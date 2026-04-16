Налет продолжительностью 35 часов на территорию Украины, ВС РФ расширяют зону контроля в приграничье восточнее Сум. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении российские войска расширяют зону контроля в приграничье к востоку от Сум
- На купянском направлении «малые группы» штурмовой пехоты ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Оскол
- На Северском выступе сменился командующий ответственной за этот участок украинской группировки войск
- Состоялся самый продолжительный воздушный налет на территорию Украины за всю войну — он длился 35 часов
- В Киеве, Днепре и Одессе в результате российских атак погибли как минимум 16 человек, еще свыше 100 человек пострадали
- Украинские БПЛА поразили Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае — дым от пожара растянулся на 200 км
- В Белгороде беспилотник поразил подстанцию — без электроснабжения осталась центральная часть города
- По итогам встречи в формате «Рамштайн» $4 млрд выделено на усиление украинской ПВО, еще свыше $1,5 млрд — на дроны
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские войска расширяют зону контроля в приграничье к востоку от Сум.
По информации DeepState, ВС РФ расширили зону контроля в приграничье к востоку от Сум, продвинувшись в районе Новодмитровки и Степка. «Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что российские военные продвигаются и к северу от Сум, в частности в Кондратовке, а к востоку от города — ворвались в Мирополье и ведут бои в Новодмитровке, а также на окраинах Михайловки и Рясного.
На харьковском направлении сообщается о российских атаках южнее Волчанска.
Юрий Котенок подтверждает информацию Минобороны РФ об оккупации села Волчанские Хутора, примыкающего к Волчанску с юго-востока. Он сообщает, что восточнее и северо-восточнее населенного пункта продолжаются бои, а к югу от Волчанска российские бойцы атакуют в районе Вильчи и начали проникать в Лосевку (до 2016 года — Пролетарское), угрожая обходом украинского оборонительного рубежа.
На купянском направлении «малые группы» штурмовой пехоты ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Оскол.
«Рыбарь» видит признаки улучшения обстановки на левом берегу Оскола, где идет продвижение российских «малых групп». Сам Купянск, по сведениям авторов канала, представляет собой «серую зону». Также сообщается, что в последнее время СОУ перебросили подкрепления с этого направления на волчанский участок.
На лиманском направлении продолжаются бои на подступах к пригородам Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» зафиксировал продвижение украинских военных на 4 км в зоне к востоку от Лимана, которую авторы определяют как подконтрольную ВС РФ, выполнив геопривязку видео ударов артиллерией и FPV-дронами по украинским военным. Установленное исследователями место съемки видео, согласно карте DeepState, контролируется СОУ, хотя и примыкает к «серой зоне».
На Северском выступе сменился командующий ответственной за этот участок украинской группировки войск.
Источники издания «Українська правда» в СОУ сообщили, что бригадный генерал Дмитрий Братишко был снят с должности командующего Оперативного командования «Схід», его сменил генерал-майор Виктор Николюк, который, по данным издания, ранее хорошо зарекомендовал себя на посту командующего 20-м армейским корпусом ВСУ. «Українська правда» пишет, что Братишко перевели на более высокую должность, однако одной из причин перестановки стала потеря Северска в декабре 2025 года. По информации источников издания «Мілітарний», перестановка связана со лживыми докладами, которые в том числе привели к потере Северска в декабре 2025 года.
В DeepState выразили одобрение в связи с тем, что Братишко «наконец-то перевели куда-то выше», а также положительно охарактеризовали Николюка. По оценке проекта, теперь во главе крупных украинских объединений (Группировки объединенных сил и оперативных командований «Схід» и «Південь») стоят опытные генералы (помимо Николюка, это генерал-майор Михаил Драпатый и генерал-майор Михаил Сидоренко), что вселяет надежду на удачную кампанию 2025 года.
На южно-донецком направлении заявляется о восстановлении позиций ВС РФ в Терновом (до 2016 года — Новопетровское) в Днепропетровской области.
В DeepState отметили расширение зоны контроля ВС РФ в городе Гуляйполе и в районе Зелёного к северо-западу от него. «Сливочный каприз», в свою очередь, утверждает, что российские военные заняли позиции в северной части Тернового в Днепропетровской области (об освобождении этого населенного пункта в марте отчитывались в 425-м ОШП «Скеля»).
«Военкор» Юрий Котенок пишет, что российские силы ведут бои за Ивановку и Новопавловку в Днепропетровской области, а также «зачищают» украинские группы, ранее «просочившиеся» южнее Великомихайловки. На карте DeepState Ивановка обозначена как в основном подконтрольная СОУ, а южная часть Новопавловки и участок южнее Великомихайловки относятся к «серой зоне».
По оценке Two Marines, в период с 31 марта по 11 апреля ВС РФ не проводили масштабных наступательных действий и более того, впервые за долгое время вынуждены были свернуть наступление на одном из участков (добропольском), встретив сопротивление СОУ. Кроме того, российскому командованию пришлось реагировать на украинские контратаки в Днепропетровской области, перебрасывая резервы с других направлений. Вместе с тем авторы предупреждают, что в ближайшее время российские войска могут возобновить наступление, проведя перегруппировку и пополнение. Также они отмечают рост украинских возможностей «миддлстрайк»-ударов (напомним, недавно The Insider публиковал материал об украинских успехах в этой сфере).
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 6 по 12 апреля ВС РФ заняли 35 км² территории Украины, продвигаясь в среднем на 5 км² в сутки. В течение недели до этого площадь оккупированной территории увеличилась всего на 6 км². Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что количество боестолкновений за прошедшую неделю снизилось на 6% по сравнению с предыдущей, составив в среднем 106 в сутки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете за сутки с 7:00 15 апреля до 7:00 16 апреля 703 средств воздушного нападения: 19 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (восемь было сбито), 20 крылатых ракет Х-101 (19 сбито), пяти крылатых ракет «Искандер-К» (четыре сбито) и 659 беспилотников типа «Шахед» и других типов (636 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 ракет и 20 БПЛА в 26 локациях, а также падение обломков в 25 локациях.
Мониторинговые каналы отмечают, что массированная комбинированная атака на территорию Украины продолжалась 35 часов и, по наблюдениям, стала самой длительной за всё время войны.
В Минобороны РФ сообщили, что атака длилась в течение суток, и привычно назвали ее «ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России.
По информации Минэнерго Украины, в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В Киеве погибли четыре человека, в том числе 12-летний мальчик, сообщил мэр Виталий Кличко. По информации главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, еще 60 человек пострадали, среди них несколько медиков, получивших ранения при повторных ударах. В нескольких районах города произошли возгорания в жилых домах. В Подольском районе, по словам Кличко, дрон «буквально влетел в 18-ти этажку». Z-каналы радуются, что под удар в Киеве попала парковка автосалона Mercedes.
В результате ночной ракетно-дроновой атаки на Днепропетровскую область четыре человека погибли, еще 34 пострадали, сообщили (1, 2) местные власти. В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) загорелись жилые дома, офисное здание, учебное заведение, гаражи и автомобили. В Новоалександровской общине Днепровского района из-за попадания БПЛА был поврежден частный дом. В Никопольском районе были атакованы три общины и районный центр.
Двое детей и женщина пострадали из-за налета БПЛА на Днепр накануне, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В городе Новый Буг в Николаевской области после атаки БПЛА пострадала семья из трех человек, в их числе восьмилетний мальчик. Повреждения частных домов и объектов инфраструктуры зафиксированы в Баштанском, Николаевском и Первомайском районах области, сообщает глава местной ОВА Виталий Ким. В результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры без электричества остались город Николаев и населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.
Ночные удары по Одессе привели к гибели восьми человек, еще 23 пострадали, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер. По информации ГСЧС, погибли восемь, пострадали 22 человека. Повреждения получили объекты инфраструктуры, в том числе портовой, парк и жилой дом, взрывной волной в зданиях выбито более 300 окон, написал глава городской военной администрации Сергей Лысак.
Один человек погиб, еще один пострадал при атаке на АЗС в Сумской области, сообщили в областной прокуратуре.
В городе Мерефа в Харьковской области в результате удара дрона погибла женщина, шесть человек пострадали, сообщили в Национальной полиции Украины. В Индустриальном районе Харькова беспилотник упал во дворе многоэтажного дома, загорелись автомобили. В Немышлянском районе пострадали два человека, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Купянском районе Харьковской области власти расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации. Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области. Речь идет об эвакуации населения, а также о принудительной эвакуации семей с детьми из 23 населенных пунктов Купянского района: из 12 сел Шевченковской общины, в которых проживают 756 человек, включая 74 ребенка, и из 11 населенных пунктов Великобурлукской общины, где остаются 34 семьи с 54 детьми.
Украинские военные из 63-й ОМБр заявили, что их НРК зафиксировал атаку российского дрона на гражданский автомобиль в районе поселка Щурово в Донецкой области. В машине находилась супружеская пара: водитель не пострадал, женщина получила осколочные ранения головы и была эвакуирована в больницу после оказания первой помощи.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 15 апреля 24 беспилотников над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Башкортостаном, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря. В ночь на 16 апреля были перехвачены 207 БПЛА над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ночью Краснодарский край подвергся атаке беспилотников, под удар попал в том числе Туапсе. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на жилые дома погибли два человека, среди них ребенок, еще как минимум семь человек пострадали. По информации украинских OSINT-каналов и издания Astra, целью атаки мог быть Туапсинский НПЗ «Роснефти», расположенный рядом с портовой инфраструктурой. Данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS указывают на очаг пожара именно в этом районе. На первом после атаки спутниковом снимке Туапсе, опубликованном «Радио Свобода», видно дым от пожара, растянувшийся почти на 200 км.
На другом спутниковом снимке, сделанном около полудня по местному времени, запечатлен столб черного дыма, поднимающийся от Туапсинского НПЗ. Этот дымный шлейф виден за десятки километров, пишет Astra. По сведениям ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», в ходе атаки, помимо НПЗ, было поражено еще два объекта: нефтеналивной пирс и нефтяной танкер в порту. Данные NASA FIRMS подтверждают, что один очаг пожара находится в море у берега. О возгорании на судне также писал губернатор: «В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в больницу».
Позже в российских СМИ появилась информация, что «в территориальных водах РФ украинской атаке подвергся нефтяной танкер под флагом Либерии, пострадал капитан судна». В Следственном комитете РФ отмечают, что капитан атакованного судна — гражданин Турции — получил ранения и был госпитализирован.
В Белгороде беспилотник атаковал подстанцию «Южная» на улице Губкина, пишет Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». После попадания по подстанции электричество пропало в нескольких районах города, включая центральный; несколько медучреждений и детских садов Белгорода остались без света. Также из-за удара повреждения получили автомобиль и остекление в одной квартире. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил атаку на объект энергетической инфраструктуры в Белгороде. Также он сообщил, что накануне FPV-дрон поразил сельхозпредприятие в хуторе Екатериновка Волоконовского округа. При атаке погибла местная жительница.
Ответственность за атаку на Стерлитамакский нефтехимический завод, совершенную накануне, взяли на себя Силы беспилотных систем ВСУ, написал их командующий Роберт «Мадяр» Бровди. На спутниковых снимках, опубликованных проектом «Схеми», виден густой черный дым, свидетельствующий о пожаре и возможном повреждении инфраструктуры предприятия.
Оккупированная часть Херсонской области почти полностью остается без электричества из-за последствий атак, совершенных накануне, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.
В 1-м корпусе Национальной гвардии Украины «Азов» пишут о наращивании «миддлстрайк»-ударов по российской логистике под Донецком, в районах Зугрэса, Андреевки, Старобешево, Горловки и Лисичанска и публикуют видео атак на дороги и транспорт.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 14 апреля по 20:00 15 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о четырех погибших и 53 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался о поражении ЗРК «Оса-АК» и «Бук-М1», а также ЗРПК «Панцирь» на оккупированной территории Украины в ночь на 16 апреля. Издание Astra обратило внимание, что «Панцирь» был поражен на территории нефтебазы в Феодосии, где аналитики издания ранее заметили его на кадрах последствий налета на нефтебазу 8 апреля.
Вооружения и военная техника
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров отчитался о результатах работы контактной группы в формате «Рамштайн». Помимо ранее анонсированных крупных пакетов военной помощи от Германии и Великобритании, о дополнительном финансировании украинской ПВО, производства БПЛА, а также «чешской инициативы» и программы PURL объявили Нидерланды, Норвегия, Испания, Канада, Литва, Бельгия и Великобритания. В общей сложности партнеры выделили на усиление украинской ПВО $4 млрд, и еще более $1,5 млрд — на БПЛА.
На странице гуманитарной организации NH4Ukraine на Facebook опубликованы фотографии макета британского ЗРК Stormer HVM. Как сообщается, впоследствии этот макет был уничтожен ударом российской ракеты.
