Минобороны РФ спустя почти четыре года снова «освободило» «ЛНР», контратака ВСУ к северо-западу от Покровска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские военные ведут бои в южной части городской застройки Константиновки
- На покровском направлении украинские войска провели механизированную контратаку к северо-западу от Покровска
- Минобороны РФ спустя почти четыре года вновь заявляет о полном «освобождении» территории «ЛНР»
- Коэффициент перехвата воздушных целей украинской ПВО в марте 2026 года составил около 90%
- Удары по портам Усть-Луги и Приморска на 43% сократили российские морские поставки нефти
- Потеряны два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и военно-транспортный Ан-26
- Faridaily — перед ректорами вузов в России поставлена задача отправить 2% студентов на контракт в ВС РФ
- В Украине открыт «инновационный хаб» для обслуживания РЛС из состава комплексов IRIS-T
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к юго-западу от Волчанска.
Минобороны РФ заявило о захвате села Верхняя Писаревка к юго-западу от Волчанска. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт отстоит более чем на 6 км от зоны уверенного контроля российских войск.
На константиновском направлении российские военные ведут бои в южной части городской застройки Константиновки.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку украинского видео артиллерийского обстрела российской позиции и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись на 1 км в южной части Константиновки в районе Ильиновки (до 2016 года — Ильича).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ пытаются захватить Константиновку и Дружковку, чтобы выйти к Краматорску с юга и юго-востока. Для этого они стремятся охватить Константиновку, а затем и Дружковку, а также расширить вклинение в юго-восточной части Константиновки и прорваться в западную часть города. В частности, по его сведениям, российские военные уже закрепились в Ступочках и Предтечине к востоку от Константиновки, а также в районе «Дачи» на юго-востоке города и в селе Бересток, расположенном к югу от Константиновки. ВС РФ ведут бои в самой Константиновке за район железнодорожного вокзала и пытаются продвинуться севернее трассы Т-0504, сообщает Машовец.
Тем не менее попытки наступать севернее Русина Яра и на Новопавловку по направлению к Дружковке, по информации обозревателя, успеха не принесли, как и атаки западнее Часова Яра. Продвижению в самой Константиновке мешает угроза с фланга со стороны Иванополья и Плещеевки, где сохраняются позиции СОУ. По мнению Машовца, российское командование намерено заставить противника отойти с позиций в этих населенных пунктах, а также в южной части Константиновки под угрозой окружения. Но для этого придется ввязаться в бои в обширной промзоне на юге Константиновки, применяя «тактику просачивания». Кроме того, замечает Машовец, ВС РФ постоянно подтягивают к переднему краю позиции операторов дронов, чтобы взять под огневой контроль украинский логистический маршрут со стороны Краматорска и Дружковки.
Обозреватель предполагает, что если российские войска увязнут в боях за Константиновку, они могут попробовать перенести усилия на фланги, наступая по сходящимся направлениям на Дружковку, чтобы в перспективе физически перекрыть украинское снабжение. Однако, по его мнению, у ВС РФ недостаточно сил для такой масштабной операции, в том числе потому, что часть сил пришлось перебросить на юг для отражения украинских контратак. Тем не менее, Машовец допускает переброску на эти участки резервов, в том числе потому, что захват Константиновки и Дружковки крайне важен для предстоящей операции против Славянско-Краматорской агломерации.
На покровском направлении украинские войска провели механизированную контратаку к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
В DeepState отметили расширение российской зоны контроля к юго-востоку от Новопавловки на Добропольском выступе.
В Z-каналах опубликованы кадры (1, 2) ударов российских FPV-дронов по брошенной украинской бронетехнике и живой силе южнее Гришина (геопривязка). Заявленные потери 425-го ОШП «Скеля» составили один танк, четыре ББМ и 53 человека личного состава. «Военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов отмечает, что украинские подразделения на этом участке чаще атакуют малыми группами, однако в этот раз решили устроить механизированный штурм, воспользовавшись плохой погодой, но были остановлены совместными усилиями нескольких российских подразделений. «Один народ. По тем же граблям», — саркастически замечает Филатов.
От сравнения с действиями российских командиров не удержался и украинский волонтер, советник министра обороны Сергей Стерненко. Он назвал действия украинского командира «преступлением» и добавил, что в «отдельных формированиях» (очевидно, имеются в виду штурмовые войска ВСУ) применяются «российские практики». В то же время российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что в ходе контратаки им удалось отбить несколько позиций.
На южно-донецком направлении заявляется о глубоком вклинении ВС РФ к северу от Гуляйполя.
Минобороны РФ заявило о захвате села Бойково в Запорожской области. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео «флаговтыка» в населенном пункте (геопривязка). Согласно карте DeepState, Бойково расположено в 11,5 км от зоны уверенного контроля ВС РФ и более чем в 3 км от «серой зоны».
