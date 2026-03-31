В сегодняшней сводке:
- На Северском выступе российские войска окончательно «закрыли» несколько «карманов» западнее Северска
- На покровском направлении подразделения ВС РФ взяли под контроль Гришино к северо-западу от Покровска
- Месячный темп российского территориального продвижения в Украине в марте 2026 года увеличился на треть
- Налет украинских БПЛА на порт Усть-Луги в Ленинградской области — это четвертая атака за последние шесть дней
- Дрон атаковал здание правительства Белгородской области в Белгороде — пострадали три человека
- Ракеты «Фламінго» не попали по производственным мощностям завода «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области
- В Рязанской области предприятиям официально спущены планы по набору контрактников в ВС РФ
- На российские беспилотники типа «Шахед» начали устанавливать макеты ракет «воздух – воздух»
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате небольшого села к северу от Сум.
Минобороны РФ заявило о захвате Малой Корчаковки к северу от Сум. Согласно карте DeepState по состоянию на момент подготовки сводки, это село отстоит более чем на 2 км от зоны уверенного контроля российских войск.
На Северском выступе российские войска окончательно «закрыли» несколько «карманов» западнее Северска.
В DeepState констатировали, что ВС РФ окончательно заняли Васюковку и Свято-Покровское (до 2016 года — Кирово) к юго-западу от Северска и заняли «серые зоны» в виде «карманов» к западу от этих сел.
На покровском направлении подразделения ВС РФ взяли под контроль Гришино к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», признает, что ВС РФ полностью захватили Гришино к северо-западу от Покровска. По его мнению, российское командование рассчитывает выйти от Гришина к городу Доброполье через одноименный поселок после того, как попытки прорваться к Доброполью через Родинское и Белицкое к северу от Покровска потерпели неудачу.
Российские войска на треть нарастили темп продвижения в Украине — в марте 2026 года площадь оккупированной территории увеличилась на 182 кв. км против 126 кв. км в феврале, подсчитало издание «Агентство» на основе карты DeepState. Издание связывает это с активизацией российского наступления, которое, однако, значительно отстает от темпов продвижения летом и осенью прошлого года.
Также в издании подсчитали, что за прошедшую неделю с 23 по 29 марта ВС РФ захватили 69 кв. км по сравнению с 32 кв. км неделей ранее. Украинский мониторинговый проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» пришел к такому же выводу, а также подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте, наоборот, снизилось на 4%, составив в среднем 127 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 31 марта 289 беспилотников, в том числе около 200 типа «Шахед» (267 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в шести локациях.
В результате удара по Глухову в Сумской области накануне двумя авиабомбами пострадали 13 человек, среди них один ребенок, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Повреждения получили по меньшей мере 15 жилых домов и автомобили.
В Полтаве в результате ночного налета беспилотников погиб один человек, четверо пострадали, в том числе ребенок, сообщил глава местной ОВА Виталий Дякивнич. Поврежден девятиэтажный дом и припаркованные рядом с ним автомобили, а также помещения двух частных предприятий.
Один мужчина пострадал в Одессе в результате попадания беспилотника в девятиэтажный дом утром, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер. По словам мэра Сергея Лысака, пожар, возникший в результате удара, был оперативно потушен.
Двое мужчин получили ранения при атаке по Криворожскому району Днепропетровской области. Там, а также в Никопольском и Синельниковском районах были повреждены предприятия, магазины, многоквартирные и частные дома, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
Днем был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Ранения получили четыре сотрудника локомотивного депо, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивное депо, в здании вокзала частично выбиты окна.
В Минэнерго Украины заявили, что в результате атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях остались без электроснабжения.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня и вечера 30 марта 167 беспилотников (1, 2, 3): 75 — над Брянской, 32 — над Белгородской, 29 — над Смоленской, 27 — над Курской областью и по два — над Новгородской и Псковской областями. В ночь на 31 марта были перехвачены 92 БПЛА над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областями и Московским регионом.
