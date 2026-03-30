Российское «наступление на самокатах» на Константиновку, ВСУ «зачищают» «серую зону» к северу от Гуляйполя. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта Ковшаровка на подступах к Купянску-Узловому
- На Северском выступе начинается российская наступательная операция на славянско-краматорскую агломерацию
- На константиновском направлении сообщается о российском «широком наступлении на самокатах» на Константиновку
- На южно-донецком направлении подразделения ВСУ «зачищают» «серую зону» к северу от Гуляйполя
- В результате российского налета на Одессу пострадал роддом — в момент атаки там находились 33 пациентки и 19 новорожденных
- Очередной удар по порту Усть-Луга в Ленинградской области — поражен комплекс переработки газового конденсата
- В марте количество пусков украинских БПЛА по территории России превысило соответствующий российский показатель
- В Украине отказываются от подвижности башен австралийских танков M1A1 Abrams ради установки «царь-мангалов»
Обстановка на фронте
На купянском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта Ковшаровка на подступах к Купянску-Узловому.
Минобороны РФ заявило о захвате Ковшаровки к юго-востоку от Купянска-Узлового. По сведениям «военкора» Владимира Романова, российские военные действительно присутствуют в селе, но пока не «освободили» как минимум западную окраину. Согласно карте DeepState на момент подготовки сводки, СОУ уверенно контролируют всю Ковшаровку, кроме восточной окраины, которая находится в «серой зоне».
В издании «Мілітарний» сообщили, что в 43-й ОМБр взяли в плен российских военных, которые должны были осуществить «флаговтык» в Ковшаровке, однако впоследствии пост в Telegram-канале бригады, на который ссылается «Мілітарний», был удален. Тем временем позже в Минобороны РФ отчитались, что ВС РФ заняли и Новоосиново, которое примыкает к Ковшаровке с юга.
На Северском выступе начинается российская наступательная операция на славянско-краматорскую агломерацию.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin сообщил, что ВС РФ начинают наступление на славянско-краматорскую агломерацию. В частности он указывает, что на краматорском направлении увеличилось количество российских частей. Исследователь также отмечает особую активность на лиманском, славянском, константиновском и добропольском участках, имеющих отношение к этой операции, о чем свидетельствует концентрация там геопривязок видео с начала 2026 года. Кроме того, Clément Molin указывает на увеличение количества следов от российских авиабомб на покровско-константиновском и славянском участках фронта, опираясь на спутниковые снимки. Наконец, он полагает, что недавний механизированный штурм и удары по дамбам на реках Оскол и Северский Донец на лиманском направлении, а также активность российских разведывательных и «миддлстрайк»-дронов тоже свидетельствуют о подготовке к наступлению.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ пытаются прорвать украинскую оборону на славянском участке. В частности им удалось «зацепиться» за Каленики и Резниковку, однако попытка войти в Кривую Луку не увенчалась успехом, а СОУ отбросили противника в районе Закотного, которое продолжают частично контролировать. Южнее, по оценке Машовца, российские войска концентрируют основные силы, и там же они добились основных успехов, выйдя на рубеж Липовка — Фёдоровка Вторая. Обозреватель считает, что ВС РФ стремятся окружить противника восточнее Рай-Александровки, однако этим планам мешает упорная оборона СОУ в районе Кривой Луки и Закотного. Также он предполагает, что российские войска могут прорваться к Николаевке по берегу Северского Донца, чтобы отрезать от снабжения украинский лиманский плацдарм на левом берегу. С другой стороны, российское командование может попробовать нарастить усилия на краматорском участке фронта и выйти к городу с востока.
В контексте предстоящей операции против славянско-краматорской агломерации Машовец отмечает, что в отличие от относительно успешного продвижения российских сил к этим городам с востока, они «застряли» на флангах агломерации на лиманском и константиновском направлениях. Он прогнозирует, что штурм Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) и Константиновки окажется долгим и кровопролитным, а это предопределяет атаку российской группировкой «Юг» Славянска и Краматорска «в лоб» с востока.
