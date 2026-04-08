Рейдовые операции ВСУ на подступах к Лиману, налет беспилотников на нефтяной терминал в Феодосии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении украинские войска проводят рейдовые операции на подступах к Лиману

На константиновском направлении сообщается о сорванной ротации украинской группировки в Константиновке

Недельные темпы территориального продвижения ВС РФ в Украине упали с 69 кв. км до 6 кв. км

Замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса — продвижение на 1 кв. км обходится российским войскам в 316 человек потерь

ГУР отчиталось об ударе по последнему действующему железнодорожному парому в Чёрном море

Налет украинских беспилотников на морской нефтяной терминал в Феодосии на Крымском полуострове

Украинские военные заявляют поражение за сутки сразу трех российских ЗРК: «Бук-М3», «Тор-М2» и «Панцирь-С»

В марте 2026 года публично сообщалось о трех пакетах военной помощи для Украины на сумму $2,5 млрд

Обстановка на фронте

На лиманском направлении украинские войска проводят рейдовые операции на подступах к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что СОУ провели ряд «рейдовых действий» в районе Озёрного, Кривой Луки и Ямпольского леса на стыке лиманского и северского направлений. Он предостерегает от того, чтобы называть эти действия наступательными, и поясняет, что их цель — зачистка «серой зоны» от накапливающейся пехоты противника, однако в то же время допускает, что украинские штурмовые группы могут закрепиться на отдельных позициях после успешных рейдов.

На константиновском направлении сообщается о сорванной ротации украинской группировки в Константиновке.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что ВС РФ сорвали украинскую ротацию, нанеся удар по скоплению живой силы в Новосёловке на северо-западе города. Он же сообщает, что ВС РФ зачистили район дач и село Бересток на подступах к Константиновке и расширяют удары дронами и авиацией по Краматорску.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что площадь оккупированной территории Украины за прошедшую неделю с 30 марта по 5 апреля увеличилась на 6 кв. км (для сравнения, за неделю до этого она возросла на 69 кв. км). Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, количество боестолкновений на фронте сократилось всего на 10% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 114 атак в сутки.

Издание «Агентство», в свою очередь, подсчитало по карте DeepState, что чистый прирост площади оккупированной территории за прошедшую неделю составил 2 кв. км. По подсчетам издания, ВС РФ захватили на разных участках фронта более 16 кв. км, но за тот же период утратили контроль над 14 кв. км в результате украинских контратак на южно-донецком направлении и на северо-востоке Харьковской области.