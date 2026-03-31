В сегодняшней сводке:

Месячный темп российского территориального продвижения в Украине в марте 2026 года увеличился на треть

Налет украинских БПЛА на порт Усть-Луги в Ленинградской области — это четвертая атака за последние шесть дней

Дрон атаковал здание правительства Белгородской области в Белгороде — пострадали три человека

Ракеты «Фламінго» не попали по производственным мощностям завода «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области

В Рязанской области предприятиям официально спущены планы по набору контрактников в ВС РФ

На российские беспилотники типа «Шахед» начали устанавливать макеты ракет «воздух – воздух»

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате небольшого села к северу от Сум.

Минобороны РФ заявило о захвате Малой Корчаковки к северу от Сум. Согласно карте DeepState по состоянию на момент подготовки сводки, это село отстоит более чем на 2 км от зоны уверенного контроля российских войск.

В DeepState констатировали, что ВС РФ окончательно заняли Васюковку и Свято-Покровское (до 2016 года — Кирово) к юго-западу от Северска и заняли «серые зоны» в виде «карманов» к западу от этих сел.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», признает, что ВС РФ полностью захватили Гришино к северо-западу от Покровска. По его мнению, российское командование рассчитывает выйти от Гришина к городу Доброполье через одноименный поселок после того, как попытки прорваться к Доброполью через Родинское и Белицкое к северу от Покровска потерпели неудачу.