Украинский военный Станислав Бунятов сообщает, что несмотря увеличение с каждым днем разрушений от российских ударов в Краматорске, местные власти не занимаются ни принудительной эвакуацией семей с детьми, ни установкой противодроновых сеток над городскими улицами и дорогами, причем момент для последнего, вероятно, уже упущен.
В DeepState зафиксировали (1, 2) расширение российской зоны контроля в районе Васюковки и Фёдоровки Второй, а также рядом с Пазено восточнее Краматорска.
На константиновском направлении сообщается о российском «широком наступлении на самокатах» на Константиновку.
В прокремлевском Telegram-канале Mash сообщили о «широком наступлении на самокатах» на Константиновку. В канале утверждается, что ВС РФ контролируют 40% Константиновки, тогда как согласно карте DeepState, российские военные не имеют уверенного контроля ни над одним из участков города.
Пользователь под ником Audax опубликовал видео, снятое, как сообщается, военнослужащими 2-го батальона украинской 36-й ОБрМП, на котором показана неудачная попытка российского «флаговтыка» с помощью дрона на юго-востоке Константиновки (что подтверждается геопривязкой).
Между тем аналитики DeepState отмечают российское продвижение около Русина Яра к западу от Константиновки.
На покровском направлении потеря украинскими войсками Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) стала «делом времени».
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в Софиевке (до 2016 года — Артёмовка) на Добропольском выступе и в Гришине к северо-западу от Покровска, причем Новоалександровка к северу от Гришина оказалась частично в «серой зоне». Согласно оценке аналитиков проекта, потеря Гришина стала «делом времени», а Родинское буквально «ровняют с землей» авиаударами с целью вести инфильтрацию уже за городом.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников критикует представителей СОУ за заявления о контроле над Гришиным. По его сведениям, реальный контроль в этом населенном пункте сузился до «нескольких хат» на северной окраине, а в остальной части села украинские бойцы периодически проводят «рейдовые действия», чтобы не допустить накопления противника в «серой зоне» и их дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ продвигаются северо-западнее Родинского к северу от Покровска, причем в самом Родинском остаются бойцы СОУ, которые иногда находятся буквально в соседних домах с российскими штурмовиками. Исследователь под ником Playfra, в свою очередь, пишет, что в Белицком к северу от Родинского постоянно присутствуют около 10 российских военных, в то же время в городе довольно много украинских военнослужащих, которые регулярно проводят «зачистки» жилой застройки. Он считает, что основная угроза Белицкому исходит с севера, со стороны Дорожного, где уже накапливаются бойцы ВС РФ.
На южно-донецком направлении подразделения ВСУ «зачищают» «серую зону» к северу от Гуляйполя.
DeepState сообщает, что украинские войска завершили «зачистку» территории около Орестополя и Алексеевки к северу от Гуляйполя, а ВС РФ заняли участок рядом с Варваровкой вплотную к трассе Гуляйполе — Покровское.
Анатолий Радов рассказывает, что в зоне контрнаступления СОУ украинские ДРГ замечены в районе Темировки в Запорожской области (более 5 км вглубь зоны контроля ВС РФ по версии DeepState). Вместе с тем, по информации Playfra, российские военные по-прежнему «просачиваются» в Даниловку, Вишнёвое и Вербовое, над которыми ранее утратили контроль. Он также сообщает, что украинским военным не удалось закрепиться в Новогригоровке после механизированного штурма, имевшего место несколько недель назад, тогда как в Берёзовом в результате украинских атак ВС РФ сохраняют устойчивый контроль только над самой окраиной села.
Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ пытаются перехватить инициативу на этом участке и восстановить утраченные позиции, для чего прибегают в том числе к механизированным атакам. Он характеризует российские атакующие действия как хаотичные, однако предупреждает, что в будущем они могут стать более массированными.
На запорожском направлении под Ореховым разбиты сразу несколько российских механизированных колонн.
В 118-й ОМБр отчитались, что остановили и уничтожили российскую колонну из танка, БМП и двух автомобилей «Улан» по дороге на малую Токмачку к юго-востоку от Орехова. Заявлено, что ВС РФ потеряли 10 человек убитыми и столько же ранеными. Еще одна колонна была разбита на подъезде к Новоданиловке к югу от Орехова — в батальоне беспилотных систем «РОНІНИ» 65-й ОМБр сообщили, что уничтожили 10 единиц российской техники. Украинский волонтер Сергей Ряднина уточнил, что часть техники смогла покинуть поле боя, высадив пехоту. Playfra уточнил, что российские атаки осуществлялись под покровом тумана, однако всё равно были отбиты.
В ГУР отчитались, что в ходе трехмесячной операции сорвали российские планы наступления на Запорожье, нанеся потери в 300 человек убитыми и ранеными и взяв 39 пленных. Ранее исследователь под ником Thorkill сообщал об успешных действиях спецподразделений ГУР во взаимодействии с ВСУ в районе Степногорска, Приморского и Речного к югу от Запорожья.
Минобороны РФ заявило 30 марта о захвате села Луговское к юго-востоку от Орехова в Запорожской области. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав соответствующее видео. Согласно карте DeepState, российские силы контролируют бóльшую часть Луговского, а меньшая половина населенного пункта пребывает в «серой зоне».
Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Украина готова к пасхальному перемирию, а также к любым другим форматам перемирия, включая энергетическое — и вплоть до полного прекращения огня.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 28 марта было запущено 273 беспилотника, в том числе около 180 типа «Шахед» (252 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 21 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в девяти локациях
- В ночь на 29 марта было запущено 443 средства воздушного нападения: 442 беспилотника, в том числе около 300 типа «Шахед» (380 БПЛА были сбиты или подавлены), и одна ракета «Кинжал» (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в 14 локациях
- В ночь на 30 марта было запущено 165 средств воздушного нападения: 164 беспилотника, в том числе около 90 типа «Шахед» (150 БПЛА были сбиты или подавлены), и одна баллистическая ракета «Искандер-М». Зафиксированы попадания одной ракеты и 12 БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в двух локациях
В селе Камышаны в Херсонской области в результате атаки БПЛА 27 марта погиб 63-летний местный житель, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
В ночь на 28 марта по Одессе был нанесен массированный удар, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали, в том числе ребенок, сообщили местные власти. Повреждения получили жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура и роддом. В ГСЧС уточнили, что из поврежденного роддома эвакуировали 81 человека. В момент удара там находились 33 пациентки, в том числе 22 роженицы, а также 19 новорожденных, сообщили в Минздраве Украины. Уточняется, что всех рожениц перевели в другие роддома, а двух новорожденных — в Одесскую областную больницу.
Два человека погибли, еще два пострадали при ночной атаке на Кривой Рог, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Повреждения получило промышленное предприятие.
В течение ночи и дня 28 марта в Полтавской области атаке подверглись три производственных предприятия, в результате чего погиб работник одного из них, сообщили в ГСЧС. В компании «Нафтогаз України» уточнили, что мужчина работал оператором технологических установок.
В результате обстрела Знобь-Новгородской общины в Сумской области днем 28 марта погибла 20-летняя девушка, ее шестилетняя сестра пострадала. В той же общине из-за детонации дрона погиб мужчина. В Великописаревской общине беспилотник атаковал двух мужчин, передвигавшихся на мотоцикле, оба получили ранения, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров.
В течение дня 28 марта и в ночь на 29 марта атакам подвергалась Николаевская область, сообщил глава ОВА Виталий Ким. В Воскресенской общине пострадали десять человек: две женщины и восемь детей. Позже стало известно, что в больнице скончалась 13-летняя девочка.
В Харьковской области в результате атак за сутки пострадали семь человек, рассказали в региональной полиции. Трое мужчин получили ранения после попадания дрона по гражданской машине, еще один пострадал при налете на другой автомобиль и три человека пострадали из-за ударов по частным домам, среди них — 90-летняя женщина.
В Одесской области в ночь на 29 марта дроны нанесли удар по объекту энергетики, из-за чего в нескольких населенных пунктах региона возникли проблемы с электричеством, заявил глава местной ОВА Олег Кипер. В Черниговской области после удара БПЛА возник крупный пожар в складском помещении деревообрабатывающего предприятия, огонь охватил территорию в 200 м², сообщили в ГСЧС. Во обоих случаях о пострадавших информации не поступало.
Днем 29 марта в компании «Нафтогаз України» заявили о продолжающейся в течение четырех дней атаке на газодобывающие объекты. На этот раз под удар попали предприятия в Сумской области. В ГСЧС подтвердили, что в регионе после ударов возникли сильные пожары на территории гражданских объектов. Никто не пострадал.
По информации главы Запорожской ОВА Ивана Фёдорова, при ударе КАБ по поселку Заречное днем 29 марта погибла 75-летняя женщина, 72-летний мужчина получил ранения. В селе Беленькое дрон повредил частный дом, пострадал 77-летний мужчина.
В Славянске в Донецкой области в результате дневного налета БПЛА один человек пострадал, сообщил мэр города Вадим Лях. Под удар попал отель «Украина», повреждения также получили четыре близлежащих многоквартирных дома и три автомобиля.
В результате авиаудара по Краматорску в Донецкой области погибли три человека, в том числе 13-летний мальчик, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Пострадали еще 13 мирных жителей. По информации главы местной ОВА Вадима Филашкина, на город были сброшены пять авиабомб, повреждения получили 11 частных и семь многоквартирных домов, пять административных зданий, магазин, кафе и шесть автомобилей. Днем при обстреле города кассетными боеприпасами ранения получил еще один человек, сообщили в Национальной полиции Украины.
В Херсоне после удара дрона по гражданской машине погибла 43-летняя женщина, ее отец получил ранения, сообщили в Национальной полиции. При атаке БПЛА на другой автомобиль серьезные ранения получил 63-летний водитель.
По информации главы Днепропетровской ОВА, при атаках на три района области в течение дня 29 марта пострадали четыре человека. Разрушены и повреждены частные дома.
В результате налета БПЛА на Харьковскую область в ночь на 30 марта в селе Безруки пострадали женщина и мужчина, повреждения получил частный дом, сообщает областная прокуратура. Накануне вечером еще один беспилотник атаковал жилой сектор в городе Дергачи, была ранена женщина, повреждены частные дома, а в селе Белый Колодец в Чугуевском районе ранения получил мужчина. В том же районе в селе Землянки днем погиб местный житель — во двор частного дома попал FPV-дрон.
По словам министра обороны Украины Михаила Фёдорова, экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны, запущенный правительством, уже реализуется и дает первые результаты.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 27 марта были перехвачены 70 беспилотников (1, 2) над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 28 марта были уничтожены 155 БПЛА над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в течение дня 28 марта были перехвачены 26 беспилотников над Белгородской, Курской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 29 марта были уничтожены 203 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 29 марта были перехвачены 54 беспилотника (1, 2) над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областями, Крымским полуостровом и Московским регионом
- в ночь на 30 марта были уничтожены 102 БПЛА над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
В Белгородской области в результате атаки дронов 27 марта один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль, от полученных травм мужчина скончался на месте. В селе Нежеголь от удара дрона по «Газели» пострадал водитель, он получил осколочные ранения живота.
При атаке беспилотников на Ярославскую область в ночь на 28 марта погиб ребенок, находившийся в частном доме, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии, жительница соседнего дома пострадала, сообщил губернатор Михаил Евраев. Повреждения получили несколько жилых домов и торговый объект. По информации издания Astra, сбитый дрон упал на супермаркет «Магнит» в Ярославле. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на регион и заявили, что под удар попал Ярославский НПЗ. «Зафиксировано попадание по территории завода с последующим пожаром», — говорится в сообщении. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» отмечает, проанализировав видео очевидцев, что при атаке дроны выбрали не прямой маршрут, а зашли с северо-запада, пролетев через весь город. По состоянию на утро 28 марта наблюдались пожары в трех отдельных зонах, связанные, в том числе, с возгоранием нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки, с горением газов в результате попадания по технологической установке или эстакаде и с горением в резервуарном парке готовой продукции и промежуточных компонентов производства. Ярославский НПЗ — шестой по мощности нефтеперерабатывающий завод в России.
В Генштабе также заявили об ударах по складам на оккупированной территории Донецкой области и в аннексированном Крыму, по месту скопления живой силы в оккупированной части Днепропетровской области, а также по месту хранения ГСМ в районе города Унеча в Брянской области.
В Чапаевске в Самарской области под удар попала промышленная территория, где находятся два оборонных предприятия — «Полимер» и «Промсинтез», пишет Astra. Последнее занимается изготовлением взрывчатки для боеприпасов, включая авиабомбы и ракеты. Как утверждает ресурс «КіберБорошно», проанализировав видео очевидцев, по заводу ударили ракеты «Фламінго». Губернатор Вячеслав Федорищев назвал ночную атаку на регион «безуспешной» и отметил, что пострадавших и повреждений на жилых и социальных объектах нет. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на завод «Промсинтез» ракетами «Фламінго». «Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне», — говорится в сообщении.
Порт Усть-Луга в Ленинградской области в ночь на 29 марта вновь подвергся ударам БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщал о десятках сбитых беспилотников, о том, что в порту есть повреждения, и позже — о тушении возгорания в порту. По его словам, обошлось без пострадавших.
Это уже как минимум четвертая атака на порты в регионе за последние дни. По состоянию на 28 марта над портом в Усть-Луге поднимался столб черного дыма. После последней атаки пожар усилился (1, 2). Вечером губернатор заявил, что возгорание в Усть-Луге удалось «локализовать». К его тушению привлечены дополнительные средства, включая два пожарных поезда. Жители Санкт-Петербурга несколько дней жалуются на едкий запах гари, из-за которого трудно дышать.
Ответственность за удар по порту в Усть-Луге взяла на себя СБУ. В результате атаки были зафиксированы серьезные повреждения на нефтяном терминале и пожар, говорится в сообщении. По информации украинского канала Exilenova+, в этот раз удар пришелся по комплексу фракционирования и перевалки стабильного газового конденсата.
Утром 29 марта над территорией Финляндии были зафиксированы несколько беспилотников, один из которых, по информации ВВС страны, был идентифицирован как украинский БПЛА типа Ан-196 «Лютий» к югу от города Коувола. Его сопровождал истребитель F/A-18 Hornet, но не стал открывать огонь, чтобы избежать сопутствующего ущерба. Еще как минимум два дрона упали севернее и восточнее Коуволы. Обошлось без пострадавших.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что после повторной атаки на порт в Приморске в ночь на 27 марта восемь резервуаров были уничтожены, пять получили повреждения и еще пять остались нетронутыми. Таким образом, 72% резервуаров в ближайшее время так или иначе не смогут функционировать. На спутниковом снимке низкого разрешения от 28 марта был виден масштабный пожар, пишет Exilenova+.
В ночь на 29 марта БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти в Самарской области, сообщил губернатор Федорищев. Однако он не уточнил, какое именно предприятие подверглось атаке. Exilenova+ предполагает, что под удар попал завод «Тольяттиазот».
В Грайвороне в Белгородской области от удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент взорвался второй дрон, из-за чего погиб мужчина, сообщил губернатор. Также при детонации дрона в селе Красный Октябрь пострадал мирный житель, а в селе Ржевка Шебекинского округа ранения получила женщина.
В канале Exilenova+ подсчитали, что с 1 по 29 марта этого года украинские силы запустили по России больше беспилотников, чем российские войска по Украине. По сообщениям Воздушных сил ВСУ, было сбито или подавлено 5 317 российских БПЛА, тогда как по сообщениям Минобороны РФ над Россией, без учета оккупированных территорий, уничтожены 7 057 беспилотников.
Один человек погиб и восемь пострадали при атаке дронов на Таганрог в ночь на 30 марта, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. После атаки в городе загорелись несколько жилых домов и машин, повреждения получили здание школы, 10 автомобилей, 12 многоквартирных и 27 частных домов. Помимо этого, в селе Николаевка в Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба. Всего в регионе сбили более 60 беспилотников, пишет чиновник.
