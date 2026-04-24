Российские военные «просачиваются» в Константиновку, спустя четыре дня после налета БПЛА потушен пожар в Туапсе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

  • На константиновском направлении российские военные пытаются проникать в Константиновку с разных сторон
  • На покровском направлении ВС РФ ведут интенсивные атаки в районе Родинского и Гришина
  • Из-за скандала с брошенными без снабжения на передовой позиции бойцами отправлен в отставку командир украинской 14-й ОМБр
  • В результате налета на завод «Атлант Аэро» в Таганроге повреждены три здания, еще одно строение полностью разрушено
  • Атака украинских БПЛА на Новокуйбышевский НПЗ вывела из строя до 80% производственных мощностей
  • В Туапсе удалось ликвидировать открытое горение на морском терминале — спустя четыре дня после налета дронов
  • «Вёрстка» — российским военным до сих пор удается регистрировать терминалы Starlink через подставных лиц в Украине
  • В Украине легкий транспортный самолет Ан-28 переоборудовали в носитель дронов-перехватчиков P1-SUN

Обстановка на фронте

На константиновском направлении российские военные пытаются проникать в Константиновку с разных сторон.

В DeepState рассказывают, что российские военные не прекращают попыток «просочиться» в Константиновку с юго-востока, востока и юго-запада, пользуясь преимуществом в живой силе. В проекте, в частности, признают, что им неизвестно, контролируют ли СОУ Бересток к юго-западу от Константиновки, или там просто присутствуют украинские военные, которые не могут помешать «инфильтрации» противника в город. Аналитики также добавляют, что ВС РФ постоянно наносят авиаудары по Константиновке, а защитники города испытывают нехватку личного состава, что не позволяет осуществлять полноценный мониторинг российских групп.

На покровском направлении ВС РФ ведут интенсивные атаки в районе Родинского и Гришина.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников описывает ситуацию в Родинском и севернее Гришина к северу и северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) соответственно, как «настоящий ад на земле» из-за непрекращающихся российских атак. По его сведениям, Гришино фактически уже потеряно, тогда как Родинское фактически никто не контролирует. Кроме того, он отмечает, что ВС РФ контролируют Покровск и Мирноград (до 2016 года — Димитров) не на 100%, так как российские военные боятся накапливаться в промзоне между двумя городами из-за атак украинских дронов. Мирошников констатирует, что покровское направление остается самым напряженным на всем фронте.

В украинских соцсетях широко распространился опубликованный в соцсети Threads пост о ситуации с бойцами 14-й ОМБр. Пользовательница соцсети («РБК-Україна» идентифицирует ее как дочь бывшего военнослужащего бригады Ирину Побережнюк) поделилась фотографиями исхудавших украинских военных и сообщила, что они прикомандированы ко 2-му батальону 30-й ОМБр, находятся на позиции без еды и воды и вынуждены пить дождевую воду, а командование не реагирует на их проблемы.

Один из бойцов украинской 14-й ОМБр на передовой позиции в районе Купянска-Узлового

Как позднее пояснил украинский волонтер Сергей Стерненко, дело в сложившейся в СОУ практике прикомандировывания батальонов и других подразделений из одних бригад к другим, испытывающим нехватку личного состава, из-за чего возникает безответственное отношение командиров к бойцам, которые не числятся в их подразделениях. В данном случае, по его сведениям, сложилась совершенно абсурдная ситуация: 2-й батальон 30-й ОМБр был прикомандирован к 14-й ОМБр, а уже к этому батальону были прикомандированы бойцы из 14-й ОМБр, оказавшиеся брошенными командованием.

На ситуацию отреагировали в Генштабе ВСУ, где объяснили ситуацию со снабжением российскими ударами по переправам через реку Оскол (именно там, в районе Купянска-Узлового, удерживает оборону 14-я ОМБр). Тем не менее в ГШ признали, что командование 14-й ОМБр вводило в заблуждение вышестоящее начальство и допустило «ряд просчетов» со снабжением бойцов. В военном ведомстве объявили о снятии с должности командира 14-й ОМБр и переводе с понижением командира 10-го армейского корпуса, в состав которого входит бригада. Также там пообещали направить результаты служебного расследования в правоохранительные органы.

