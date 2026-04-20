Минобороны РФ отчиталось о «первом воздушном крестном ходе» в зоне «СВО», новый налет украинских БПЛА на Туапсе. Что происходит на фронте

Аналитики DeepState сообщают о продвижении ВС РФ в районе Проходов и Таратутина к востоку и юго-востоку от Сум в полосе вдоль государственной границы, но не видят никакой угрозы окружения или «полуокружения» самих Сум. «Военкор» Юрий Котенок также рассказывает о встречных боях в приграничье к востоку от Сум. По его сведениям, ВС РФ закрепляются в населенном пункте Степок и заняли Таратутино.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет, что ВС РФ на этом участке планируют сначала создать ряд вклинений по украинскую сторону границы, а затем расширить и объединить их. В частности, по его информации, в Покровке идут встречные бои, а вот атаки на Таратутино не приносят особого успеха. По его словам, Грабовское — единственный относительно крупный населенный пункт, который российским военным до сих пор удалось занять.

На харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска и к востоку от города.

Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продвигаются в окрестностях Волчанска и уже заняли Зыбино и бóльшую часть села Землянки, а также ведут бои за Шабельное, Нестерное и Бочково восточнее города. По его сведениям, над украинской группировкой между Охримовкой и Ольховаткой нависла угроза окружения.

Константин Машовец, в свою очередь, рассказывает (1, 2), что СОУ удалось остановить российское наступление в районе Волчанска, в частности оттеснить противника от дороги на Синельниково и зачистить южную и центральную часть села Вильча. Кроме того, по его сведениям, украинские силы продолжают бои в самом Волчанске, что мешает ВС РФ развивать наступление на Белый Колодезь.

На купянском направлении сообщается о приостановке наступления ВС РФ на левом берегу реки Оскол.

По сведениям Машовца, российское наступление на левобережный плацдарм СОУ застопорилось: атаки приостановлены как в северной части плацдарма, так и в сторону Купянска-Узлового, в том числе из-за ряда успешных украинских контратак.

На лиманском направлении российскому командованию по-прежнему не удается полностью охватить Лиман (до 2016 года — Красный Лиман).

Константин Машовец пишет, что ВС РФ, вероятно, придется отложить штурм Лимана, поскольку им не удается изолировать город с северо-запада, а украинские военные смогли «зачистить» российские пехотные группы, «просочившиеся» в район Яровой и Александровки. К юго-востоку от города СОУ «зачистили» часть Яровой и Ямполя. Дальнейшие контратаки на этом участке способны поставить под угрозу российские планы ликвидации лиманского плацдарма, прогнозирует Машовец.

На Северском выступе украинские войска практически остановили продвижение противника вдоль дороги Бахмут (до 2016 года — Артёмовск) — Славянск.

В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Резниковки к северо-западу от Северска. Юрий Котенок сообщает, что российские войска окончательно зачистили Миньковку, перерезали дорогу на Рай-Александровку с юга и приближаются к последней с востока. Константин Машовец в то же время утверждает, что СОУ удалось приостановить российское наступление на Славянск вдоль берега Северского Донца от Закотного до Резниковки. Вместе с тем он признает, что украинское командование уже вынуждено задумываться об обороне Рай-Александровки. Также, по его сведениям, до предела замедлилось российское наступление вдоль дороги Бахмут — Славянск, попытки ВС РФ продвинуться на Краматорск также остаются безуспешными.

На константиновском направлении отражен крупный российский механизированный штурм в районе Часова Яра.

В 24-й ОМБр сообщили, что сорвали российский механизированный штурм в районе Часова Яра колонной из одного танка, пяти ББМ, мотоциклов и квадроциклов. В пресс-службе бригады утверждают, что одна ББМ была уничтожена, а еще одна — повреждена. Также, как сообщается, поражено 10 мотоциклов и два квадроцикла, а потери ВС РФ составили шесть человек убитыми и шесть ранеными.

На покровском направлении сохраняется тяжелая ситуация для ведущей оборону украинской группировки.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что на направлении сохраняется тяжелая ситуация: ВС РФ стремятся окончательно оккупировать Гришино к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск), а также продвинуться на село Доброполье в обход Новоалександровки к северу от Гришина. Кроме того, бои продолжаются в Родинском, которое, по сведениям обозревателя, в основном представляет собой «киллзону», а также в направлении Белицкого. Также российские военные накапливаются в районе Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) и Шахова (до 2016 года — Октябрьское), чтобы в дальнейшем активизировать наступление на Доброполье и Дружковку. Он прогнозирует, что этот участок станет одним из ключевых в российской летней кампании.

Тем временем Минобороны РФ отчиталось о «первом воздушном крестном ходе» в зоне «СВО». Согласно сообщению ведомства, икона Архистратига Михаила на вертолете Ми-8 проследовала вдоль полосы действий 27-й мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад». Боевое сопровождение «крестного хода» обеспечивал вертолет Ка-52.