Минобороны РФ отчиталось о повторном «полном захвате» территории «ЛНР». Как отмечает издание «Агентство», DeepState и ISW не подтверждают эту информацию. Впервые об «освобождении Луганской народной республики» в ведомстве заявили 3 июля 2022 года после захвата Лисичанска. По оценке DeepState на тот период, вся территория Луганской области оказалась под полным контролем ВС РФ 12 июля. Ряд населенных пунктов региона были освобождены в ходе украинского контрнаступления осенью 2022 года. В июне 2025 года о «полном освобождении ЛНР» сообщил назначенный Россией «глава» региона Леонид Пасечник, однако 30 августа начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал, что российские силы контролируют 99,7% «ЛНР». В октябре Владимир Путин заявил, что российской армии осталось «освободить» 0,13% региона.
По оценке «Сливочного каприза» на основе количества геопривязок видео боевых действий, интенсивность боев в марте существенно снизилась по сравнению с февралем и январем 2026 года. Также по их информации, за прошедший месяц площадь оккупированной территории Украины увеличилась на 166 кв. км — напомним, по подсчетам издания «Агентство» на основе карты DeepState, этот показатель вырос на 182 кв. км.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 1 апреля 339 беспилотников, в том числе около 200 типа «Шахед» (298 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в пяти локациях. Днем ВС ВСУ сообщили о налете (за период с 8:00 до 18:00) 361 беспилотника, в том числе около 250 типа «Шахед» (345 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы 14 попаданий.
Ночью были атакованы Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Одесская, Харьковская и Хмельницкая области, заявил президент Владимир Зеленский.
В Луцке в Волынской области дроны атаковали терминал почтового оператора «Нова Пошта» и продуктовый склад неназванной торговой сети, сообщил мэр Игорь Полищук. В одной из жилых многоэтажек загорелся балкон. Никто не пострадал.
Также сообщается об атаках на предприятия в Миргороде в Полтавской области и Хмельницком. В Миргороде один человек был ранен.
В Никополе три человека получили ранения в результате удара FPV-дрона по автомобилю, один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Четыре человека пострадали при атаках на Запорожскую область за сутки, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.
В Великописаревской общине Сумской области в результате удара дрона по гражданскому транспорту погиб мужчина, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Также стало известно, что в больнице скончалась шестилетняя девочка, которую ранило в ходе атаки на Знобь-Новгородскую общину днем 28 марта. Тогда при атаке погибла ее 20-летняя сестра, родители девочек пострадали.
По подсчетам Telegram-канала Military Journal ✙, за март 2026 года эффективность украинской ПВО против российских средств воздушного нападения составила около 90% — было сбито 5 935 из 6 600 целей. По БПЛА («Шахеды», «БМ-35» и приманки) этот показатель также составил 90% (сбито 5 833 дронов из 6 462), по крылатым ракетам — 86% (84 ракет из 98), по баллистическим — 38% (15 ракет из 40). Отмечается, что март стал рекордным по числу запусков БПЛА за один день (948 единиц 24 марта) и количеству БПЛА за месяц (6 462 единиц). Небольшое число запусков ракет (138) указывает на их возможное накопление.
Независимый аналитик под ником Vitaly также отмечает рост числа сбитых дронов типа «Шахед». В частности, в октябре 2025 года доля перехватов составила 79%, в ноябре — 83,5%, в декабре — 80%, в январе 2026 года — 83,5%, в феврале — 87%, а в марте достигла 90%. Аналитик считает, что одним из основных факторов увеличения числа перехватов стало более широкое применение дронов-перехватчиков.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 31 марта 18 беспилотников: 14 — над Белгородской областью и по два — над Брянской и Курской областями. В ночь на 1 апреля были перехвачены 42 БПЛА: 30 — над Ростовской областью, три — над Крымским полуостровом, по два — над Краснодарским краем, акваториями Азовского и Чёрного морей и по одному — над Ставропольским краем, Белгородской и Курской областями.
Три человека получили ранения в результате атак на два округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Доброе Грайворонского округа при атаке FPV-дрона на территорию частного дома пострадала мирная жительница. В Шебекинском округе возле хутора Бабенков дрон нанес удар по автобусу, пострадал водитель. В районе села Зиборовка Шебекинского округа беспилотник атаковал автомобиль, ранен мужчина.
Два человека погибли, в том числе ребенок, еще четверо пострадали из-за удара по двухэтажному жилому дому в оккупированной Васильевке в Запорожской области, сообщил (1, 2, 3) «губернатор» Евгений Балицкий.
По информации издания Astra, накануне ночью в ходе атаки беспилотников на Ленинградскую область под удар попал резервуар на 50 тысяч тонн на нефтебазе «Усть-Луга» компании «Транснефть-Балтика». Во время атаки работники порта были эвакуированы в бомбоубежище, обошлось без пострадавших, сообщили в экстренных службах.
