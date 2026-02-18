СПбГУ предложил студентам 50 тысяч рублей за контракт с Минобороны

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета разослала студентам письма с предложением заключить контракт на службу в войсках беспилотных систем. Об этом сообщили сами учащиеся изданию «Бумага» и проекту «Идите лесом».

Рассылка пришла 17 февраля. В письме с темой «О возможности прохождения службы в Войсках беспилотных систем» студентам предлагалось подписать годовой контракт с Минобороны. К сообщению были прикреплены два PDF-файла — памятка и бланк заявления.

В университете обещают предоставить академический отпуск на время службы. После «года военной службы», как указано в письме, студентам гарантируют индивидуальный график обучения и возможность продолжить учебу. Для оформления академического отпуска необходимо отправить заявление и уже заключенный контракт по электронной почте.

В качестве дополнительного стимула СПбГУ предлагает «специальную стипендию» — единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Ее можно получить, направив в вуз заявление и копию контракта. В письме уточняется, что эта сумма дополняет выплаты, предусмотренные Минобороны.

Это не первый случай агитации студентов российских вузов к подписанию контрактов. Ранее о подобных рассылках и собраниях сообщали учащиеся Высшей школы экономики, МФТИ, МГТУ имени Баумана, Российского университета транспорта, а также ряда петербургских вузов и колледжей. В январе, по данным СМИ, администрация ВШЭ предлагала студентам, которым грозило отчисление, подписать контракт, обещая службу в войсках беспилотных систем сроком на один год.

