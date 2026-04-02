Боец ВСУ записал видео из «освобожденной» Минобороны РФ Ковшаровки, погиб командующий авиацией Северного флота. Что происходит на фронте

В пресс-службе «Скели» в ответ на обвинения заявили, что на самом деле штурм был тщательно подготовлен и проходил под покровом тумана. В полку признали потери бронетехники, однако заявили, что опубликованные кадры поражения украинских военных FPV-дронами были взяты с других участков фронта, а на самом деле потери личного состава в штурме составили два человека, находившихся непосредственно рядом с техникой. Как сообщается, пехоте удалось успешно высадиться и закрепиться. Исследователь Playfra при этом отмечает, что место ряда ударов по пехоте в том же районе уже было установлено с помощью OSINT.

В свою очередь, журналистка украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко посетила штаб «Скели» и услышала, что с высадившейся пехотой поддерживается связь по радио, а также пообщалась с одним из механиков-водителей подбитой техники, которых эвакуировали на уцелевшей машине.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ на Добропольском выступе заняли Павловку в 8,5 км от Дружковки, а также ведут бои в Белицком и у окраин Новоалександровки — севернее Гришина по дороге на Доброполье. Согласно карте DeepState, СОУ полностью контролируют Павловку и Белицкое, а Новоалександровка частично находится в «серой зоне».

На южно-донецком направлении украинское командование отрицает полный захват ВС РФ территории Луганской области.

В 3-м армейском корпусе ВСУ отвергли заявление Минобороны РФ о полном захвате Луганской области и заявили, что подразделения 3-й ОШБр продолжают удерживать Надию, Новоегоровку (до 2016 года — Свердловка) и Грековку (до 2016 года — Петровское). Согласно карте DeepState, украинские силы уверенно контролируют первые два населенных пункта, тогда как третий подконтролен ВС РФ, но лишь частично.

По оценке DeepState, в марте 2026 года площадь оккупированной территории возросла на 160 км², что на 27% больше, чем в феврале. Наибольшее продвижение зафиксировано в районе Гуляйполя, Покровска и Славянска. По подсчетам авторов проекта, продвигаясь такими темпами, ВС РФ смогут захватить Донецкую область только к декабрю 2029 года. В то же время пророссийский OSINT-ресурс LostArmour подсчитал, что в марте ВС РФ оккупировали 229 км² территории Украины, что, согласно их же расчетам, меньше, чем в любом месяце 2025-го и 2026 годов.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 2 апреля 172 беспилотников, в том числе около 120 типа «Шахед» (147 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 22 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в Синельниковском районе в результате ночной атаки погиб один человек, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения. Возникли пожары в торговом комплексе и административном здании, были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства. Также сообщается, что были атакованы Павлоград и Никополь. Накануне в регионе из-за атак пострадали 13 человек, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили многоквартирные дома, детский сад, предприятия и гражданская инфраструктура.