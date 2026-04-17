ВС РФ заняли часть Родинского к северу от Покровска, после налета БПЛА продолжается пожар на НПЗ в Туапсе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении юго-восточнее Волчанска
- На Северском выступе российские военные пытаются проникнуть к рубежу Рай-Александровки на подступах к Славянску
- На покровском направлении российские войска установили устойчивый контроль над частью Родинского к северу от Покровска
- На южно-донецком направлении командование ВС РФ стремится охватить украинскую группировку к западу от Гуляйполя
- На херсонском направлении сорвана российская операция по захвату одного из островов в нижнем течении Днепра
- В ходе воздушного налета на территорию Украины один из российских дронов залетел в Румынию на 16 км
- После атаки украинских БПЛА продолжается масштабный пожар на Туапсинском НПЗ в Краснодарском крае
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 212 188 человек
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении юго-восточнее Волчанска.
Минобороны РФ заявило о захвате села Зыбино к юго-востоку от Волчанска в Харьковской области. Ранее в ведомстве заявили об оккупации соседнего села Волчанские хутора. На карте DeepState оба населенных пункта обозначены как подконтрольные СОУ.
На Северском выступе российские военные пытаются проникнуть к рубежу Рай-Александровки на подступах к Славянску.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» привязал к местности российское видео атаки украинской позиции одиноким российским штурмовиком и сделал вывод, что ВС РФ продвинулись на 1,5 км к Рай-Александровке к востоку от Славянска.
На покровском направлении российские войска установили устойчивый контроль над частью Родинского к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
«Военкор» Юрий Котенок пишет, что ВС РФ наступают в общем направлении на Доброполье, в частности ведут встречные бои в Белицком, продвигаются западнее Родинского и атакуют южные окраины Васильевки и Новоалександровки к северу от Гришина. В DeepState в свою очередь сообщили о продвижении ВС РФ в Родинском — согласно карте проекта, российские войска взяли под контроль восточную окраину города.
На южно-донецком направлении командование ВС РФ стремится охватить украинскую группировку к западу от Гуляйполя.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что ВС РФ атакуют в направлении Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) к юго-западу от города Гуляйполе с перспективой охвата Орехова с северо-востока и в направлении Терноватого к северо-западу. Он отмечает, что в случае успеха российских сил украинская группировка к западу от Гуляйполя окажется под угрозой окружения, и в целом называет этот участок одним из основных и тяжелых направлений.
На херсонском направлении сорвана российская операция по захвату одного из островов в нижнем течении Днепра.
В украинской 40-й ОБрМП отчитались об уничтожении на Днепре лодки с российским десантом и еще одной группы российских военных, которой удалось высадиться на одном из островов ниже по течению от Херсона (геопривязка). Украинский OSINT-ресурс In Factum отмечает, что морпехи использовали, в частности, дрон Hornet с системой машинного зрения.
Fighterbomber рассказывает, что ни одной из сторон российско-украинской войны не удается добиться господства в воздухе, поэтому действия авиации заключаются в пусках дальнобойных боеприпасов (в частности, ракет и ФАБ с УМПК), с дальности, недосягаемой для ПВО противника. Ракеты «воздух — воздух», как он рассказывает, также применяются за сотни километров от ЛБС, причем обычно безрезультатно. По его сведениям, на одном из направлений за несколько месяцев ВКС РФ применили 727 планирующих авиабомб, из-за которых в район цели прилетели 419, в том числе из-за воздействия средств РЭБ. В то же время, как пишет Fighterbomber, об этих боеприпасах заранее становится известно благодаря работе РЛС, что позволяет вовремя уйти в укрытия и снизить последствия от ударов.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 апреля 173 средств воздушного нападения: одной баллистической ракеты «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось) и 172 беспилотников, в том числе около 120 типа «Шахед» (147 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 20 БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Министерство национальной обороны Румынии заявило, что во время ночной атаки на Украину один из российских беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии. Радиолокационная связь с дроном была потеряна в 16 км к юго-востоку от приграничного села Килия-Веке в уезде Тулча. Румынские военнослужащие планировали утром начать поисковую операцию в этом районе. Минобороны осудило действия России, которые «угрожают региональной безопасности и представляют собой серьезное нарушение норм международного права».
По информации Минэнерго Украины, в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.
Ночью в Чернигове были атакованы объекты критической инфраструктуры, написал глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский. В сети появились кадры ночной атаки на город. На месте ударов возникли пожары. Позже в мэрии сообщили, что после атаки временно приостановила работу Черниговская ТЭЦ, потребители остались без горячей воды. «Точные сроки восстановления устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки», — говорится в сообщении. В «Чернігівобленерго» заявили, что 6 тысяч домохозяйств остались без электричества.
В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) в результате утренней атаки произошел пожар, повреждено транспортное предприятие, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. При атаках на другие районы области ранения получили два человека.
В Одессе из-за атаки дронов возникли пожары на территории портовой инфраструктуры и Дунайского биосферного заповедника, обошлось без пострадавших.
В результате авиаударов по Запорожью накануне вечером один человек погиб, еще 10 пострадали, в том числе подросток, сообщает ГСЧС. Повреждения получили магазин, автомобили и церковь.
Утром город снова был атакован, пострадали семь человек, среди них восьмилетний мальчик, сообщили (1, 2) местные власти. Возникли пожары в административном здании и многоквартирном доме, также загорелась машина.
В Сумской области накануне вечером беспилотник атаковал подразделение ГСЧС, в результате чего повреждение получило здание, спасатели находились в укрытии и не пострадали.
Сергей «Флеш» Бескрестнов реагирует на сообщения об атаке на Харьков российского БПЛА БМ-35 с установленным спутниковым терминалом Starlink. По его сообщению, в результате проверки выяснилось, что этот терминал не работал.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 16 апреля 67 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и акваторией Чёрного моря. В ночь на 17 апреля были перехвачены 62 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями и Крымским полуостровом.
Ленинградскую область вновь атаковали беспилотники, сообщил губернатор Александр Дрозденко. За ночь над регионом были сбиты 12 БПЛА. В Ломоносовском районе осколками повреждены автомобиль и окна здания. Также обломки БПЛА упали в Выборгском районе около Ермилово, вызвав пожар. Обошлось без пострадавших.
Четыре человека получили ранения при атаках на три населенных пункта Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Украинские ССО атаковали базу центра «Рубикон» в поселке Мангуш в оккупированной части Донецкой области (геопривязка). В украинском канале Exilenova+ опубликовали видео пожара на базе после атаки.
Генштаб ВСУ заявил о поражении двух российских РЛС: «Подлёт» и «Небо-М» в Белгородской и Ростовской областях соответственно. Как уточняет украинское военное ведомство, радары были поражены 15 и 16 апреля, но подтвердить поражение удалось только сейчас.
Проект «Схеми» опубликовал спутниковые снимки, показывающие последствия ударов Сил беспилотных систем ВСУ по российским объектам в оккупированном Крыму в ночь на 16 апреля. В частности, зафиксированы повреждения на двух нефтебазах: в поселке Октябрьское и в районе села Глубокий Яр. Согласно снимкам, в Октябрьском поврежден как минимум один резервуар, а на нефтебазе у Глубокого Яра уничтожены и повреждены не менее пяти резервуаров разных размеров.
В Оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе после атаки БПЛА, совершенной накануне, были повреждены 60 домов: 52 частных и 8 многоквартирных. В городе продолжается разбор завалов.
Также в Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале — там загорелось технологическое оборудование. К ликвидации возгорания привлекли 177 человек и 56 единиц техники. Пожар на Туапсинском НПЗ также продолжается — «Радио Свобода» публикует новые снимки. В Туапсинском округе ввели режим ЧС. Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода, который, по информации военных, перерабатывает 12 млн тонн нефти в год и обеспечивает российскую армию. В украинских ССО добавили, что беспилотники повредили глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводы, резервуары морского терминала и сам НПЗ. Операция проводилась ССО совместно с СБС, СБУ и ГУР.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 15 апреля по 20:00 16 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно (1, 2) как минимум о 26 погибших и 184 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 17 апреля 2026 года стали известны имена 212 188 человек, за неделю список пополнился 3433 записями. Журналисты подсчитали, что 57% всех погибших — непрофессиональные военные: добровольцы, мобилизованные и осужденные, уехавшие на войну из исправительных колоний. В 2025 и в 2026 годах основная часть российских потерь приходится на солдат, погибших из-за попадания беспилотников в «киллзоне».
В беспилотном подразделении Lasar’s Group Нацгвардии Украины отчитались, что их пилоты успешно поразили скопление РСЗО БМ-30 «Смерч» на оккупированной территории Луганской области, в результате чего были уничтожены одна пусковая установка и транспортно-заряжающая машина, комплекс средств автоматизированного управления огнем «Слепок-1», а еще одна пусковая была повреждена.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ приводит видео, снятое на дороге в российском тылу в районе оккупированной Васильевки в Запорожской области, где присутствуют десятки единиц уничтоженной российской автомобильной техники.
Вооружения и военная техника
В Объединенной авиастроительной корпорации отчитались о передаче в ВКС РФ партии истребителей Су-35С. Количество самолетов в партии традиционно не называется, о предыдущей такой поставке компания сообщала в конце декабря прошлого года.