В Telegram-канале 14-й ОМБр была опубликована видеозапись разговора нового командира бригады полковника Тараса Максимова с бойцами, упомянутыми в исходном посте, где те показывают ему доставленные им продукты, а командир обещает провести ротацию, выведя их с позиции, если сохранится плохая погода, которая затрудняет работу российских дронов.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 апреля 109 средств воздушного нападения: двух баллистических ракет «Искандер-М» и 107 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (96 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания двух ракет и 10 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в двух локациях.

Накануне в результате обстрела в районе Томиной Балки и Разлива погибли два человека, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Два человека погибли, еще 14 были ранены в Одессе минувшей ночью, сообщили в ГСЧС. Ударам подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура.

В результате атаки беспилотника в Балаклее в Харьковской области один человек погиб, двое получили ранения, сообщили местные власти. Загорелись частный дом и несколько автомобилей.

По информации Херсонской ОВА, группа волонтеров утром была атакована в Днепровском районе Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили трое мужчин.

В российском инсайдерском канале «ИЗНАНКА» опубликовано видео ударов управляемых «Шахедов» по подстанциям ПС 35 кВ в районе села Ковтунова в Сумской области и ПС 110/10 кВ в районе поселка Васильковское в Днепропетровской области.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 23 апреля 32 беспилотников над Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской областями и акваторией Чёрного моря. В ночь на 24 апреля были перехвачены 10 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и Крымским полуостровом.

Украинский канал Exilenova+ опубликовал высококачественные снимки результата ракетного удара по заводу «Атлант Аэро» в Таганроге 19 апреля. На них видны как минимум три здания, получившие повреждения, и одно полностью разрушенное.

Спутниковый снимок последствий налета на завод «Атлант Аэро» в Таганроге 19 апреля 2026 года

Спутниковый снимок последствий удара по нефтеперекачивающей станции «Горький» накануне опубликовал проект «Схеми». На территории станции заметно горение по меньшей мере двух крупных резервуаров. Журналисты отмечают, что станция считается важным звеном в транспортировке нефти из месторождений западной Сибири в европейскую часть России, а также на экспорт.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ на основании спутниковых снимков последствий атаки на Новокуйбышевский НПЗ, совершенной накануне, отмечает серьезные разрушения на объекте. На снимках заметны следы сильного пожара на установке АВТ-11 (АВТ-6). По сведениям проекта, выведено из строя до 80% мощностей предприятия. Отмечается, что антидроновые сетки не смогли предотвратить повреждения. Проект также уточняет, что при атаке на Новокуйбышевский НПЗ 18 апреля 2026 года были повреждены техническая эстакада и резервуар.

Спасателям спустя четыре дня удалось ликвидировать открытое горение на морском терминале в Туапсе и локализовать возгораниесообщил оперштаб Краснодарского края. Работы по полной ликвидации пожара всё еще продолжаются.

Генштаб ВСУ проинформировал, что в ночь на 23 апреля подразделения СОУ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств в Донецкой области и эшелон с ГСМ в Луганской области. Также уничтожена РЛС П-18 в Крыму. В районе населенного пункта Стрелка в Харьковской области нанесен удар по российскому пункту управления беспилотниками.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 апреля по 20:00 23 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о девяти погибших и 58 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

ВМС ВСУ вечером 23 апреля заявили об уничтожении морского безэкипажного катера, который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Вооружения и военная техника

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди раскритиковал украинских производителей боевых частей дронов для «миддлстрайка». По его словам, в результате поставки некачественных БЧ на уничтожение российского командного пункта пришлось потратить шесть БПЛА вместо запланированных двух. «Мадяр» отметил, что это постоянная проблема, поэтому в СБС боевые части для дронов, кроме дальнобойных, изготавливают силами самих подразделений.

Российским военным до сих пор удается регистрировать терминалы Starlink через подставных лиц в Украиневыяснила «Вёрстка». При этом, как рассказали изданию украинские военные, некоторые терминалы всё равно блокируются, а проблемы со связью усугубляются из-за блокировки Telegram. Напомним, ранее The Insider публиковал материал о том, как блокировки повлияли на ситуацию со связью на фронте.

Украинский авиатор Тимур Фаткуллин опубликовал видео, на котором показаны пуски дронов-перехватчиков P1-SUN, подвешенных под крыльями легкого транспортного самолета Ан-28. Он также отметил, что экипаж этого самолета уже сбил 222 российских БПЛА из стрелкового оружия.

