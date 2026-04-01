Минобороны РФ спустя почти четыре года снова «освободило» «ЛНР», контратака ВСУ к северо-западу от Покровска. Что происходит на фронте

Тем не менее попытки наступать севернее Русина Яра и на Новопавловку по направлению к Дружковке, по информации обозревателя, успеха не принесли, как и атаки западнее Часова Яра. Продвижению в самой Константиновке мешает угроза с фланга со стороны Иванополья и Плещеевки, где сохраняются позиции СОУ. По мнению Машовца, российское командование намерено заставить противника отойти с позиций в этих населенных пунктах, а также в южной части Константиновки под угрозой окружения. Но для этого придется ввязаться в бои в обширной промзоне на юге Константиновки, применяя «тактику просачивания». Кроме того, замечает Машовец, ВС РФ постоянно подтягивают к переднему краю позиции операторов дронов, чтобы взять под огневой контроль украинский логистический маршрут со стороны Краматорска и Дружковки.

Обозреватель предполагает, что если российские войска увязнут в боях за Константиновку, они могут попробовать перенести усилия на фланги, наступая по сходящимся направлениям на Дружковку, чтобы в перспективе физически перекрыть украинское снабжение. Однако, по его мнению, у ВС РФ недостаточно сил для такой масштабной операции, в том числе потому, что часть сил пришлось перебросить на юг для отражения украинских контратак. Тем не менее, Машовец допускает переброску на эти участки резервов, в том числе потому, что захват Константиновки и Дружковки крайне важен для предстоящей операции против Славянско-Краматорской агломерации.

На покровском направлении украинские войска провели механизированную контратаку к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

В DeepState отметили расширение российской зоны контроля к юго-востоку от Новопавловки на Добропольском выступе.

В Z-каналах опубликованы кадры (1, 2) ударов российских FPV-дронов по брошенной украинской бронетехнике и живой силе южнее Гришина (геопривязка). Заявленные потери 425-го ОШП «Скеля» составили один танк, четыре ББМ и 53 человека личного состава. «Военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов отмечает, что украинские подразделения на этом участке чаще атакуют малыми группами, однако в этот раз решили устроить механизированный штурм, воспользовавшись плохой погодой, но были остановлены совместными усилиями нескольких российских подразделений. «Один народ. По тем же граблям», — саркастически замечает Филатов.