Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1116

 

 

 

 

 

Новости

Боец ВСУ записал видео из «освобожденной» Минобороны РФ Ковшаровки, погиб командующий авиацией Северного флота. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На купянском направлении украинский военный записал видео из «освобожденной» Минобороны РФ Ковшаровки
  • На константиновском направлении сообщается о регулярном проникновении российских бойцов в центр Константиновки
  • На покровском направлении ВСУ закрепились в окрестностях Гришина после механизированного штурма
  • На южно-донецком направлении украинское командование отрицает полный захват ВС РФ территории Луганской области
  • DeepState — с текущими темпами продвижения российские войска целиком займут Донецкую область к декабрю 2029 года
  • Налет украинских БПЛА на Уфу — на территории НПЗ «Башнефть-Новойл» возник масштабный пожар
  • После серии атак на порты Приморска и Усть-Луги там уничтожены либо повреждены 72% и 29% резервуаров
  • В катастрофе военно-транспортного Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота генерал Отрощенко

Обстановка на фронте

На сумском направлении отражена атака российской колонны на квадроциклах.

В 80-й ОДШБр опубликовали видео разгрома российской колонны на пяти квадроциклах с помощью дронов и артиллерии.

На купянском направлении украинский военный записал видео из «освобожденной» Минобороны РФ Ковшаровки.

Украинский военный снял видео возле дворца культуры в поселке Ковшаровка к юго-востоку от Купянска-Узлового, чтобы успокоить свою семью, которую встревожило сообщение российского Минобороны РФ об «освобождении» Ковшаровки.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3546

Тем временем, по информации DeepState, ВС РФ продвинулись к востоку от Песчаного на левом берегу реки Оскол.

На константиновском направлении сообщается о регулярном проникновении российских бойцов в центр Константиновки.

Исследователь под ником Playfra пишет, что ситуация в Константиновке ухудшилась: российские военные всё чаще стали «просачиваться» в центр города, однако украинские дроноводы пока держат ситуацию под контролем.

На покровском направлении ВСУ закрепились в окрестностях Гришина после механизированного штурма.

В DeepState присоединились к критике командования 425-го ОШП «Скеля» за неудачный механизированный штурм в районе Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). В проекте отметили, что ВС РФ имеют тотальное превосходство в дронах в окрестностях города и выразили надежду, что «все соответствующие выводы будут сделаны».

Telegramhttps://t.me/theinsru/3545

В пресс-службе «Скели» в ответ на обвинения заявили, что на самом деле штурм был тщательно подготовлен и проходил под покровом тумана. В полку признали потери бронетехники, однако заявили, что опубликованные кадры поражения украинских военных FPV-дронами были взяты с других участков фронта, а на самом деле потери личного состава в штурме составили два человека, находившихся непосредственно рядом с техникой. Как сообщается, пехоте удалось успешно высадиться и закрепиться. Исследователь Playfra при этом отмечает, что место ряда ударов по пехоте в том же районе уже было установлено с помощью OSINT.

В свою очередь, журналистка украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко посетила штаб «Скели» и услышала, что с высадившейся пехотой поддерживается связь по радио, а также пообщалась с одним из механиков-водителей подбитой техники, которых эвакуировали на уцелевшей машине.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ на Добропольском выступе заняли Павловку в 8,5 км от Дружковки, а также ведут бои в Белицком и у окраин Новоалександровки — севернее Гришина по дороге на Доброполье. Согласно карте DeepState, СОУ полностью контролируют Павловку и Белицкое, а Новоалександровка частично находится в «серой зоне».

На южно-донецком направлении украинское командование отрицает полный захват ВС РФ территории Луганской области.

В 3-м армейском корпусе ВСУ отвергли заявление Минобороны РФ о полном захвате Луганской области и заявили, что подразделения 3-й ОШБр продолжают удерживать Надию, Новоегоровку (до 2016 года — Свердловка) и Грековку (до 2016 года — Петровское). Согласно карте DeepState, украинские силы уверенно контролируют первые два населенных пункта, тогда как третий подконтролен ВС РФ, но лишь частично.