В Краснодаре при атаке пострадали три человека, среди них двое детей, сообщили в региональном Оперштабе. Повреждены несколько квартир в Прикубанском округе города. Момент «прилета» дрона по многоэтажке в Краснодаре попал на видео с камер.
В ночь на 30 марта беспилотники вновь атаковали промышленное предприятие в Тольятти, сообщил губернатор, не назвав само предприятие. По его словам, жертв нет, «жилые и социальные объекты не пострадали». OSINT-проект Exilenova+ утверждает, что речь идет о химическом заводе «КуйбышевАзот», который уже несколько раз становился целью атак в марте. В самарском аэропорту Курумоч ночью вводили план «Ковёр». По информации Astra, в ходе атаки на завод был поврежден цех сухого аммиака. Все работники были эвакуированы, завод приостановил работу.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» насчитал (1, 2) 14 ударов по российским химическим заводам с 17 февраля 2026 года.
Трое сотрудников Алчевского металлургического комбината были ранены при налете беспилотников, заявил «глава» «ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, комбинат получил серьезные повреждения, частично разрушено промышленное оборудование. Также под удар попали несколько подстанций, из-за чего произошло аварийное отключение электричества в домохозяйствах семи муниципальных округов. По информации украинского проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, в Алчевске беспилотники поразили в том числе электроподстанцию 220 кВ, обеспечивающую электроснабжение Алчевского комбината. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на комбинат. Ранее он был атакован 20 марта.
В результате предыдущей атаки на комбинат в Алчевске пострадавшие производства были остановлены и не возобновили работу, сделал вывод OSINT-проект «КіберБорошно» на основе анализа спутниковых снимков и данных сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS. Также в проекте проанализировали спутниковые снимки Киришского НПЗ в Ленинградской области и установили, что при атаке 26 марта один резервуар был уничтожен, еще четыре были повреждены, а ключевая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 получила серьезные повреждения.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 26 марта по 20:00 27 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум шесть мирных жителей, еще 70 получили ранения. В минувшие выходные 18 мирных жителей погибли, еще 105 пострадали (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил о поражении пусковых установок «Шахедов» в Донецком аэропорту в момент подготовки к пуску, двух ЗРК «Тор-М1» и «Тор-М2», САУ 2С1 «Гвоздика» и ряда других военных объектов на оккупированной территории (геопривязка). Также Мадяр опубликовал видео уничтожения сразу трех РСЗО БМ-30 «Смерч» или модернизированных «Торнадо-С» и одной транспортно-заряжающей машины к ним в оккупированном Крыму.
В 413-м полку СБС ВСУ «Рейд» сообщили, что поразили российский тепловоз и ряд складов в районе оккупированной Волновахи Донецкой области (геопривязка).
Вооружения и военная техника
Правительство Испании передаст Украине пять ЗУР для ЗРК Patriot, сообщила газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.
Сергей «Флеш» Бескрестнов утверждает, что если ВС РФ попытаются использовать российскую систему спутниковой связи «Рассвет» на фронте или на ударных БПЛА, то Украина сможет «закрыть им такую возможность», и что он лично уже работает над этим вопросом.
В украинском канале «Соціально-Побутовий Журнал „Водограй“» опубликовали кадры процесса установки «царь-мангала» на танк M1A1 AIM Abrams, ранее поставленный из Австралии, в батальоне поддержки 1-го ОШП. Авторы канала отмечают, что в результате установки дополнительного бронирования башня танка не сможет вращаться. Примечательно, что украинский военный эксперт и историк танкостроения Андрей Тарасенко, который ранее неоднократно критиковал российские примеры добронирования танков за утрату способности вращать башню, высказал мнение, что в будущем танки вернутся к безбашенной компоновке, а их защита будет всеракурсной для противодействия высокоточным средствам поражения, в отличие от современного упора на лобовое бронирование для борьбы с танками противника.
Z-канал «Осведомитель» сообщает, что в ВС РФ, вероятно, появились «Шахеды» с радиолокационной головкой самонаведения и осколочной боевой частью с воздушным подрывом, предназначенные для борьбы с украинскими РЛС.
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут