехоте в том же районе уже было установлено с помощью OSINT.
В свою очередь, журналистка украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко посетила штаб «Скели» и услышала, что с высадившейся пехотой поддерживается связь по радио, а также пообщалась с одним из механиков-водителей подбитой техники, которых эвакуировали на уцелевшей машине.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ на Добропольском выступе заняли Павловку в 8,5 км от Дружковки, а также ведут бои в Белицком и у окраин Новоалександровки — севернее Гришина по дороге на Доброполье. Согласно карте DeepState, СОУ полностью контролируют Павловку и Белицкое, а Новоалександровка частично находится в «серой зоне».
На южно-донецком направлении украинское командование отрицает полный захват ВС РФ территории Луганской области.
В 3-м армейском корпусе ВСУ отвергли заявление Минобороны РФ о полном захвате Луганской области и заявили, что подразделения 3-й ОШБр продолжают удерживать Надию, Новоегоровку (до 2016 года — Свердловка) и Грековку (до 2016 года — Петровское). Согласно карте DeepState, украинские силы уверенно контролируют первые два населенных пункта, тогда как третий подконтролен ВС РФ, но лишь частично.
По оценке DeepState, в марте 2026 года площадь оккупированной территории возросла на 160 км², что на 27% больше, чем в феврале. Наибольшее продвижение зафиксировано в районе Гуляйполя, Покровска и Славянска. По подсчетам авторов проекта, продвигаясь такими темпами, ВС РФ смогут захватить Донецкую область только к декабрю 2029 года. В то же время пророссийский OSINT-ресурс LostArmour подсчитал, что в марте ВС РФ оккупировали 229 км² территории Украины, что, согласно их же расчетам, меньше, чем в любом месяце 2025-го и 2026 годов.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 2 апреля 172 беспилотников, в том числе около 120 типа «Шахед» (147 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 22 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в Синельниковском районе в результате ночной атаки погиб один человек, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения. Возникли пожары в торговом комплексе и административном здании, были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства. Также сообщается, что были атакованы Павлоград и Никополь. Накануне в регионе из-за атак пострадали 13 человек, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили многоквартирные дома, детский сад, предприятия и гражданская инфраструктура.
Z-каналы пишут (1, 2), что в Павлограде под удар попал Павлоградский химический завод, производящий, в частности, твердое ракетное топливо.
В результате удара дрона по автомобилю в Херсоне накануне днем погибли две женщины-пассажирки, водитель пострадал, сообщили в областной прокуратуре. По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, всего за сутки в регионе пострадали 10 человек. Как минимум трое из них — в результате удара дрона по многоэтажному дому в Херсоне.
В Харьковской области за сутки один человек погиб, еще четверо пострадали. Глава Харьковской ОВА рассказал о гибели одного мужчины в селе Металловка. Две женщины были ранены при ударе БПЛА по девятиэтажному дому в Харькове, еще две — в Чугуеве.
Четыре человека погибли при атаке в Черкасской области накануне, сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец. Это произошло на открытой территории во время воздушной тревоги.
В Сумской области из-за атаки на два населенных пункта Конотопского района накануне вечером пострадали три человека, сообщили в ГСЧС. На территории гражданского предприятия горели автомобиль и нежилое здание. Также из-за попадания возник пожар в жилом секторе.
По информации ГСЧС, в результате атаки на Полтавскую область накануне днем пострадали шесть человек, из них трое детей. Из-за падения беспилотника в частном жилом доме вспыхнул пожар, разрушена хозяйственная постройка, повреждены здания соседних домохозяйств и легковые автомобили.
В результате атак на энергетическую инфраструктуру накануне в Коломыйском районе Ивано-Франковской области без электроснабжения остались около 11 тысяч домохозяйств, сообщила глава ОВА Светлана Онищук. В Хустском и Ужгородском районах Закарпатской области под удар БПЛА попали объекты критической инфраструктуры, пострадал один человек, сообщил глава местной ОВА Мирослав Билецкий. Пожар возник на объектах критической инфраструктуры в Черновицкой области — 17 населенных пунктов в двух общинах региона оказались обесточены. В Тернопольской области дрон попал в аграрное предприятие, от удара вспыхнул пожар, заявили местные власти.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение утра и дня 1 апреля 33 беспилотников (1, 2): 22 — над Краснодарским краем, по три — над Крымским полуостровом и Курской областью, по два — над акваторией Азовского моря и Белгородской областью и одного — над Воронежской областью. Вечером того же дня был уничтожен 31 беспилотник над Белгородской, Воронежской, Брянской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 2 апреля были перехвачены 147 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном, Адыгеей и акваториями Чёрного и Азовского морей.