По оценке DeepState, в марте 2026 года площадь оккупированной территории возросла на 160 км², что на 27% больше, чем в феврале. Наибольшее продвижение зафиксировано в районе Гуляйполя, Покровска и Славянска. По подсчетам авторов проекта, продвигаясь такими темпами, ВС РФ смогут захватить Донецкую область только к декабрю 2029 года. В то же время пророссийский OSINT-ресурс LostArmour подсчитал, что в марте ВС РФ оккупировали 229 км² территории Украины, что, согласно их же расчетам, меньше, чем в любом месяце 2025-го и 2026 годов.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 2 апреля 172 беспилотников, в том числе около 120 типа «Шахед» (147 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 22 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в Синельниковском районе в результате ночной атаки погиб один человек, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения. Возникли пожары в торговом комплексе и административном здании, были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства. Также сообщается, что были атакованы Павлоград и Никополь. Накануне в регионе из-за атак пострадали 13 человек, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили многоквартирные дома, детский сад, предприятия и гражданская инфраструктура.

Последствия российского налета на Синельниковский район в Днепропетровской области в ночь на 2 апреля 2026 года

Последствия российского налета на Синельниковский район в Днепропетровской области в ночь на 2 апреля 2026 года

ДСНС України

Z-каналы пишут (12), что в Павлограде под удар попал Павлоградский химический завод, производящий, в частности, твердое ракетное топливо.

В результате удара дрона по автомобилю в Херсоне накануне днем погибли две женщины-пассажирки, водитель пострадал, сообщили в областной прокуратуре. По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, всего за сутки в регионе пострадали 10 человек. Как минимум трое из них — в результате удара дрона по многоэтажному дому в Херсоне.

В Харьковской области за сутки один человек погиб, еще четверо пострадали. Глава Харьковской ОВА рассказал о гибели одного мужчины в селе Металловка. Две женщины были ранены при ударе БПЛА по девятиэтажному дому в Харькове, еще две — в Чугуеве.

Четыре человека погибли при атаке в Черкасской области накануне, сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец. Это произошло на открытой территории во время воздушной тревоги.

В Сумской области из-за атаки на два населенных пункта Конотопского района накануне вечером пострадали три человека, сообщили в ГСЧС. На территории гражданского предприятия горели автомобиль и нежилое здание. Также из-за попадания возник пожар в жилом секторе.

По информации ГСЧС, в результате атаки на Полтавскую область накануне днем пострадали шесть человек, из них трое детей. Из-за падения беспилотника в частном жилом доме вспыхнул пожар, разрушена хозяйственная постройка, повреждены здания соседних домохозяйств и легковые автомобили.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3547

В результате атак на энергетическую инфраструктуру накануне в Коломыйском районе Ивано-Франковской области без электроснабжения остались около 11 тысяч домохозяйств, сообщила глава ОВА Светлана Онищук. В Хустском и Ужгородском районах Закарпатской области под удар БПЛА попали объекты критической инфраструктуры, пострадал один человек, сообщил глава местной ОВА Мирослав Билецкий. Пожар возник на объектах критической инфраструктуры в Черновицкой области — 17 населенных пунктов в двух общинах региона оказались обесточены. В Тернопольской области дрон попал в аграрное предприятие, от удара вспыхнул пожар, заявили местные власти.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение утра и дня 1 апреля 33 беспилотников (12): 22 — над Краснодарским краем, по три — над Крымским полуостровом и Курской областью, по два — над акваторией Азовского моря и Белгородской областью и одного — над Воронежской областью. Вечером того же дня был уничтожен 31 беспилотник над Белгородской, Воронежской, Брянской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 2 апреля были перехвачены 147 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном, Адыгеей и акваториями Чёрного и Азовского морей.

