Greenpeace: После удара по порту Приморск сгорели до шести резервуаров, дымовой шлейф превысил 200 км

После атаки на нефтяной порт в Приморске Ленинградской области спутниковые данные показывают значительно более масштабные последствия, чем сообщалось ранее. Об этом сообщили эксперты Greenpeace Центральной и Восточной Европы в комментарии для The Insider.
По их оценке, в результате пожара могли быть уничтожены пять или шесть резервуаров с топливом, об этом свидетельствуют снимки от 23 и 24 марта. При этом протяженность дымового шлейфа оказалась существенно больше первоначальных оценок: вместо примерно 35 километров он достиг более 200 километров. Шлейф виден на снимке от 24 марта.
Эксперты также проанализировали спутниковые снимки порта Усть-Луга, сделанные 26 марта. По их словам, на объекте всё еще фиксируются признаки горения, однако из-за облачности рассмотреть детали пока невозможно.
Ранее сообщалось, что 23 марта был нанесен удар по Приморску — одному из ключевых портов для экспорта нефти в Финском заливе. Позднее появились сообщения об атаке и на Усть-Лугу — еще один важный элемент российской энергетической инфраструктуры. The Insider подтвердил достоверность видео, на которых видно масштабное возгорание в порту, геолокацию подтвердили аналитики OSINT-проекта GeoConfirmed.