Третий налет на Туапсе за две недели, российские военные продвигаются в «серой зоне» около Покровска и Мирнограда. Что происходит на фронте

Исследователь прогнозирует со ссылкой на украинских бойцов на местах, что при сохранении текущих тенденций Силы обороны смогут эффективно удерживать город до середины лета, если не произойдет неожиданных прорывов или, напротив, стабилизации. В частности, он отмечает, что в случае прорыва со стороны Долгой Балки (до 2016 года — Артёма) подразделения ВС РФ получат возможность заходить в Константиновку с севера, а оставшиеся маршруты снабжения будут проходить через «бутылочные горлышки» между искусственными водоемами.

«Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что ВС РФ действительно заняли Ильиновку, несмотря на украинские контратаки, и вышли к Долгой Балке, а также ведут бои за Новодмитровку и продвигаются в центральной, южной и восточной части Константиновки.

На покровском направлении российские военные продвигаются в «серой зоне» около Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров).

В DeepState отметили российское продвижение за счет «серой зоны» между Покровском и Мирноградом. Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ имеют успехи в южной и юго-восточной части Белицкого к северу от Покровска, однако называет контроль ВС РФ в городе неустойчивым. Playfra, напротив, утверждает, что СОУ контролируют Белицкое и даже несколько стабилизировали ситуацию по сравнению с предыдущими неделями, хотя российские военные и продолжают «просачиваться» в город.

На южно-донецком направлении малые группы ВС РФ пытаются «просочиться» в Верхнюю Терсу к северо-западу от Гуляйполя.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что российские малые группы пытаются «просочиться» в Верхнюю Терсу к северо-западу от Гуляйполя, но не могут там закрепиться. По его оценке, потеря этого села означает потерю мобильности и маневренности в обороне Орехова и Терноватого. Кроме того ВС РФ стремятся восстановить плацдармы на западном берегу реки Гайчур, сообщает обозреватель.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 апреля 123 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (95 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 19 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

В результате атак на Никопольский район в Днепропетровской области накануне вечером погиб 68-летний мужчина, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Под удар БПЛА и артиллерии попали райцентр, а также Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. Повреждения получили многоквартирные и частные дома. Из-за утренней атаки на Кривой Рог один человек погиб, еще пятеро получили ранения, поврежден инфраструктурный объект.

При атаке беспилотника в городе Чугуев в Харьковской области два человека погибли, еще один получил минно-взрывные травмы, сообщил (1, 2) глава местной ОВА Олег Синегубов.

Четыре человека пострадали из-за удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины в Сумской области, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили детский сад и жилые дома. Днем беспилотники атаковали город Конотоп. Пять человек пострадали, повреждения получили частные жилые дома, больница, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.