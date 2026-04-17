ВС РФ заняли часть Родинского к северу от Покровска, после налета БПЛА продолжается пожар на НПЗ в Туапсе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении юго-восточнее Волчанска.

Минобороны РФ заявило о захвате села Зыбино к юго-востоку от Волчанска в Харьковской области. Ранее в ведомстве заявили об оккупации соседнего села Волчанские хутора. На карте DeepState оба населенных пункта обозначены как подконтрольные СОУ.

На Северском выступе российские военные пытаются проникнуть к рубежу Рай-Александровки на подступах к Славянску.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» привязал к местности российское видео атаки украинской позиции одиноким российским штурмовиком и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись на 1,5 км к Рай-Александровке к востоку от Славянска.

На покровском направлении российские войска установили устойчивый контроль над частью Родинского к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

«Военкор» Юрий Котенок пишет, что ВС РФ наступают в общем направлении на Доброполье, в частности ведут встречные бои в Белицком, продвигаются западнее Родинского и атакуют южные окраины Васильевки и Новоалександровки к северу от Гришина. В DeepState в свою очередь сообщили о продвижении ВС РФ в Родинском — согласно карте проекта, российские войска взяли под контроль восточную окраину города.

На южно-донецком направлении командование ВС РФ стремится охватить украинскую группировку к западу от Гуляйполя.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что ВС РФ атакуют в направлении Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) к юго-западу от города Гуляйполе с перспективой охвата Орехова с северо-востока и в направлении Терноватого к северо-западу. Он отмечает, что в случае успеха российских сил украинская группировка к западу от Гуляйполя окажется под угрозой окружения, и в целом называет этот участок одним из основных и тяжелых направлений.

На херсонском направлении сорвана российская операция по захвату одного из островов в нижнем течении Днепра.

В украинской 40-й ОБрМП отчитались об уничтожении на Днепре лодки с российским десантом и еще одной группы российских военных, которой удалось высадиться на одном из островов ниже по течению от Херсона (геопривязка). Украинский OSINT-ресурс In Factum отмечает, что морпехи использовали, в частности, дрон Hornet с системой машинного зрения.