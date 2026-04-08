Рейдовые операции ВСУ на подступах к Лиману, налет беспилотников на нефтяной терминал в Феодосии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении украинские войска проводят рейдовые операции на подступах к Лиману
- На константиновском направлении сообщается о сорванной ротации украинской группировки в Константиновке
- Недельные темпы территориального продвижения ВС РФ в Украине упали с 69 кв. км до 6 кв. км
- Замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса — продвижение на 1 кв. км обходится российским войскам в 316 человек потерь
- ГУР отчиталось об ударе по последнему действующему железнодорожному парому в Чёрном море
- Налет украинских беспилотников на морской нефтяной терминал в Феодосии на Крымском полуострове
- Украинские военные заявляют поражение за сутки сразу трех российских ЗРК: «Бук-М3», «Тор-М2» и «Панцирь-С»
- В марте 2026 года публично сообщалось о трех пакетах военной помощи для Украины на сумму $2,5 млрд
Обстановка на фронте
На лиманском направлении украинские войска проводят рейдовые операции на подступах к Лиману (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что СОУ провели ряд «рейдовых действий» в районе Озёрного, Кривой Луки и Ямпольского леса на стыке лиманского и северского направлений. Он предостерегает от того, чтобы называть эти действия наступательными, и поясняет, что их цель — зачистка «серой зоны» от накапливающейся пехоты противника, однако в то же время допускает, что украинские штурмовые группы могут закрепиться на отдельных позициях после успешных рейдов.
На константиновском направлении сообщается о сорванной ротации украинской группировки в Константиновке.
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что ВС РФ сорвали украинскую ротацию, нанеся удар по скоплению живой силы в Новосёловке на северо-западе города. Он же сообщает, что ВС РФ зачистили район дач и село Бересток на подступах к Константиновке и расширяют удары дронами и авиацией по Краматорску.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что площадь оккупированной территории Украины за прошедшую неделю с 30 марта по 5 апреля увеличилась на 6 кв. км (для сравнения, за неделю до этого она возросла на 69 кв. км). Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, количество боестолкновений на фронте сократилось всего на 10% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 114 атак в сутки.
Издание «Агентство», в свою очередь, подсчитало по карте DeepState, что чистый прирост площади оккупированной территории за прошедшую неделю составил 2 кв. км. По подсчетам издания, ВС РФ захватили на разных участках фронта более 16 кв. км, но за тот же период утратили контроль над 14 кв. км в результате украинских контратак на южно-донецком направлении и на северо-востоке Харьковской области.
Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал в интервью «РБК-Україна», что «в настоящее время не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон». В частности, он усомнился, что российское командование сможет реализовать свои оперативные планы на 2026 год, поскольку за первый квартал, по его информации, один занятый квадратный километр Донецкой области обходился ВС РФ в 316 человек убитыми и ранеными, тогда как год назад — в 160. В качестве одной из причин Палиса указал, что в настоящее время СОУ применяют на фронте на 30% больше дронов, чем ВС РФ, а также обогнали противника в применении дронов на оптоволокне (32% от всех FPV-дронов против 24% для российских сил).
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 апреля 176 беспилотников, в том числе около 120 типа «Шахед» (146 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 24 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в одной локации.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил накануне, что в результате атаки в Роменском районе погиб 42-летний мужчина. Трое членов его семьи пострадали. По предварительной информации, в жилой дом попал БПЛА.
Два человека погибли, еще девять ранены в результате ударов по Запорожью и Запорожскому району, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Были разрушены и повреждены жилые дома, нежилые здания, гаражи, возникли пожары.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 7 апреля 15 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями. В ночь на 8 апреля были перехвачены 73 БПЛА над Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
ГУР отчиталось о нанесении в ночь на 6 апреля еще одного удара по железнодорожному парому «Славянин», осуществлявшему перевозки между Краснодарским краем и оккупированным Крымом. В ведомстве отметили, что этот паром оставался единственным функционирующим паромом в Чёрном море, способным перевозить железнодорожные вагоны, и теперь он полностью выведен из строя. 14 марта ошибочно утверждалось, что в результате ударов был выведен из строя «Славянин», а другой железнодорожный паром — «Авангард» — поврежден. Тогда команда CIT отмечала, что идентифицировать паромы по видео ударов невозможно, поскольку они выглядят практически одинаково.
В Феодосии в оккупированном Крыму в результате ночной атаки БПЛА загорелась нефтебаза АО «Морской нефтяной терминал». Фото поднимающегося от нее столба дыма опубликовал украинский канал «Крымский ветер».
Возгорание также зафиксировал спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил атаку на «Морской нефтяной терминал». Кадры последствий предыдущих ударов по этой нефтебазе опубликовало издание Astra. Видео было снято до 8 апреля, то есть на нем не запечатлены последствия ночной атаки. На видео видны как практически полностью уничтоженные топливные резервуары, так и ЗРПК «Панцирь», установленный на возвышенности прямо на территории нефтебазы.
Власти Краснодарского края сообщили о падении обломков беспилотника на территории частного дома в Приморско-Ахтарске, никто не пострадал. В городе расположен военный аэродром, который в том числе используется для запуска дронов по Украине. О повреждениях на аэродроме информации нет.
Жители граничащих друг с другом Московской, Владимирской и Ярославской областей сообщили накануне вечером в одно и то же время как минимум о трех сильных взрывах. Украинский канал Supernova+ утверждал, что они фиксировались «в районе 1263-го арсенала инженерных боеприпасов» во Владимирской области. Аналитики Astra на основе кадров очевидцев не смогли прийти к выводу о том, что именно горело во Владимирской области, отметив, что сервис NASA FIRMS пожар на территории арсенала не фиксировал.
Российские власти оккупированного Луганска сообщили о трех раненых и повреждении нескольких многоэтажных домов в результате ночной атаки дронов.
В селе Нежеголь в Шебекинском округе дрон нанес удар по автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, от полученных ранений один мужчина скончался на месте. Еще три человека были доставлены в районную больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 6 апреля по 20:00 7 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 19 погибших мирных жителях и еще 126 пострадавших (1, 2). Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что дроноводы 23-й бригады НГУ выявили и уничтожили в российском тылу ЗРПК «Панцирь-С».
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди, в свою очередь, отчитался, что в ночь на 8 апреля вверенные ему подразделения уничтожили на оккупированной территории Украины пусковую установку ЗРК «Бук-М3», ЗРК «Тор-М2» и РЛС «Зоопарк-1М».
Вооружения и военная техника
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в марте 2026 года было публично объявлено о выделении Украине трех пакетов военной помощи на общую сумму $2,53 млрд, а также о передаче 50 шведских БМП PBV-302.
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут