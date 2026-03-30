Российское «наступление на самокатах» на Константиновку, ВСУ «зачищают» «серую зону» к северу от Гуляйполя. Что происходит на фронте

В результате авиаудара по Краматорску в Донецкой области погибли три человека, в том числе 13-летний мальчик, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Пострадали еще 13 мирных жителей. По информации главы местной ОВА Вадима Филашкина, на город были сброшены пять авиабомб, повреждения получили 11 частных и семь многоквартирных домов, пять административных зданий, магазин, кафе и шесть автомобилей. Днем при обстреле города кассетными боеприпасами ранения получил еще один человек, сообщили в Национальной полиции Украины.

В Херсоне после удара дрона по гражданской машине погибла 43-летняя женщина, ее отец получил ранения, сообщили в Национальной полиции. При атаке БПЛА на другой автомобиль серьезные ранения получил 63-летний водитель.

По информации главы Днепропетровской ОВА, при атаках на три района области в течение дня 29 марта пострадали четыре человека. Разрушены и повреждены частные дома.

В результате налета БПЛА на Харьковскую область в ночь на 30 марта в селе Безруки пострадали женщина и мужчина, повреждения получил частный дом, сообщает областная прокуратура. Накануне вечером еще один беспилотник атаковал жилой сектор в городе Дергачи, была ранена женщина, повреждены частные дома, а в селе Белый Колодец в Чугуевском районе ранения получил мужчина. В том же районе в селе Землянки днем погиб местный житель — во двор частного дома попал FPV-дрон.

По словам министра обороны Украины Михаила Фёдорова, экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны, запущенный правительством, уже реализуется и дает первые результаты.

Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:

в течение дня 27 марта были перехвачены 70 беспилотников (1, 2) над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом

в ночь на 28 марта были уничтожены 155 БПЛА над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом

в течение дня 28 марта были перехвачены 26 беспилотников над Белгородской, Курской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом

в ночь на 29 марта были уничтожены 203 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря

в течение дня 29 марта были перехвачены 54 беспилотника (1, 2) над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областями, Крымским полуостровом и Московским регионом

в ночь на 30 марта были уничтожены 102 БПЛА над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря

В Белгородской области в результате атаки дронов 27 марта один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль, от полученных травм мужчина скончался на месте. В селе Нежеголь от удара дрона по «Газели» пострадал водитель, он получил осколочные ранения живота.

При атаке беспилотников на Ярославскую область в ночь на 28 марта погиб ребенок, находившийся в частном доме, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии, жительница соседнего дома пострадала, сообщил губернатор Михаил Евраев. Повреждения получили несколько жилых домов и торговый объект. По информации издания Astra, сбитый дрон упал на супермаркет «Магнит» в Ярославле. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на регион и заявили, что под удар попал Ярославский НПЗ. «Зафиксировано попадание по территории завода с последующим пожаром», — говорится в сообщении. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» отмечает, проанализировав видео очевидцев, что при атаке дроны выбрали не прямой маршрут, а зашли с северо-запада, пролетев через весь город. По состоянию на утро 28 марта наблюдались пожары в трех отдельных зонах, связанные, в том числе, с возгоранием нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки, с горением газов в результате попадания по технологической установке или эстакаде и с горением в резервуарном парке готовой продукции и промежуточных компонентов производства. Ярославский НПЗ — шестой по мощности нефтеперерабатывающий завод в России.

В Генштабе также заявили об ударах по складам на оккупированной территории Донецкой области и в аннексированном Крыму, по месту скопления живой силы в оккупированной части Днепропетровской области, а также по месту хранения ГСМ в районе города Унеча в Брянской области.

В Чапаевске в Самарской области под удар попала промышленная территория, где находятся два оборонных предприятия — «Полимер» и «Промсинтез», пишет Astra. Последнее занимается изготовлением взрывчатки для боеприпасов, включая авиабомбы и ракеты. Как утверждает ресурс «КіберБорошно», проанализировав видео очевидцев, по заводу ударили ракеты «Фламінго». Губернатор Вячеслав Федорищев назвал ночную атаку на регион «безуспешной» и отметил, что пострадавших и повреждений на жилых и социальных объектах нет. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на завод «Промсинтез» ракетами «Фламінго». «Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне», — говорится в сообщении.