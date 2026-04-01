Минобрнауки обязало вузы отправить на войну 2% студентов — Faridaily

Российские власти установили для высших учебных заведений норму вербовки в ВС РФ: каждый пятидесятый студент должен уйти воевать по контракту. По данным Faridaily, соответствующий целевой показатель — 2% от числа учащихся — министр науки Валерий Фальков довел до ректоров крупнейших университетов на закрытом совещании в начале 2026 года. Факт встречи подтвердил и собственный источник издания в руководстве одного из сибирских вузов. Отмечается, что, если план выполнят только университеты, фронт пополнится минимум на 44 тысячи человек, а если требование распространится и на техникумы — на 76 тысяч.

Агитация в учебных заведениях идет с декабря 2025 года, однако, как пишет Faridaily, ее обострение началось в феврале 2026-го. По журналистским подсчетам, кампания охватила около 200 учреждений. Цель вербовки — заключение учащимся контракта в беспилотные войска, выделенные в отдельный род войск осенью 2025 года. Во внутренних документах Минобороны, случайно оказавшихся в открытом доступе на сайтах ряда колледжей, фигурировала цифра: в 2026 году в эти подразделения планируется набрать 78,8 тысячи человек.

Студентам обещают стандартный пакет: государственные выплаты и льготы участника войны, перевод с платного обучения на бюджетное, право вернуться в вуз после истечения контракта. Некоторые университеты добавляют собственные бонусы: МГУ и СПбГУ обещают денежные доплаты, Бауманка — бесплатное санаторно-курортное лечение. Подписать контракт могут даже первокурсники в возрасте 18–20 лет.

Тем, у кого есть проблемы с учебой, дополнительно намекают: при отказе — вылетишь, согласишься — долги спишут и по возвращении составят индивидуальный план. Правозащитники предупреждают, что обещанного «годового контракта» в российском законодательстве не существует, а подписываемый документ юридически ничем не отличается от обычного бессрочного военного соглашения.

На днях губернатор Рязанской области Павел Малков обязал все местные предприятия, как государственные, так и частные, до 20 сентября найти кандидатов для службы по контракту. Квоты зависят от размера штата: компании с численностью от 150 до 300 сотрудников должны обеспечить двух будущих контрактников, от 300 до 500 — трех, свыше 500 — пятерых.