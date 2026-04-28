Третий налет на Туапсе за две недели, российские военные продвигаются в «серой зоне» около Покровска и Мирнограда. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении сообщается об ухудшении положения украинских подразделений в Константиновке
- На покровском направлении российские военные продвигаются в «серой зоне» около Покровска и Мирнограда
- На южно-донецком направлении малые группы ВС РФ пытаются «просочиться» в Верхнюю Терсу к северо-западу от Гуляйполя
- Третий за две недели украинский налет на Туапсе — на территории НПЗ возник масштабный пожар
- Telegram-канал «Крымский ветер» — после атаки БПЛА в Крыму горит база ОТРК «Искандер»
- С июля 2025 года больше всего украинских «миддлстрайк»-ударов пришлось по российским системам ПВО
- В апреле 2026 года зафиксированы геопривязки 400 украинских и 350 российских дальнобойных и «миддлстрайк»-ударов
- На вооружении ВСУ замечены финские бронеавтомобили Sisu GTP 4х4 — об их поставках в Украину ранее не сообщалось
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного приграничного населенного пункта.
Минобороны РФ заявило о захвате приграничного села Землянки на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт находится под контролем СОУ.
На константиновском направлении сообщается об ухудшении положения украинских подразделений в Константиновке.
В Минобороны РФ сообщили об оккупации села Ильиновка (до 2016 года — Ильича), которое примыкает к Константиновке с юго-запада. Агентство ТАСС публикует видео «флаговтыка» в населенном пункте. По оценке DeepState, это село частично подконтрольно СОУ, а частично находится в «серой зоне».
Исследователь под ником Playfra пишет, что ситуация для СОУ в районе Константиновки ухудшается: российские штурмовики активнее «просачиваются» со стороны Ильиновки, Новодмитровки на северо-востоке и с юго-восточных окраин. Кроме того, российские авиаудары усиливаются, а украинская логистика ухудшается. По его мнению, причина ухудшения ситуации — не катастрофические просчеты украинского командования, а постоянное давление ВС РФ в течение месяцев и даже лет.
Исследователь прогнозирует со ссылкой на украинских бойцов на местах, что при сохранении текущих тенденций Силы обороны смогут эффективно удерживать город до середины лета, если не произойдет неожиданных прорывов или, напротив, стабилизации. В частности, он отмечает, что в случае прорыва со стороны Долгой Балки (до 2016 года — Артёма) подразделения ВС РФ получат возможность заходить в Константиновку с севера, а оставшиеся маршруты снабжения будут проходить через «бутылочные горлышки» между искусственными водоемами.
«Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что ВС РФ действительно заняли Ильиновку, несмотря на украинские контратаки, и вышли к Долгой Балке, а также ведут бои за Новодмитровку и продвигаются в центральной, южной и восточной части Константиновки.
На покровском направлении российские военные продвигаются в «серой зоне» около Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и Мирнограда (до 2016 года — Димитров).
В DeepState отметили российское продвижение за счет «серой зоны» между Покровском и Мирноградом. Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ имеют успехи в южной и юго-восточной части Белицкого к северу от Покровска, однако называет контроль ВС РФ в городе неустойчивым. Playfra, напротив, утверждает, что СОУ контролируют Белицкое и даже несколько стабилизировали ситуацию по сравнению с предыдущими неделями, хотя российские военные и продолжают «просачиваться» в город.
На южно-донецком направлении малые группы ВС РФ пытаются «просочиться» в Верхнюю Терсу к северо-западу от Гуляйполя.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что российские малые группы пытаются «просочиться» в Верхнюю Терсу к северо-западу от Гуляйполя, но не могут там закрепиться. По его оценке, потеря этого села означает потерю мобильности и маневренности в обороне Орехова и Терноватого. Кроме того ВС РФ стремятся восстановить плацдармы на западном берегу реки Гайчур, сообщает обозреватель.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 апреля 123 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (95 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 19 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
В результате атак на Никопольский район в Днепропетровской области накануне вечером погиб 68-летний мужчина, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Под удар БПЛА и артиллерии попали райцентр, а также Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. Повреждения получили многоквартирные и частные дома. Из-за утренней атаки на Кривой Рог один человек погиб, еще пятеро получили ранения, поврежден инфраструктурный объект.
При атаке беспилотника в городе Чугуев в Харьковской области два человека погибли, еще один получил минно-взрывные травмы, сообщил (1, 2) глава местной ОВА Олег Синегубов.
Четыре человека пострадали из-за удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины в Сумской области, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили детский сад и жилые дома. Днем беспилотники атаковали город Конотоп. Пять человек пострадали, повреждения получили частные жилые дома, больница, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.
При атаке на Запорожье утром были ранены два человека, оба находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 27 апреля 30 беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 28 апреля были перехвачены 186 БПЛА над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ночью беспилотники снова атаковали Туапсинский НПЗ. В результате «падения обломков» БПЛА на территории завода произошел пожар, обошлось без пострадавших, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, в тушении возгорания задействованы 164 человека и 46 единиц техники. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.
Издание «Кедр.медиа» зафиксировало в реке Туапсе черные потоки, похожие на нефтепродукты. «Ночь была страшная. Сейчас над городом стоят огромные черные столбы дыма. Пахнет гарью», — написала журналистка издания Анастасия Троянова. Позже ее задержали силовики. По информации издания «Агентство» со ссылкой на снимок сервиса NASA Worldview, дым от пожара на Туапсинском НПЗ распространился примерно на 60 км на север до Горячего Ключа и на 70 км на северо-восток до Апшеронска, откуда движется в сторону Майкопа. Днем дым уже был виден на курорте Красная Поляна.
До этого Туапсинский НПЗ подвергался ударам 16 апреля и 20 апреля 2026 года. С момента полной ликвидации крупного пожара после предыдущих атак прошло всего четверо суток.
По информации украинского OSINT-проекта «КіберБорошно», в результате атаки на территории завода загорелись по крайней мере четыре цистерны. Если в предыдущие разы был атакован резервуарный парк, на этот раз под удар попал непосредственно Туапсинский НПЗ. Издание Astra установило как минимум три очага пожара на территории завода. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на НПЗ. «Масштабы нанесенного ущерба уточняются», — говорится в сообщении.
После ночного налета БПЛА в аннексированном Крыму загорелась база ОТРК «Искандер», сообщил Telegram-канал «Крымский ветер». Очаг возгорания зафиксировали спутники сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS к югу от села Межгорье Белогорского района. Там, на территории бывшей ракетной части (в/ч 82717), по имеющейся информации, расположена база ОТРК «Искандер».
Дроны 422-го отдельного полка беспилотных систем 17-го армейского корпуса поразили буксир и сухогруз в неназванном месте на оккупированной территории Украины.
В Белгородской области из-за атак беспилотников погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Все они в момент удара находились в автомобилях — в селе Вознесеновка Шебекинского округа и в селе Бобрава Ракитянского округа. Еще три человека пострадали, среди них 16-летний юноша, чьи родители погибли, а его самого госпитализировали с баротравмой. Позже выяснилось, что погибшая в селе Бобрава мать юноши — 42-летняя фельдшер из Курской области.
Накануне беспилотники атаковали склад боеприпасов подразделения «Рубикон» в Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил проект «КіберБорошно». Склад располагался на недействующем сахарном заводе.
Исследователь под ником Daniele из OSINT-команды Tochnyi опубликовал инфографику распределения ударов «миддлстрайк» по целям на оккупированных территориях Украины за последние 10 месяцев. В этот период чаще всего были атакованы системы ПВО (307 ударов), электростанции и распределительные сети (158), а также базы, штабы и пункты дислокации ВС РФ (144).
OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту 400 украинских и 350 российских дальнобойных и «миддлстрайк»-ударов за апрель 2026 года. При подсчетах учитывались удары российскими ракетами, БПЛА «Шахед» и FPV-дронами, такими как БМ-35 и «Молния», а также украинскими ракетами, дронами FP-1 и FP-2, дальнобойными FPV-дронами и БЭК. Наиболее пострадавшим в апреле от российских ударов украинским регионом стала Днепропетровская область. Украинские средства воздушного нападения в этом месяце чаще всего атаковали военные склады. Исследователь отмечает, что СОУ наносят так много ударов дронами FP-2, что их становится трудно поместить на карту.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 26 апреля по 20:00 27 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о семи погибших и 39 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Генштаб ВСУ сообщает, что в ходе украинских «миддлстрайк»-ударов в районе Мелитополя была поражена РСЗО «Торнадо-С». Также на оккупированной территории были поражены склад боеприпасов, пункты управления БПЛА и ремонтное подразделение, заявили в украинском военном ведомстве.
Вооружения и военная техника
На вооружении 8-го полка CCО ВСУ появились финские бронеавтомобили Sisu GTP 4х4. Об их поставке в Украину ранее не сообщалось.