В Башкортостане утром беспилотники БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе, один из дронов попал в многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Глава региона Радий Хабиров утверждает, что несколько беспилотников были сбиты «на подлете к нефтеперерабатывающим заводам», «обломки одного упали в промзоне», а «на территории предприятия тушат возгорание». По информации издания Astra, пожар возник на НПЗ «Башнефть-Новойл». Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» уточняет, что удар был нанесен в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5. Также Astra выяснила, что рядом с домом на улице Гафури, куда попал дрон, находится завод «Ростеха», производящий компоненты для истребителей.
В «Газпроме» сообщили о налете беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопровода «Турецкий поток». По информации компании, ночью три БПЛА самолетного типа пытались нанести удар по объекту, однако атака была отражена силами ПВО и мобильными огневыми группами, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В региональном Оперштабе ранее сообщали, что обломки дронов упали на территории трех частных домов в районе Анапы, пострадавших нет.
В Генштабе ВСУ заявили о поражении АО «Стрела» — предприятия по производству комплектующих для крылатых ракет в поселке Суземка в Брянской области. «Масштабы ущерба уточняются», говорится в сообщении. По информации ГУР, предприятие специализируется на производстве радиолокационного оборудования, трансформаторов, дросселей, катушек, фильтров, тесно сотрудничает с госкорпорацией «Ростех» и выполняет заказы российского ВПК. Губернатор Александр Богомаз сообщал 31 марта, что по Суземке был нанесен удар реактивными снарядами «Вампир» чешского производства, в результате чего один человек погиб, еще шестеро пострадали.
Новые спутниковые снимки портов в Усть-Луге и Приморске, опубликованные «Радио Свобода», показывают последствия серии ударов и многодневных пожаров. В обоих случаях активное горение практически прекращено, остаются лишь отдельные очаги. В Приморске полностью выгорели как минимум семь нефтяных резервуаров, тогда как в Усть-Луге масштаб разрушений оценить сложнее из-за попавшего на снимок облака. Согласно подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», в Приморске повреждено и уничтожено 72% резервуарного парка, в Усть-Луге — 29%.
Z-канал «Военный Осведомитель» подсчитал, что в марте 2026 года Минобороны РФ отчиталось о 11 211 сбитых украинских БПЛА, тогда как Минобороны Украины заявило о 5 833 уничтоженных российских дронах. Для сравнения, в феврале российская сторона сообщала о 5 989 сбитых украинских БПЛА, что указывает на почти двукратный рост применения СОУ беспилотников за месяц.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 31 марта по 20:00 1 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о девяти погибших мирных жителях и еще 70 пострадавших. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В разбившемся в Крыму военно-транспортном самолете Ан-26 находился командующий авиацией Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Как пишет инсайдерский канал «Досье Шпиона», вместе с ним погибли шесть офицеров штаба Северного флота.
Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что из 1 197 членов избирательных комиссий всех уровней, которые ушли на «СВО», 109 человек погибли. Таким образом, с войны не вернулись более 9% сотрудников избиркомов, ушедших воевать.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 31 марта СБС уничтожили РЛС 9С19 «Имбирь» и ЗРК «Тор-М2» на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, соответственно. Всего же, по информации Мадяра, за три зимних месяца вверенные ему силы уничтожили 54 единицы ЗРК и РЛС, а в марте — 39 единиц, а также два самоходных комплекса РЭБ.
Вооружения и военная техника
В 52-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ сообщили о появлении на вооружении бригады 203-мм САУ M110А2 американского производства. Украинский канал Military Journal ✙ напоминает, что в октябре 2025 года сообщалось о возможной перепродаже этих орудий и других вооружений правительством Греции через Чехию.
