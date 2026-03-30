Украинское Минобороны рассказало о первом успешном использовании частной системы ПВО

В Украине начала работать частная система ПВО. Об этом написал в своем Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Фëдоров.

По словам Фëдорова, система принадлежит одной из частных компаний в Харьковской области. Она уже показала себя успешной в работе, сбив несколько беспилотников типа Shahed и Zala.

Как уточняет глава военного ведомства, сейчас группы ПВО формируются еще на 13 предприятиях: некоторые уже выполняют боевые задания, другие проходят обучение.

«Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения», — пишет Фëдоров.

Экспериментальный порядок, позволяющий предприятиям формировать свои группы ПВО, был принят украинским Кабмином в ноябре прошлого года. К проекту смогли подключиться предприятия критической инфраструктуры — те, что обеспечивают работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и т. д.

В начале марта этого года правительство страны также разрешило предоставлять предприятиям критической инфраструктуры дополнительное вооружение для усиления систем ПВО.