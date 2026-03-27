ВС РФ пытаются закрыть «карман» к западу от Покровска, новые налеты БПЛА на порты Приморска и Усть-Луги. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении на карте DeepState отразили изменение контроля территории трехмесячной давности
- На лиманском направлении российские войска продвигаются к юго-востоку от Лимана в сторону Северского Донца
- На Северском выступе отдельные российские диверсионные группы проникают в Рай-Александровку на подступах к Славянску
- На покровском направлении подразделения ВС РФ пытаются закрыть «карман» к западу от Покровска
- Главком ВСУ Сырский — на стыке Запорожской и Днепропетровской областей освобождено 470 кв. км
- Новые налеты украинских беспилотников на порты Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области
- Атака БПЛА на Череповец в Вологодской области — один из дронов попал в доменный цех металлургического комбината
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 206 202 человека
Обстановка на фронте
На харьковском направлении на карте DeepState отразили изменение контроля территории трехмесячной давности.
В DeepState отметили продвижение российских военных в районе Амбарного на северо-востоке Харьковской области. Как уточнили авторы проекта, это изменение ЛБС имело место три месяца назад, однако о нем стало известно только сейчас из-за отсутствия правдивых донесений об обстановке, а с тех пор ситуация на этом участке стабилизировалась после замены подразделения, ответственного за него.
На лиманском направлении российские войска продвигаются к юго-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) в сторону Северского Донца.
Российский военблогер Анатолий Радов рассказывает об обстановке по берегам Северского Донца к юго-востоку от Лимана. По его сведениям, ВС РФ контролируют Ямполь, за исключением южной окраины, и продолжают бои за западную часть Закотного, а село Диброва перешло в «серую зону» после отхода украинских сил.
На Северском выступе отдельные российские диверсионные группы проникают в Рай-Александровку на подступах к Славянску.
«Военкор» Юрий Котенок пишет, что россияне продолжают наступление на Николаевку и Рай-Александровку по направлению на Славянск, в частности, ведут встречные бои в Кривой Луке и в районе Липовки. По его сведениям, отдельные российские ДРГ уже проникают в Рай-Александровку, однако говорить о полноценном штурме этого населенного пункта преждевременно.
На покровском направлении подразделения ВС РФ пытаются закрыть «карман» к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Анатолий Радов сообщает, что российские силы пытаются ликвидировать «карман» между Удачным и Гришиным к западу от Покровска. По его данным, на этот участок переброшено много украинских операторов БПЛА, поэтому бои идут также в «малом небе».
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», в свою очередь, подтвердил по украинским видео присутствие российских военных в 1 км к северо-западу от Гришина по направлению на Васильевку и в восточной части города Белицкое к северу от Покровска, в 600 м от ранее известной ЛБС.
На южно-донецком направлении заявляется об освобождении ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей 470 кв. км.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала контрнаступательной операции на стыке Запорожской и Днепропетровской областей украинские силы освободили 470 кв. км территории, а потери ВС РФ составили 11 тысяч человек.
В Командовании ДШВ заявили, что бойцы украинской 95-й ОДШБр взяли под контроль село Берёзовое в Днепропетровской области, в 4 км от административной границы Запорожской области. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт частично занят ВС РФ, а частично находится в «серой зоне» и расположен более чем в 5 км от зоны уверенного контроля СОУ. По версии «Сливочного каприза», украинские военные не только контролируют Берёзовое, но и расширили зону контроля к западу от села.
По информации украинского военблогера и волонтера Олега Петренко, ВС РФ продолжают контратаковать на этом участке, в частности в районе Тернового (до 2016 года — Новопетровское). Одна из таких контратак представлена на видео 425-го ОШП «Скеля» (геопривязка), который ранее отчитывался об освобождении последнего населенного пункта.
На запорожском направлении украинские военные «зачистили» от противника северную часть Приморского и Речное.
Исследователь под ником Thorkill пишет, что в феврале-марте подразделения ССО ВСУ и ГУР «зачистили» от российских военных северную часть Приморского на берегу бывшего Каховского водохранилища и Речное — к северу от него. Также, по его сведениям, украинские спецназовцы удерживают район разрушенных многоэтажек в Степногорске, а российские попытки взять этот район штурмом или отрезать его заканчиваются неудачно.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 марта 102 беспилотников, в том числе около 60 типа «Шахед» (93 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания девяти БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
В Днепропетровской области из-за атаки накануне пострадали три человека. Загорелись жилые дома, магазин и хозяйственные постройки, сообщили в ГСЧС.
В Харькове в результате «прилета» БПЛА в девятиэтажный дом пострадали восемь человек, сообщили в спасательной службе.
В Черниговской области из-за атаки БПЛА на один из населенных пунктов Корюковской общины погиб 95-летний мужчина, загорелся жилой дом.
Две ночи подряд по объекту компании «Нафтогаз України» в Полтавской области наносились удары, сообщил глава правления Сергей Корецкий. В результате возник пожар, работа предприятия была остановлена из-за серьезного ущерба.
В Минэнерго Украины заявили, что в результате атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Херсонской и Харьковской областях остались без электроснабжения.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня и вечера 26 марта 219 беспилотников (1, 2, 3, 4) над Брянской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Курской, Новгородской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Ростовской областями и Московским регионом. В ночь на 27 марта были перехвачены 85 БПЛА над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областями, акваторией Чёрного моря, Крымским полуостровом и Московским регионом.
В результате удара по АЗС в оккупированной Васильевке в Запорожской области накануне одна женщина погибла (1, 2), еще одна пострадала, сообщил «губернатор» Евгений Балицкий.