В Башкортостане утром беспилотники БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе, один из дронов попал в многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Глава региона Радий Хабиров утверждает, что несколько беспилотников были сбиты «на подлете к нефтеперерабатывающим заводам», «обломки одного упали в промзоне», а «на территории предприятия тушат возгорание». По информации издания Astra, пожар возник на НПЗ «Башнефть-Новойл». Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» уточняет, что удар был нанесен в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5. Также Astra выяснила, что рядом с домом на улице Гафури, куда попал дрон, находится завод «Ростеха», производящий компоненты для истребителей.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3548

В «Газпроме» сообщили о налете беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопровода «Турецкий поток». По информации компании, ночью три БПЛА самолетного типа пытались нанести удар по объекту, однако атака была отражена силами ПВО и мобильными огневыми группами, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В региональном Оперштабе ранее сообщали, что обломки дронов упали на территории трех частных домов в районе Анапы, пострадавших нет.

В Генштабе ВСУ заявили о поражении АО «Стрела» — предприятия по производству комплектующих для крылатых ракет в поселке Суземка в Брянской области. «Масштабы ущерба уточняются», говорится в сообщении. По информации ГУР, предприятие специализируется на производстве радиолокационного оборудования, трансформаторов, дросселей, катушек, фильтров, тесно сотрудничает с госкорпорацией «Ростех» и выполняет заказы российского ВПК. Губернатор Александр Богомаз сообщал 31 марта, что по Суземке был нанесен удар реактивными снарядами «Вампир» чешского производства, в результате чего один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Новые спутниковые снимки портов в Усть-Луге и Приморске, опубликованные «Радио Свобода», показывают последствия серии ударов и многодневных пожаров. В обоих случаях активное горение практически прекращено, остаются лишь отдельные очаги. В Приморске полностью выгорели как минимум семь нефтяных резервуаров, тогда как в Усть-Луге масштаб разрушений оценить сложнее из-за попавшего на снимок облака. Согласно подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», в Приморске повреждено и уничтожено 72% резервуарного парка, в Усть-Луге — 29%.

Оценка последствий серии налетов на резервуарный парк порта Усть-Луга в Ленинградской области

Оценка последствий серии налетов на резервуарный парк порта Усть-Луга в Ленинградской области

Око Гора ✙ Новости и аналитика

Z-канал «Военный Осведомитель» подсчитал, что в марте 2026 года Минобороны РФ отчиталось о 11 211 сбитых украинских БПЛА, тогда как Минобороны Украины заявило о 5 833 уничтоженных российских дронах. Для сравнения, в феврале российская сторона сообщала о 5 989 сбитых украинских БПЛА, что указывает на почти двукратный рост применения СОУ беспилотников за месяц.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 31 марта по 20:00 1 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о девяти погибших мирных жителях и еще 70 пострадавших. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

В разбившемся в Крыму военно-транспортном самолете Ан-26 находился командующий авиацией Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Как пишет инсайдерский канал «Досье Шпиона», вместе с ним погибли шесть офицеров штаба Северного флота.

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что из 1 197 членов избирательных комиссий всех уровней, которые ушли на «СВО», 109 человек погибли. Таким образом, с войны не вернулись более 9% сотрудников избиркомов, ушедших воевать.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 31 марта СБС уничтожили РЛС 9С19 «Имбирь» и ЗРК «Тор-М2» на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, соответственно. Всего же, по информации Мадяра, за три зимних месяца вверенные ему силы уничтожили 54 единицы ЗРК и РЛС, а в марте — 39 единиц, а также два самоходных комплекса РЭБ.

Вооружения и военная техника

В 52-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ сообщили о появлении на вооружении бригады 203-мм САУ M110А2 американского производства. Украинский канал Military Journal ✙ напоминает, что в октябре 2025 года сообщалось о возможной перепродаже этих орудий и других вооружений правительством Греции через Чехию.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте