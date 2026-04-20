Минобороны РФ отчиталось о «первом воздушном крестном ходе» в зоне «СВО», новый налет украинских БПЛА на Туапсе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении отмечена очередная неудачная попытка «инфильтрации» российских военных по газовой трубе
- На купянском направлении сообщается о приостановке наступления ВС РФ на левом берегу реки Оскол
- На константиновском направлении отражен крупный российский механизированный штурм в районе Часова Яра
- Минобороны РФ отчиталось о «первом воздушном крестном ходе» в зоне «СВО» с иконой Архистратига Михаила на вертолете Ми-8
- В результате налета на Самарскую область поражены Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ
- Украинские военные сообщили о первом перехвате «Шахеда» запущенным с морской беспилотной платформы дроном
- Новая атака украинских БПЛА на Туапсе — масштабный пожар возник в резервуарном парке НПЗ
- Беспилотники поразили большие десантные корабли «Ямал» и «Николай Фильченков» в Севастополе
Обстановка на фронте
На сумском направлении отмечена очередная неудачная попытка «инфильтрации» российских военных по газовой трубе.
В 21-й ОМБр отчитались о разгроме российской механизированной колонны из трех ББМ с помощью FPV-дронов. В 71-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ, в свою очередь, заявили, что пресекли попытку «инфильтрации» в украинский тыл по газовой трубе, которую российские военные осуществили одновременно с атакой на мотоциклах и квадроциклах. Заявленные потери российской живой силы составили 35 человек убитыми и 17 ранеными.
Аналитики DeepState сообщают о продвижении ВС РФ в районе Проходов и Таратутина к востоку и юго-востоку от Сум в полосе вдоль государственной границы, но не видят никакой угрозы окружения или «полуокружения» самих Сум. «Военкор» Юрий Котенок также рассказывает о встречных боях в приграничье к востоку от Сум. По его сведениям, ВС РФ закрепляются в населенном пункте Степок и заняли Таратутино.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет, что ВС РФ на этом участке планируют сначала создать ряд вклинений по украинскую сторону границы, а затем расширить и объединить их. В частности, по его информации, в Покровке идут встречные бои, а вот атаки на Таратутино не приносят особого успеха. По его словам, Грабовское — единственный относительно крупный населенный пункт, который российским военным до сих пор удалось занять.
На харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска и к востоку от города.
Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продвигаются в окрестностях Волчанска и уже заняли Зыбино и бóльшую часть села Землянки, а также ведут бои за Шабельное, Нестерное и Бочково восточнее города. По его сведениям, над украинской группировкой между Охримовкой и Ольховаткой нависла угроза окружения.
Константин Машовец, в свою очередь, рассказывает (1, 2), что СОУ удалось остановить российское наступление в районе Волчанска, в частности оттеснить противника от дороги на Синельниково и зачистить южную и центральную часть села Вильча. Кроме того, по его сведениям, украинские силы продолжают бои в самом Волчанске, что мешает ВС РФ развивать наступление на Белый Колодезь.
На купянском направлении сообщается о приостановке наступления ВС РФ на левом берегу реки Оскол.
По сведениям Машовца, российское наступление на левобережный плацдарм СОУ застопорилось: атаки приостановлены как в северной части плацдарма, так и в сторону Купянска-Узлового, в том числе из-за ряда успешных украинских контратак.
На лиманском направлении российскому командованию по-прежнему не удается полностью охватить Лиман (до 2016 года — Красный Лиман).
Константин Машовец пишет, что ВС РФ, вероятно, придется отложить штурм Лимана, поскольку им не удается изолировать город с северо-запада, а украинские военные смогли «зачистить» российские пехотные группы, «просочившиеся» в район Яровой и Александровки. К юго-востоку от города СОУ «зачистили» часть Яровой и Ямполя. Дальнейшие контратаки на этом участке способны поставить под угрозу российские планы ликвидации лиманского плацдарма, прогнозирует Машовец.
На Северском выступе украинские войска практически остановили продвижение противника вдоль дороги Бахмут (до 2016 года — Артёмовск) — Славянск.
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Резниковки к северо-западу от Северска. Юрий Котенок сообщает, что российские войска окончательно зачистили Миньковку, перерезали дорогу на Рай-Александровку с юга и приближаются к последней с востока. Константин Машовец в то же время утверждает, что СОУ удалось приостановить российское наступление на Славянск вдоль берега Северского Донца от Закотного до Резниковки. Вместе с тем он признает, что украинское командование уже вынуждено задумываться об обороне Рай-Александровки. Также, по его сведениям, до предела замедлилось российское наступление вдоль дороги Бахмут — Славянск, попытки ВС РФ продвинуться на Краматорск также остаются безуспешными.
На константиновском направлении отражен крупный российский механизированный штурм в районе Часова Яра.
В 24-й ОМБр сообщили, что сорвали российский механизированный штурм в районе Часова Яра колонной из одного танка, пяти ББМ, мотоциклов и квадроциклов. В пресс-службе бригады утверждают, что одна ББМ была уничтожена, а еще одна — повреждена. Также, как сообщается, поражено 10 мотоциклов и два квадроцикла, а потери ВС РФ составили шесть человек убитыми и шесть ранеными.
На покровском направлении сохраняется тяжелая ситуация для ведущей оборону украинской группировки.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что на направлении сохраняется тяжелая ситуация: ВС РФ стремятся окончательно оккупировать Гришино к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск), а также продвинуться на село Доброполье в обход Новоалександровки к северу от Гришина. Кроме того, бои продолжаются в Родинском, которое, по сведениям обозревателя, в основном представляет собой «киллзону», а также в направлении Белицкого. Также российские военные накапливаются в районе Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) и Шахова (до 2016 года — Октябрьское), чтобы в дальнейшем активизировать наступление на Доброполье и Дружковку. Он прогнозирует, что этот участок станет одним из ключевых в российской летней кампании.
Тем временем Минобороны РФ отчиталось о «первом воздушном крестном ходе» в зоне «СВО». Согласно сообщению ведомства, икона Архистратига Михаила на вертолете Ми-8 проследовала вдоль полосы действий 27-й мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад». Боевое сопровождение «крестного хода» обеспечивал вертолет Ка-52.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 18 апреля было запущено 219 беспилотников, в том числе около 150 типа «Шахед» (190 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 28 БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в девяти локациях
- в ночь на 19 апреля было запущено 236 беспилотников, в том числе около 150 типа «Шахед» (203 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 32 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в восьми локациях
- в ночь на 20 апреля было запущено 142 беспилотника, в том числе около 100 типа «Шахед» (113 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 28 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в шести локациях
В российском инсайдерском канале «ИЗНАНКА» опубликовали видео, как заявляется, удара «Шахедами» по электроподстанции в районе Кривого Рога. Примечательно, что БПЛА управляются дистанционно, хотя город находится в 70 км от ЛБС.
В 11-й бригаде армейской авиации «Херсон» Воздушных сил ВСУ показали кадры успешного поражения «Шахедов» из стрелкового оружия с борта легкомоторного самолета Як-52.
Один человек погиб, двое пострадали в результате удара дрона по автомобилю в Мировской общине Никопольского района, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа днем 17 апреля.
По информации «Чернігівобленерго», ранним утром 18 апреля в результате атаки на энергообъект в Нежинском районе были обесточены 380 тысяч домохозяйств в Славутиче в Киевской области, в Чернигове, Прилуках, Нежине, а также в Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах в Черниговской области.
В Чернигове в результате атаки в ночь на 19 апреля погиб 16-летний подросток, сообщили местные власти. Спасатели нашли его тело при разборе завалов. Также известно о четырех пострадавших.
По информации ГСЧС, утром 19 апреля в одном из районов Херсона дрон попал в автомобиль: один человек погиб, еще два получили ранения. «Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, спасатели извлекли тело погибшего водителя», — говорится в сообщении ведомства.
Также в ГСЧС сообщили, что в пригороде Запорожья в тот же день при атаке погибла женщина, еще три человека получили ранения. В результате удара был разрушен жилой дом, возник пожар. Спасатели достали тело погибшей из-под завалов. Глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров ранее писал, что КАБ нанесли удар по поселку Балабино.
Шесть человек пострадали в результате атак на Днепропетровскую область, сообщил глава ОВА Александр Ганжа утром 20 апреля. Три района области более 20 раз были атакованы беспилотниками, артиллерией и ракетами. В Кривом Роге повреждены жилые многоэтажки и объекты инфраструктуры, возник пожар. В Никопольском районе пострадал райцентр и еще четыре общины: поражены частные дома, хозяйственные постройки и другие сооружения. Также под удары попали три общины в Синельниковском районе, где тоже зафиксированы пожары и повреждения домов.
В поселке Великий Бурлук Купянского района в Харьковской области в ночь на 20 апреля от удара беспилотника пострадали три человека, сообщили в ГСЧС. Разрушен трехквартирный жилой дом, вспыхнул пожар. Ведомство отмечает, что прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь под угрозой повторной воздушной атаки.
Один человек погиб в Запорожье, четверо ранены, среди пострадавших — ребенок — после российского удара в ночь на 20 апреля.
Сергей «Флеш» Бескрестнов написал о том, что его дом был атакован беспилотниками типа «Шахед», он получил ранения. По мнению Бескрестнова, налет был целенаправленной операцией, а поразивший его дом дрон управлялся в режиме реального времени с территории России.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту зафиксированных ударов по территории России за март (всего 39).
