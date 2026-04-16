Налет продолжительностью 35 часов на территорию Украины, ВС РФ расширяют зону контроля в приграничье восточнее Сум. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Обстановка на фронте

На сумском направлении российские войска расширяют зону контроля в приграничье к востоку от Сум.

По информации DeepState, ВС РФ расширили зону контроля в приграничье к востоку от Сум, продвинувшись в районе Новодмитровки и Степка. «Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что российские военные продвигаются и к северу от Сум, в частности в Кондратовке, а к востоку от города — ворвались в Мирополье и ведут бои в Новодмитровке, а также на окраинах Михайловки и Рясного.

На харьковском направлении сообщается о российских атаках южнее Волчанска.

Юрий Котенок подтверждает информацию Минобороны РФ об оккупации села Волчанские Хутора, примыкающего к Волчанску с юго-востока. Он сообщает, что восточнее и северо-восточнее населенного пункта продолжаются бои, а к югу от Волчанска российские бойцы атакуют в районе Вильчи и начали проникать в Лосевку (до 2016 года — Пролетарское), угрожая обходом украинского оборонительного рубежа.

На купянском направлении «малые группы» штурмовой пехоты ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Оскол.

«Рыбарь» видит признаки улучшения обстановки на левом берегу Оскола, где идет продвижение российских «малых групп». Сам Купянск, по сведениям авторов канала, представляет собой «серую зону». Также сообщается, что в последнее время СОУ перебросили подкрепления с этого направления на волчанский участок.

На лиманском направлении продолжаются бои на подступах к пригородам Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» зафиксировал продвижение украинских военных на 4 км в зоне к востоку от Лимана, которую авторы определяют как подконтрольную ВС РФ, выполнив геопривязку видео ударов артиллерией и FPV-дронами по украинским военным. Установленное исследователями место съемки видео, согласно карте DeepState, контролируется СОУ, хотя и примыкает к «серой зоне».

На Северском выступе сменился командующий ответственной за этот участок украинской группировки войск.

Источники издания «Українська правда» в СОУ сообщили, что бригадный генерал Дмитрий Братишко был снят с должности командующего Оперативного командования «Схід», его сменил генерал-майор Виктор Николюк, который, по данным издания, ранее хорошо зарекомендовал себя на посту командующего 20-м армейским корпусом ВСУ. «Українська правда» пишет, что Братишко перевели на более высокую должность, однако одной из причин перестановки стала потеря Северска в декабре 2025 года. По информации источников издания «Мілітарний», перестановка связана со лживыми докладами, которые в том числе привели к потере Северска в декабре 2025 года.

В DeepState выразили одобрение в связи с тем, что Братишко «наконец-то перевели куда-то выше», а также положительно охарактеризовали Николюка. По оценке проекта, теперь во главе крупных украинских объединений (Группировки объединенных сил и оперативных командований «Схід» и «Південь») стоят опытные генералы (помимо Николюка, это генерал-майор Михаил Драпатый и генерал-майор Михаил Сидоренко), что вселяет надежду на удачную кампанию 2025 года.

На южно-донецком направлении заявляется о восстановлении позиций ВС РФ в Терновом (до 2016 года — Новопетровское) в Днепропетровской области.

В DeepState отметили расширение зоны контроля ВС РФ в городе Гуляйполе и в районе Зелёного к северо-западу от него. «Сливочный каприз», в свою очередь, утверждает, что российские военные заняли позиции в северной части Тернового в Днепропетровской области (об освобождении этого населенного пункта в марте отчитывались в 425-м ОШП «Скеля»).

«Военкор» Юрий Котенок пишет, что российские силы ведут бои за Ивановку и Новопавловку в Днепропетровской области, а также «зачищают» украинские группы, ранее «просочившиеся» южнее Великомихайловки. На карте DeepState Ивановка обозначена как в основном подконтрольная СОУ, а южная часть Новопавловки и участок южнее Великомихайловки относятся к «серой зоне».

По оценке Two Marines, в период с 31 марта по 11 апреля ВС РФ не проводили масштабных наступательных действий и более того, впервые за долгое время вынуждены были свернуть наступление на одном из участков (добропольском), встретив сопротивление СОУ. Кроме того, российскому командованию пришлось реагировать на украинские контратаки в Днепропетровской области, перебрасывая резервы с других направлений. Вместе с тем авторы предупреждают, что в ближайшее время российские войска могут возобновить наступление, проведя перегруппировку и пополнение. Также они отмечают рост украинских возможностей «миддлстрайк»-ударов (напомним, недавно The Insider публиковал материал об украинских успехах в этой сфере).

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 6 по 12 апреля ВС РФ заняли 35 км² территории Украины, продвигаясь в среднем на 5 км² в сутки. В течение недели до этого площадь оккупированной территории увеличилась всего на 6 км². Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что количество боестолкновений за прошедшую неделю снизилось на 6% по сравнению с предыдущей, составив в среднем 106 в сутки.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете за сутки с 7:00 15 апреля до 7:00 16 апреля 703 средств воздушного нападения: 19 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (восемь было сбито), 20 крылатых ракет Х-101 (19 сбито), пяти крылатых ракет «Искандер-К» (четыре сбито) и 659 беспилотников типа «Шахед» и других типов (636 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 ракет и 20 БПЛА в 26 локациях, а также падение обломков в 25 локациях.

Мониторинговые каналы отмечают, что массированная комбинированная атака на территорию Украины продолжалась 35 часов и, по наблюдениям, стала самой длительной за всё время войны.