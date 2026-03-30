Украинское Минобороны рассказало о первом успешном использовании частной системы ПВО

The Insider
Фото: FEDOROV / Telegram

В Украине начала работать частная система ПВО. Об этом написал в своем Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Фëдоров. 

По словам Фëдорова, система принадлежит одной из частных компаний в Харьковской области. Она уже показала себя успешной в работе, сбив несколько беспилотников типа Shahed и Zala.

Как уточняет глава военного ведомства, сейчас группы ПВО формируются еще на 13 предприятиях: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят обучение. 

«Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения», — пишет Фëдоров.

Экспериментальный порядок, позволяющий предприятиям формировать свои группы ПВО, был принят украинским Кабмином в ноябре прошлого года. К проекту смогли подключиться предприятия критической инфраструктуры — те, что обеспечивают работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и т. д. 

В начале марта этого года правительство страны также разрешило предоставлять предприятиям критической инфраструктуры дополнительное вооружение для усиления систем ПВО. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

