Российские военные «просачиваются» в Константиновку, спустя четыре дня после налета БПЛА потушен пожар в Туапсе. Что происходит на фронте

Как позднее пояснил украинский волонтер Сергей Стерненко, дело в сложившейся в СОУ практике прикомандировывания батальонов и других подразделений из одних бригад к другим, испытывающим нехватку личного состава, из-за чего возникает безответственное отношение командиров к бойцам, которые не числятся в их подразделениях. В данном случае, по его сведениям, сложилась совершенно абсурдная ситуация: 2-й батальон 30-й ОМБр был прикомандирован к 14-й ОМБр, а уже к этому батальону были прикомандированы бойцы из 14-й ОМБр, оказавшиеся брошенными командованием.

На ситуацию отреагировали в Генштабе ВСУ, где объяснили ситуацию со снабжением российскими ударами по переправам через реку Оскол (именно там, в районе Купянска-Узлового, удерживает оборону 14-я ОМБр). Тем не менее в ГШ признали, что командование 14-й ОМБр вводило в заблуждение вышестоящее начальство и допустило «ряд просчетов» со снабжением бойцов. В военном ведомстве объявили о снятии с должности командира 14-й ОМБр и переводе с понижением командира 10-го армейского корпуса, в состав которого входит бригада. Также там пообещали направить результаты служебного расследования в правоохранительные органы.

В Telegram-канале 14-й ОМБр была опубликована видеозапись разговора нового командира бригады полковника Тараса Максимова с бойцами, упомянутыми в исходном посте, где те показывают ему доставленные им продукты, а командир обещает провести ротацию, выведя их с позиции, если сохранится плохая погода, которая затрудняет работу российских дронов.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 апреля 109 средств воздушного нападения: двух баллистических ракет «Искандер-М» и 107 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (96 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания двух ракет и 10 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в двух локациях.

Накануне в результате обстрела в районе Томиной Балки и Разлива погибли два человека, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Два человека погибли, еще 14 были ранены в Одессе минувшей ночью, сообщили в ГСЧС. Ударам подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура.