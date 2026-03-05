Зеленский заявил о паузе в переговорах с Россией из-за войны на Ближнем Востоке

Мирные переговоры между Россией и Украиной при участии США сейчас приостановлены из-за военной операции Израиля и США в Иране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 марта.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — сказал он.

Зеленский планировал провести встречи в начале марта и называл возможными датами 5–6 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта заявил, что обострение на Ближнем Востоке увеличило нагрузку на США, однако признаков того, что Вашингтон выходит из переговорного процесса по Украине, пока нет. По его словам, встреча в Абу-Даби в ближайшие дни маловероятна: конкретных договоренностей о времени и месте новых переговоров нет. В Кремле пообещали сообщить, когда появится ясность.

2 марта президент США Дональд Трамп, комментируя операцию против Ирана, отверг предположения о ее скором завершении. Он заявил, что военная кампания изначально планировалась примерно на четыре–пять недель, но может продолжаться дольше.

Предыдущий раунд переговоров по Украине прошел 17–18 февраля в Женеве. До этого делегации встречались в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский называл последнюю встречу «тяжелой, но деловой». В Белом доме говорили о прогрессе, тогда как президент Украины Владимир Зеленский оценил ее результаты как недостаточные.

