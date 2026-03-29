

 

 

 

 

 

На территорию Финляндии залетели беспилотники, один из них оказался украинским

The Insider
Фото: Yle

Над территорией Финляндии зафиксировали несколько беспилотников, один из которых был идентифицирован как украинский. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные ВВС страны.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в воздушное пространство страны «залетели беспилотники» и власти относятся к этому «очень серьезно». По его словам, силовые структуры немедленно отреагировали, а расследование продолжается.

По данным финских военных, утром 29 марта несколько низколетящих объектов приблизились к территориальным водам и юго-востоку страны. Один из них был визуально опознан как украинский беспилотник типа AN196 к югу от города Коувола. Истребитель F/A-18 Hornet сопровождал цель, но не открывал огонь, чтобы избежать сопутствующего ущерба.

Еще как минимум два дрона упали в районе Коуволы — к северу и востоку от города. Полиция оцепила районы падения, пострадавших нет. Часть объектов, зафиксированных радарами, оказалась стаями птиц.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпон заявил, что беспилотники, вероятно, были украинскими. Он добавил, что решения о возможном уничтожении таких аппаратов будут приниматься отдельно в каждом случае — общего приказа сбивать их нет.

Расследование предполагаемого нарушения воздушного пространства ведут военные совместно с пограничной службой и полицией. В районе происшествия введен запрет на полеты дронов.

На фоне этого инцидента финские военные усилили готовность к контролю воздушного пространства. За несколько дней до этого украинские беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области России, которая граничит с Финляндией. В частности, по данным Astra, в порту Усть-Луга были поражены три нефтяных танкера, а после атаки БПЛА приостанавливал работу нефтеперерабатывающий завод в Киришах.