В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. По словам Дрозденко, обломки дрона повредили стекла в трех жилых домах, школе и центре соцзащиты в поселке Молодцово Кировского района. Также он заявил о повреждениях в порту Усть-Луга. На кадрах с последствиями атаки виден густой столб дыма над портом. Это уже четвертая атака на порт в Усть-Луге за последние шесть дней. Ответственность за налет взяло на себя подразделение командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди. Также, по его словам, ночью под удар попал порт в Приморске.
Во время атаки на Ленинградскую область несколько украинских беспилотников нарушили воздушное пространство Эстонии, один из них упал в поле в Тартуском уезде, сообщила национальная телерадиовещательная компания страны. Вероятно, дроны сбились с курса из-за работы российских средств РЭБ. По словам начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии, «угроза с воздуха возникла из-за того, что агрессивная война России против Украины распространилась на всю территорию России, и вот уже девятый день в Ленинградской области, граничащей с Эстонией, продолжаются военные действия с интенсивностью, невиданной с 1944 года».
Два человека пострадали при атаке дрона на автобус в Шебекине в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, у пострадавших — мужчины и женщины — минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Днем беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области, был ранен начальник отдела административно-хозяйственной части, сообщил Гладков. В здании выбиты стекла, поврежден фасад. Позже стало известно о еще двух пострадавших. Момент удара попал на видео.
В результате атаки на Таганрог в ночь на 30 марта под удар попали два оборонных предприятия, выяснило издание Astra в экстренных службах Ростовской области. На заводе «Атлант-АЭРО» повреждения получили два производственных цеха. Там, в частности, выпускают БПЛА типа «Молния» и комплектующие для дронов «Орион». На авиастроительном предприятии ТАНТК им. Г.М. Бериева повреждены складское помещение и административное здание.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выяснил последствия ракетной атаки в ночь на 28 марта на завод «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области, проанализировав спутниковые снимки. Всего было запущено три ракеты «Фламінго», лишь одна из которых была перехвачена ПВО. Две другие ракеты достигли территории завода, но одна из них попала в столб и взорвалась, а вторая ударила рядом с цехом, вероятно, нанеся незначительный ущерб.
Также в проекте выяснили, что в результате атаки на Ярославский НПЗ 28 марта были уничтожены два резервуара.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 марта по 20:00 30 марта в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум шесть мирных жителей, еще 84 получили ранения. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что по состоянию на утро 31 марта СБС нанесли российским войскам потери в 10,2 тысячи человек убитыми и ранеными за прошедший месяц. По его сведениям, общие подтвержденные потери ВС РФ (суммарно санитарные и безвозвратные) четвертый месяц подряд превышают темпы набора контрактников в российскую армию, которые «Мадяр» оценивает примерно в тысячу человек в день. Вместе с этим, по оценке «Мадяра», 15–20% потерь не попадают в украинскую статистику, так как не подлежат верификации.
В Силах беспилотных систем также отчитались о поражении пусковой установки ЗРК «Бук-М3» на оккупированной территории Луганской области. О поражении еще одной установки сообщили дроноводы 475-го ОШП.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление, которое требует от предприятий выполнять «задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту», обратила внимание CIT. Согласно документу, организации со штатной численностью от 150 до 300 сотрудников должны подобрать двух кандидатов, с численностью от 300 до 500 — трех человек, а со штатом более 500 сотрудников — пять человек. Ответственность за невыполнение плана в постановлении не прописана.
Вооружения и военная техника
Европейская комиссия выделила €1,5 млрд для совместного развития ОПК Украины и ЕС, которые пойдут на финансирование различных совместных проектов, в том числе связанных с противодроновой, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с наземными и морскими боевыми системами.
По информации Сергея «Флеша» Бескрестнова, ВС РФ начали устанавливать на «Шахедах» макеты ракет «воздух – воздух» Р-60. В январе 2026 года он же сообщал об установке на «Шахеды» настоящих ракет этого типа. «Флеш» считает, что макеты устанавливают, чтобы «напугать нашу авиацию и привлечь внимание перехватчиков», которые будут стремиться поразить внешне более ценную и опасную цель.
О главных событиях войны 30 марта 2026 года — в предыдущей сводке: Российское «наступление на самокатах» на Константиновку, ВСУ «зачищают» «серую зону» к северу от Гуляйполя. Что происходит на фронте
