Минобороны РФ отчиталось о полном захвате территории «ЛНР»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Минобороны РФ объявило, что российские войска захватили всю территорию «Луганской народной республики». Заявление ведомства передает РИА «Новости». 

«Подразделения группировки войск „Запад“ завершили освобождение Луганской народной республики», — говорится в сводке Минобороны. Утверждается, что ВСУ потерпели поражение также в районе Грушевки, Гусинки, Маяка, Моначиновки, Нечволодовки, Паламаревки и Просянки в Харьковской области и около Красного Лимана и Яцковки в Донецкой области. 

Украинский OSINT-проект DeepState не подтверждает захвата указанного района Харьковской области ВС РФ и отмечает его на карте как полностью контролируемый украинскими военными. 

Еще в конце августа 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов отчитывался о захвате российскими войсками 99,7% территории «ЛНР». При этом в июне того же года назначенный Россией «губернатор» региона Леонид Пасечник говорил, что территория «освобождена на 100%». Впервые об «освобождении» Луганской области тогдашний министр обороны Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину еще в 2022 году, после оккупации Лисичанска и соседних населенных пунктов. 

На фоне новых заявлений Минобороны пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия уже сегодня ждет решения президента Украины Владимира Зеленского о выводе войск с территории Донбасса, что якобы позволит остановить горячую фазу войны. 

«Что касается двух месяцев, то здесь дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой народной республики», — сказал Песков. 

Накануне Зеленский заявил, что Россия через представителей США потребовала от Украины в течение двух месяцев вывести войска с территории Донбасса, обещая в противном случае поставить более жесткие условия мирного договора. Украина в данный момент настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии фронта. 1 апреля планируется очередной этап переговоров Украины и США по вопросу завершения войны в видеоформате. 

