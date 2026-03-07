«Пойдете в элитные беспилотные войска — вернетесь популярными!» Как в вузах массово заманивают студентов на контрактную службу

При этом в приложении к контракту есть пункт о возможности перевода в другой род войск в случае несоответствия требованиям. «Но об этом на общей встрече не говорили», — добавляет Артем.

По его информации, контракт подписали около 70 человек. «Не знаю, это только из нашего учебного заведения или из всех рэушных — у РЭУ много колледжей. И если только из нашего, то это примерно 5–10% студентов 3–4-х курсов. А если из всех, то не больше 1%», — уточняет он.

Все это происходит на фоне запущенной в РЭУ им. Г. В. Плеханова программы переподготовки «Оператор беспилотного воздушного судна мультироторного типа», где студентов обучают управлению дронами, и обязательных курсов, которые, по словам преподавателя, заставляют проходить всех учащихся колледжа.

«Есть тесты и практические задания — в зависимости от курса. Студент их выполняет, и ему закрывают сессию. Администрация очень настойчиво просила все это проходить», — рассказывает он.

По словам преподавателя, сами задания носят скорее формальный характер, однако посещаемость курсов строго контролируют. Новиков предполагает, что таким образом администрация пытается закрыть показатели: «Им нужно отчитаться, сколько человек пришло на эти курсы. Похоже на отмыв бабла. На занятия иногда приходят и студенты из других вузов. Но даже для студентов РЭУ они не бесплатны», — говорит он.



Массовая агитация

Первые массовые сообщения об агитации студентов на службу в войска беспилотных систем появились сразу после новогодних праздников.

«С середины января к нам начали поступать обращения от студентов, — рассказывает правозащитник Тимур Тухватуллин. — В одних университетах ограничивались настойчивыми предложениями, в других — угрозами отчисления в случае отказа. Поначалу интересовались в основном студентами технических специальностей с академическими задолженностями. Сейчас же у них нет системной логики, кого вербовать».

С февраля практика стала повсеместной. По словам руководителя юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артема Клыги, ключевую роль в этом сыграла методичка Минобороны, разосланная руководству вузов:

«По моей информации, эту методичку направили во все организации, то есть это была массовая рассылка. Есть ли определенный „план“ по поставке студентов-контрактников у всех вузов, мы пока сказать не можем. Мне, например, писали из РЭУ Плеханова о том, что старостам поручили по два студента в неделю находить. Пока это выглядит как разнарядка, а не системная работа».

Квоты по вербовке уже установлены в нескольких университетах. Так, в Дальневосточном федеральном университете (Владивосток) к концу февраля планировали набрать 32 человека, а в Новосибирском государственном педагогическом университете — 109 студентов до апреля 2026 года. Тимур Тухватуллин отмечает, что конкретные цифры, «спускаемые сверху», есть и на уровне регионов, и на уровне вузов.

Максим (имя изменено по соображениям безопасности), студент колледжа при Политехническом университете Петра Великого в Петербурге, рассказывает, что недавно увидел в стенах своего учебного заведения брошюры с агитацией на службу в беспилотных войсках.

«Для меня это был шок, потому что обычно у нас ничего не агитировали и называли происходящее своими именами, хотя и без каких-то оппозиционных взглядов. Но и ни к чему не призывали», — говорит он.