По состоянию на 30 марта в портах Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области продолжались масштабные пожары, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные проектом «Схемы». На снимках видно, как горят резервуары компании НОВАТЭК в Усть-Луге и догорают резервуары компании «Транснефть» в Приморске. В последнем, отмечает проект, были повреждены как минимум восемь из 18 таких резервуаров, каждый из которых может вмещать до 50 тысяч тонн нефти. Общая стоимость нефти, которая могла содержаться в поврежденных резервуарах, согласно текущим оценкам российского бренда Urals, может достигать $160 млн, подсчитали в проекте.
Удары по российским нефтяным терминалам в Приморске и Усть-Луге привели к резкому падению экспорта нефти: по данным Bloomberg, в период с 22 по 29 марта поставки сократились на 43% — с 4,07 до 2,32 млн баррелей в сутки. За неделю было отправлено 16,23 млн баррелей на 22 танкерах против 28,5 млн на 37 судах неделей ранее, а объемы отгрузок из атакованных портов достигли минимального уровня с начала 2022 года. Число танкеров из Приморска сократилось с 10 до четырех, из Усть-Луги — с восьми до двух, что привело к потере около $1 млрд нефтяных доходов за неделю. Между тем рост мировых цен на нефть из-за конфликта в Персидском заливе частично компенсировал снижение объемов экспорта.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщает подробности атак на объекты нефтяной инфраструктуры за период с 26 по 29 марта 2026 года. В ночь на 26 марта около 25 БПЛА атаковали завод «Киришинефтеоргсинтез» в Киришах в Ленинградской области: были повреждены установки первичной переработки нефти, возникли пожары и уничтожен резервуар объемом 5 тысяч кубометров. На следующий день при атаке 20 дронов на терминал «Транснефть-Порт-Приморск» были уничтожены два резервуара по 50 тысяч кубометров нефти. 28 марта в результате атаки около 20 беспилотников на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле сдетонировали два нефтяных резервуара, но установку первичной переработки нефти АВТ-4 поразить не удалось. 29 марта под удар 40 БПЛА попал комплекс «Новатэк Усть-Луга», где были повреждены насосные установки и уничтожены три резервуара объемом по 30 тысяч кубометров (два — с авиационным керосином и один — с легкой нефтью).
Украинское издание «Мілітарний», проанализировав спутниковые снимки от 27 марта, сообщает, что на третий день после атаки на патрульный ледокол «Пурга» проекта 23550 работы по его спасению так и не начались — на территории Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области вблизи пораженного корабля не зафиксировано никакой активности.
Российские бомбардировщики снова «уронили» авиабомбу на жилой сектор, пишет издание Astra. 1 марта 2026 года на участок жителя поселка Красная Яруга в Белгородской области «нештатно сошла» ФАБ-500. Обошлось без пострадавших. Таким образом, уже известно как минимум о 15 авиабомбах, упавших на территории России и в оккупированных частях Украины с начала 2026 года.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 30 марта по 20:00 31 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о восьми погибших мирных жителях и еще 67 пострадавших. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Крыму разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, погибли все 30 человек, находившихся на борту: 23 пассажира и семь членов экипажа. По информации ТАСС, самолет врезался в скалу. «Поражающего воздействия по самолету не было», — заверили в Минобороны. Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев написал, что Ан-26 разбился в Бельбекской долине на юге Крыма. Она известна высокими отвесными склонами, ее ширина в самом узком месте — около 300 м. Fighterbomber сообщил, что разбившийся самолет перевозил личный состав. Среди погибших при крушении Ан-26 есть военнослужащие Северного флота, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Сразу несколько Z-каналов сообщили (1, 2) о потере ВС РФ истребителя-бомбардировщика Су-34. Пилот, вероятно, погиб, а штурман выжил. О причинах крушения информации не поступало.
Российским вузам установили норму по вербовке студентов в армию: около 2% учащихся, то есть каждый пятидесятый, должны заключить контракт с ВС РФ. По сведениям издания Faridaily, этот показатель министр науки Валерий Фальков довел до ректоров крупнейших университетов на закрытом совещании в начале 2026 года; информацию подтвердил источник в руководстве одного из сибирских вузов. Если план будет реализован только через университеты, фронт пополнится минимум на 44 тысячи человек, а при распространении практики на техникумы — на 76 тысяч.
Вооружения и военная техника
Германский концерн Hensoldt открыл в Украине «инновационный хаб», одна из целей которого — позволить на месте эффективно применять, обслуживать и восстанавливать продукцию компании (например, как отмечает ресурс German Aid to Ukraine, РЛС TRML-4D для ЗРК IRIS-T).
