Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потребовала от Украины в течение двух месяцев вывести войска с территории Донбасса, обещая в противном случае поставить более жесткие условия мирного договора, его цитирует агентство УНIAН.

«Они говорят американской стороне: сейчас новые сроки — через два месяца захватят Восток нашего государства, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы уйти. И тогда война закончится. А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — заявил Зеленский во время пресс-конференции по случаю четвертой годовщины освобождения села Буча под Киевом, где российские войска убили несколько сотен мирных жителей.

Украина в данный момент настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии фронта. При этом Зеленский не считает, что переговоры о мире зашли в тупик. 1 апреля планируется очередной этап переговоров Украины и США по вопросу завершения войны в видеоформате.

«Я об этом сегодня ночью говорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Уиткофф, Кушнер, Линдси Грэм, кто-то еще там будет — обсудим, где мы находимся. И насколько близки мы к трехсторонним договоренностям, хотя бы к трехсторонней встрече. Поэтому завтра у нас будут соответствующие контакты», — сказал Зеленский.