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 17 апреля были перехвачены 43 беспилотника (1, 2) над Белгородской, Брянской, Ленинградской и Курской областями
- в ночь на 18 апреля были уничтожены 258 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, а также акваториями Азовского и Чёрного морей
- днем 18 апреля были перехвачены 46 беспилотников над Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областями и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 19 апреля были уничтожены 13 БПЛА над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 19 апреля были перехвачены 17 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской областями и Крымским полуостровом
- в ночь на 19 апреля были уничтожены 112 БПЛА над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ публикует снимок последнего налета на нефтеперекачивающую станцию «Тингута» в Волгоградской области 10 апреля 2026 года. На снимке видно, что уничтожено три резервуара. Проект также опубликовал спутниковый снимок результатов поражения ракетами склада БПЛА на территории Донецкого аэропорта в ночь на 14 апреля 2026 года. Отмечается, что удар корректировался разведывательным беспилотником.
Уточнены последствия удара 16 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в районе города Туапсе, сообщает Astra: повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с последующим возгоранием. На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.
Пожар на морском терминале был потушен 19 апреля, спустя трое суток после атаки. Оперштаб Краснодарского края заявляет о разливе нефтепродуктов после налета 16 апреля.
В результате атаки в ночь на 17 апреля на логистический пункт центра «Рубикон» в Мангуше был поражен крупный склад площадью около 2300 м², огонь охватил до 70% его периметра, пишет украинский OSINT-проект «КіберБорошно». Сообщается, что по объекту было нанесено несколько точечных ударов: три — по основному складу, два — по складу с пристройкой площадью 350 м² и еще два — по отдельному складу аналогичной площади, а также по находившейся рядом технике. Логистический пункт имеет высокую стратегическую значимость, так как расположен между Донецком и Мелитополем, связан с ключевыми транспортными маршрутами и находится примерно в 100 км от ЛБС, что ранее снижало риск его поражения.
Беспилотники в ночь на 18 апреля атаковали Самарскую область. В результате в Новокуйбышевске загорелась промзона нефтеперерабатывающего завода (повреждены как минимум три резервуара), а в Сызрани — резервуарный парк НПЗ, подтвердил OSINT-анализ издания Astra. Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал об атаке на промышленные предприятия региона, но не уточнил, какие именно. По его словам, пострадавших нет. Чиновник также сообщил, что в Новокуйбышевске беспилотник упал недалеко от роддома — в здании выбиты стекла, пациенток перевели в другие учреждения.
Канал Exilnova+ опубликовал видео с БПЛА FP-1 компании FirePoint, маневрирующим в небе над Самарской областью с целью уклонения от автоматных очередей. Утверждается, что ранее подобные маневры беспилотников уже наблюдались в порту Усть-Луга.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» предполагает, что на финальной стадии полета добавлена функция random с креном для борьбы с мобильными огневыми группами.
Дроны также нанесли удар по нефтебазе в Тихорецке в Краснодарском крае той же ночью, никто не пострадал. Для тушения пожара потребовалось 56 единиц техники и 224 человека, сообщили в Оперштабе региона.
В аннексированном Севастополе после атаки в ночь на 18 апреля начался пожар на нефтебазе в Казачьей Бухте, сообщил «глава» города Михаил Развожаев. По его словам, горел резервуар с остатками топлива, пострадавших нет. Аналитики «КіберБорошно» выполнили привязку к местности кадра пожара в Севастополе, опубликованного каналом Exilenova+. В свою очередь, издание «Крым. Реалии» опубликовало фото последствий атаки на нефтебазу между бухтами Казачья и Камышовая.
Astra по фото подтвердила, что речь идет о нефтебазе «Югторсан» — крупном нефтеналивном терминале и хранилище топлива с общим объемом резервуаров около 135 тысяч кубометров. Спутниковый снимок показывает пожар как минимум на двух резервуарах.
Пожар возник в районе балтийского порта Высоцк в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 18 апреля, не уточнив детали возгорания. В порту Высоцк располагается терминал компании «Лукойл», отправляющий на экспорт мазут, нафту, дизтопливо и вакуумный газойль.
Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки дрона на село Чернооково в Климовском районе 18 апреля, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Позже в тот же день он сообщил о гибели еще одного мирного жителя в селе Алешковичи в Суземском районе.
В ночь на 19 апреля был атакован завод по производству беспилотников в Таганроге. В Генштабе ВСУ утверждают, что после удара начался пожар на территории предприятия «Атлант Аэро», которое выпускает в том числе дроны типа «Молния» и комплектующие для беспилотников «Орион». ВМС Украины заявили о нанесении точного удара по производственному корпусу завода ракетами «Нептун». Astra по кадрам из Таганрога подтвердила удар по территории «Атлант Аэро».
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что по Таганрогу был нанесен ракетный удар, при котором пострадала коммерческая инфраструктура и складские помещения. По его словам, медицинская помощь потребовалась троим жителям. Мэр Таганрога Светлана Камбулова указала, что при атаке также пострадал Таганрогский механический колледж, а силовики оцепили Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева и Приморский парк — туда отправили саперов. В январе после удара по предприятию в городе вводился режим ЧС.
В Ейске в Краснодарском крае обломки беспилотников упали в районе морского порта, заявил Оперштаб региона. Возгораний, по данным властей, нет, пострадавших тоже, в трех частных домах выбило окна (1, 2). Издание Astra опубликовало фото очевидцев, на котором виден дым над территорией Ейского морского порта. Отмечается, что через порт ежегодно проходит от 3 млн до 4,5 млн тонн грузов, преимущественно зерно, уголь, нефтепродукты, а также металлы и наливные грузы.
Дивизион надводных беспилотных комплексов 412-й бригады Nemesis 19 апреля отчитался о первом успешном уничтожении «Шахеда» с помощью дрона-перехватчика, запущенного с беспилотной надводной платформы.
Порт и НПЗ в Туапсе были второй раз за неделю атакованы в ночь на 20 апреля. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, один человек в порту погиб, еще один пострадал, начался пожар. БПЛА, утверждает глава региона, также повредили газовую трубу и остекление в некоторых зданиях в городе, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме. Украинские Telegram-каналы распространили кадры крупного пожара. Как показал анализ Astra, на них запечатлен резервуарный парк Туапсинского НПЗ, уже атакованный в ночь на 16 апреля.
В Хомутовском районе в Курской области беспилотник нанес удар по территории агрофирмы, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава региона Александр Хинштейн 20 апреля.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 апреля по 20:00 17 апреля стало известно как минимум о пяти погибших мирных жителях и 58 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 12 мирных жителей погибли, еще 73 получили ранения (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также «военный корабль неустановленного типа», сообщили в СБУ 18 апреля. Также в спецслужбе утверждают, что «есть данные о возможном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 „Грачонок“». «Кроме того, беспилотники „Альфы“ СБУ повредили блок антенн системы связи „Дельфин“, РЛС МР-10М1 „Мыс-М1“, резервуары с топливом на нефтебазе „Югторсан“», — говорится в сообщении.
В ГУР, в свою очередь, отчитались об ударах по БДК «Ямал» и «Николай Фильченков», а также по РЛС «Подлет», которые имели место в ночь с 18 на 19 апреля.
Telegram-канал «НЕ ЖДИ хорошие новости» обратил внимание на доклад о ходе выполнения плана восполнения потерь в подразделениях группировки войск «Днепр», которым поделился офицер командования. Из доклада следует, что в апреле 2026 года прогнозируемые потери 58-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в группировку, составляют около 1260 военнослужащих (примерно 3,3% от общей численности около 40 тысяч). При сохранении такой динамики годовые потери могут достигнуть 15,6 тысячи человек (около 39%). Несмотря на относительно низкую интенсивность боев на херсонском и запорожском направлениях, потери остаются значительными и имеют тенденцию к росту. План восполнения потерь выполняется с существенным отставанием: по состоянию на 13 апреля возвращено в строй лишь около 30% от запланированного числа военнослужащих. Основные источники пополнения — раненые, резервисты, личный состав из ППД и лица из СОЧ — не покрывают текущие потери. В целом, можно сделать вывод о системном кризисе укомплектования.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался (1, 2) о поражении вверенными ему подразделениями ЗРПК «Панцирь» в оккупированном Мариуполе в ночь на 17 апреля, а также РЛС от ЗРК С-350 «Витязь» и ЗРК «Тор-М2КМ» в ночь на 20 апреля на оккупированной территории Донецкой и Запорожской областей соответственно. Всего, по его подсчетам, в апреле СБС поразили 18 элементов российской ПВО.
Вооружения и военная техника
В Минобороны Украины объявили о намерении законтрактовать в первом полугодии 2026 года 25 тысяч НРК, что вдвое больше, чем за весь 2025 год. Также там сообщили, что только за март украинские наземные дроны выполнили рекордные 9 тысяч миссий.
В ГУР установили более 100 российских предприятий, задействованных в производстве российских истребителей 5-го поколения Су-57, и отдельно подчеркнули, что почти треть из них до сих пор не находятся ни под какими санкциями.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщает, что в «Шахеды» устанавливаются SIM-карты российского оператора сотовой связи «Теле2», что позволяет вести разведку украинской территории, пролетая вдоль границ Беларуси и других соседей Украины, и призывает европейские правительства и операторов сотовой связи разорвать договоры о роуминге с «Теле2».