После атаки на нефтяной порт в Приморске в Ленинградской области 23 марта спутниковые снимки показывают значительно более масштабные последствия, чем сообщалось ранее. Об этом сообщили эксперты Greenpeace Центральной и Восточной Европы в комментарии для The Insider. По их оценке, в результате пожара могли быть уничтожены пять или шесть резервуаров с топливом, о чем свидетельствуют снимки от 23 и 24 марта. В то же время и протяженность дымового шлейфа оказалась существенно больше первоначальных оценок: вместо примерных 35 км он достиг более 200 км, шлейф виден на снимке от 24 марта.
Нефтяной терминал в Приморске горит уже четвертые сутки после атаки БПЛА. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 26 марта, которые есть в распоряжении журналистов проекта «Схемы». Мониторинговый проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ также отмечает пожар в порту в Приморске: один резервуар полностью выгорел, остальные продолжают гореть. «Радио Свобода» публикует спутниковые снимки порта Усть-Луга после атаки, зафиксировавшие продолжающийся пожар на нефтеналивном терминале «Усть-Луга Ойл».
Появились видео (1, 2), свидетельствующие о том, что Ленинградская область минувшей ночью вновь подверглась атаке беспилотников. Это уже третья атака на российские порты на Балтийском море на этой неделе. Аналитики Astra выполнили привязку к местности видео очевидцев. Петербургский аэропорт Пулково ночью вводил ограничения на вылет и прием самолетов. Украинский канал Exilenova+ пишет о повторном поражении нефтеналивных портов Усть-Луга и Приморск.
Сигнатуры пожаров в обоих портах в Ленинградской области после ночной атаки свидетельствуют, что Усть-Луга и Приморск начали гореть интенсивнее. О том, что в порту Усть-Луга пожар разгорелся с новой силой после очередного удара, подтверждает также спутниковый снимок от «Радио Свобода».
Bloomberg отмечает, что удары по балтийской нефтяной инфраструктуре России происходят на этой неделе почти ежедневно. Оба порта временно останавливали отгрузку; Приморск частично возобновил операции в четверг. Сбой в экспорте накладывается на риск глобального дефицита нефти из‑за войны на Ближнем Востоке, почти остановившей поставки через Ормузский пролив. До атак порты Приморск и Усть‑Луга обеспечивали около 45% морского экспорта РФ, при текущих ценах выручка могла достигать около $150 млн в день.
Fighterbomber сомневается в версии с пролетом дронов по территории Польши и стран Балтии при атаках на Ленинградскую область: этому не было представлено убедительных доказательств, а российские официальные органы не выражали протестов, что косвенно указывает на отсутствие подтверждений или серьезного рассмотрения этой версии. Это категорически отрицает и военный эксперт Майкл Кофман (1, 2).
Ночью дроны атаковали Смоленский авиационный завод. Об этом сообщил руководитель «Центра изучения оккупации» Пётр Андрющенко. Украинские каналы опубликовали видео из Смоленска (1, 2), подтверждающие атаку.
Беспилотники ночью ударили по Череповцу. Канал Exilnova+ опубликовал видео очевидцев, подтверждающих атаку на АО «Апатит» — крупнейшего в Европе производителя фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. Местные жители в социальных сетях подтверждают, что слышали взрывы в районе химзавода. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил восемь попаданий по промышленной площадке города, не уточнив, какой именно объект был поражен. По его словам, жертв и повреждений критической инфраструктуры нет, оперативные подразделения региона переведены в режим повышенной готовности. OSINT-анализ Astra свидетельствует, что один из дронов, вероятно, попал в доменный цех «Северстали». Череповецкий металлургический комбинат (входит в ПАО «Северсталь») — второй по величине сталелитейный комбинат России. Он производит широкий спектр продукции, в том числе кокс, агломерат, чугун, сталь, а также плоский и сортовой прокат.
Исследователь под ником Daniele из OSINT-команды Tochnyi публикует инфографику с распределением целей украинских ударов «миддлстрайк» за последние девять месяцев. Всего было атаковано 553 цели.
СОУ нарастили удары по российским НПЗ перед периодом высокого спроса на топливо, в прошлом году такая тактика привела к дефициту и очередям на заправках, пишет «Агентство». В марте были поражены три крупнейших российских нефтеэкспортных порта, ориентированных на западное направление — Новороссийск в Чёрном море, а также Приморск и Усть-Луга в Балтийском море. Газопровод «Дружба», ведущий в Венгрию и Словакию, не функционирует. Еще один негативный фактор, который влияет на поставки, — перехват властями Европы танкеров российского «теневого флота». По оценке издания, это самое серьезное нарушение поставок нефти в истории современной России.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 25 марта по 20:00 26 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум пять мирных жителей, еще 45 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В беспилотном подразделении Госпогранслужбы Украины «Фенікс» сообщили, что уничтожили российскую передвижную многоканальную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС на оккупированной территории Луганской области.
В Генштабе ВСУ отчитались, что СОУ поразили российский радиолокационный комплекс «Валдай» в Гвардейском в оккупированном Крыму.
В российском центре «Рубикон» отчитались об уничтожении на Запорожском направлении батареи ЗРК Patriot в составе РЛС и двух пусковых установок. В Z-канале «Осведомитель» считают, что, вероятно, это были качественно выполненные макеты.
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украиной с российской стороны, информация для которого собирается из открытых источников. К 27 марта 2026 года известны имена 206 202 человек, за две недели список пополнился 2 896 именами.
