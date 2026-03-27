ВС РФ пытаются закрыть «карман» к западу от Покровска, новые налеты БПЛА на порты Приморска и Усть-Луги. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении на карте DeepState отразили изменение контроля территории трехмесячной давности

На лиманском направлении российские войска продвигаются к юго-востоку от Лимана в сторону Северского Донца

На Северском выступе отдельные российские диверсионные группы проникают в Рай-Александровку на подступах к Славянску

На покровском направлении подразделения ВС РФ пытаются закрыть «карман» к западу от Покровска

Главком ВСУ Сырский — на стыке Запорожской и Днепропетровской областей освобождено 470 кв. км

Новые налеты украинских беспилотников на порты Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области

Атака БПЛА на Череповец в Вологодской области — один из дронов попал в доменный цех металлургического комбината

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 206 202 человека

Обстановка на фронте

На харьковском направлении на карте DeepState отразили изменение контроля территории трехмесячной давности.

В DeepState отметили продвижение российских военных в районе Амбарного на северо-востоке Харьковской области. Как уточнили авторы проекта, это изменение ЛБС имело место три месяца назад, однако о нем стало известно только сейчас из-за отсутствия правдивых донесений об обстановке, а с тех пор ситуация на этом участке стабилизировалась после замены подразделения, ответственного за него.

На лиманском направлении российские войска продвигаются к юго-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) в сторону Северского Донца.

Российский военблогер Анатолий Радов рассказывает об обстановке по берегам Северского Донца к юго-востоку от Лимана. По его сведениям, ВС РФ контролируют Ямполь, за исключением южной окраины, и продолжают бои за западную часть Закотного, а село Диброва перешло в «серую зону» после отхода украинских сил.

На Северском выступе отдельные российские диверсионные группы проникают в Рай-Александровку на подступах к Славянску.

«Военкор» Юрий Котенок пишет, что россияне продолжают наступление на Николаевку и Рай-Александровку по направлению на Славянск, в частности, ведут встречные бои в Кривой Луке и в районе Липовки. По его сведениям, отдельные российские ДРГ уже проникают в Рай-Александровку, однако говорить о полноценном штурме этого населенного пункта преждевременно.

На покровском направлении подразделения ВС РФ пытаются закрыть «карман» к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

Анатолий Радов сообщает, что российские силы пытаются ликвидировать «карман» между Удачным и Гришиным к западу от Покровска. По его данным, на этот участок переброшено много украинских операторов БПЛА, поэтому бои идут также в «малом небе».