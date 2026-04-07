ВС РФ продвигаются к северо-западу от Покровска, в порту Новороссийска после налета БПЛА поражены два нефтепровода. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На Северском выступе российские военные продвигаются в районе Миньковки к востоку от Краматорска
- На константиновском направлении ВС РФ удерживают огневой контроль над маршрутами снабжения Константиновки
- На покровском направлении российские войска расширяют зону контроля к северо-западу от Покровска
- Black Bird Group — чистое территориальное продвижение ВС РФ в Украине в марте 2026 года составило 25 км²
- В Днепропетровской области за один день атакованы два гражданских рейсовых автобуса
- Спутниковые снимки подтверждают повреждение после налета БПЛА двух нефтепроводов терминала в порту Новороссийска
- WarSpotting — в марте 2026 года визуально подтвержденные потери военной техники ВС РФ выросли вдвое
- Минобороны Украины отчиталось об увеличении миссий наземных робототехнических комплексов до 9000 в месяц
Обстановка на фронте
На Северском выступе российские военные продвигаются в районе Миньковки к востоку от Краматорска.
Российский военблогер Анатолий Радов заявляет, что ВС РФ зачистили лес в районе Миньковки к востоку от Краматорска и западную часть этого села. Согласно карте DeepState, в западной части Миньковки действительно есть зона уверенного контроля российских войск, а остальная часть поселка находится в «серой зоне».
На константиновском направлении ВС РФ удерживают огневой контроль над маршрутами снабжения Константиновки.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что ВС РФ удерживают огневой контроль над логистическими маршрутами в Константиновку. По его сведениям, они создали «киллзону» на северной окраине города, в результате логистические поездки практически не обходятся без поврежденных машин и раненых военнослужащих. Playfra прогнозирует, что ситуация продолжит ухудшаться, что приведет к «известным последствиям».
По информации Анатолия Радова, российские силы продвигаются к югу от Ильиновки (до 2016 года — Ильича) и завершили захват Берестка к юго-западу от Константиновки. Вместе с тем он отрицает сообщения других Z-каналов о продвижении ВС РФ в промзоне в центре города.
На покровском направлении российские войска расширяют зону контроля к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
DeepState отмечает продвижение российских войск в Гришине и около Котлина (до 2016 года — Димитрово) к северо-западу от Покровска. В свою очередь, Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ контролируют Удачное и Котлино и ведут бои за Новоподгородное, тогда как бойцы СОУ регулярно атакуют Удачное с восточной окраины Молодецкого.
На южно-донецком направлении развивается российское наступление к западу от Гуляйполя.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ продолжают продвигаться к западу от Гуляйполя, закрепившись на юго-восточной окраине Воздвижевки и ведя бои за Верхнюю Терсу и восточную окраину Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское).
По оценке OSINT-сообщества Black Bird Group, площадь оккупированной территории Украины в марте 2026 года увеличилась на 25 км². По их же подсчетам, в феврале оккупированная территория сократилась на 37 км².
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 7 апреля 110 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (77 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 31 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.
В результате ночного обстрела в Синельниковском районе в Днепропетровской области погиб 11-летний мальчик. Трое раненых были госпитализированы, сообщает ГСЧС.
Ночью в Павлограде дронами был атакован склад со снеками группы компаний Star Brands. Пожар уничтожил около 5500 м² складских площадей, люди не пострадали, сообщили в компании.
Беспилотник утром атаковал гражданский рейсовый автобус в центре Никополя. Согласно последней доступной информации, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, из них трое — в тяжелом состоянии, написал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Позже под удар попал еще один рейсовый автобус, выполнявший междугородний рейс из Никополя, пятеро человек получили ранения.
Атакована мэрия города Прилуки и налоговая служба в Новгород-Северском Черниговской области, есть раненые, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Спасательные службы устраняют последствия ударов, всего пострадали 15 человек.
В результате налета на Херсон один из «прилетов» авиабомбы пришелся рядом с автобусной остановкой, известно о гибели как минимум четырех мирных жителей.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 6 апреля 47 беспилотников (1, 2): 25 — над Белгородской, девяти — над Ростовской, шести — над Воронежской областью, пяти — над Крымским полуостровом и двух — над Курской областью. В ночь на 7 апреля были перехвачены 45 БПЛА: 19 — над Ленинградской, 11 — над Воронежской, семь — над Белгородской, три — над Владимирской областью и по одному — над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.
Украинский канал Exilenova+ публикует спутниковые снимки последствий атаки на порт Новороссийска в ночь на 6 апреля: повреждены нефтепроводы у причалов № 1 и № 2, а также сам причал № 2. Кроме того, зафиксирован удар по нефтепроводу в зоне погрузки, расположенной рядом с узлами системы измерения количества и показателей качества нефти и запорной арматурой трубопроводной системы. Также на снимках видно повреждение одного из фрегатов проекта 11356Р, находившегося на военно-морской базе.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» на основе анализа имеющихся снимков утверждает, что в ходе атаки по Новороссийску был повторно поражен фрегат «Адмирал Эссен».
Также «КіберБорошно», проанализировав последствия атаки на «Тольяттикаучук» в ночь на 4 апреля по спутниковым снимкам, подтверждает поражение цеха БК-4 — ключевого звена в производственной цепочке изобутан-изобутиленовых установок предприятия, о чем свидетельствуют пожар и потоки воды от работы пожарных расчетов.
ВМС Украины опубликовали видео нанесения ракетного удара в ночь на 6 апреля по удерживаемой с 2014 года ВС РФ морской нефтегазовой платформе «Сиваш» в северной части Чёрного моря. Тип ракет, запускаемых с береговой подвижной пусковой установки, не называется, однако, судя по облику пусковой установки, это могут быть шведские противокорабельные ракеты Saab RBS-15. В частности, установку идентифицировал канал «Соціально-Побутовий Журнал „Водограй“». Швеция объявляла о намерении передать эти ракеты Украине еще два года назад, но до сих пор сведений об их получении СОУ не было.
Накануне БПЛА атаковали в Россоши в Воронежской области химический завод АО «Минудобрения», производящий селитру, утверждают Exilenova+ и Astra. Загорелась крыша склада готовой продукции. По словам губернатора Александра Гусева, при атаке на регион один человек пострадал, повреждены четыре частных дома. На следующий день Гусев уточнил, что после атаки возник пожар на складе неназванного предприятия, а «технологическое сооружение» получило повреждения. Производственный процесс был приостановлен.
Также по информации Astra и Exilenova+, ночью беспилотниками был вновь атакован порт Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко отчитался, что над регионом сбили 22 беспилотника. О последствиях атаки не сообщается. За прошедшие две недели порт был атакован шесть раз. OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» утверждает, что в результате серии атак на порт повреждения получили почти треть нефтяных резервуаров.
Беспилотники ударили по школе в селе Великая Знаменка в Каменско-Днепровском муниципальном округе. «Губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о шести пострадавших, из которых пятеро — дети. Также ТАСС со ссылкой на местную администрацию информировал, что один из дронов атаковал прибывшую к месту происшествия скорую помощь.
В Белгородской области на участке автодороги Рождественка — Мокрая Орловка дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара, скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По сведениям издания Astra, ФАБ-500 «нештатно сошла» в районе хутора Стрельников в Яковлевском районе Белгородской области 7 марта, никто не пострадал. Таким образом, по подсчетам издания, в 2026 году на территорию России и оккупированные украинские регионы упали уже как минимум 17 российских ФАБ.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin подсчитал, что март 2026 года стал первым месяцем, когда количество запущенных украинских дальнобойных дронов превысило количество российских. Исследователь отмечает темпы масштабирования украинских ударов: отметка в 1000 дронов в месяц была пройдена в августе 2024 года, 3000 дронов в месяц — в июле 2025 года, в марте 2026 года их количество превысило 7000 единиц. Главными целями украинской кампании дальнобойных ударов в марте стали нефтеперерабатывающие заводы, нефтеналивные порты и нефтепроводы. Количество же российских ударов, отмечает исследователь, за предыдущие полгода выросло незначительно: на протяжении восьми месяцев запускается в среднем по 5500 БПЛА ежемесячно, а доля их перехватов растет.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 апреля по 20:00 6 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум об 11 погибших и 110 пострадавших мирных жителях (1, 2). Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Генштабе ВСУ заявили, что СОУ поразили противолодочный самолет-амфибию Бе-12 на аэродроме Кача в оккупированном Крыму. Издание «Мілітарний» отмечает, что такие самолеты используются для бомбометания по украинским БЭК, а также что украинские силы ранее поражали самолеты этого типа в феврале 2026 года и в сентябре 2025 года.
По подсчетам OSINT-проекта WarSpotting, в марте 2026 года визуально подтвержденные потери техники ВС РФ выросли практически вдвое по сравнению с февралем, составив 147 единиц. Аналитики объясняют это возобновившимися механизированными штурмами и украинскими ударами по российским средствам ПВО, отмечая, что мартовские потери техники всё равно ниже, чем за любой месяц 2025 года.
Fighterbomber сообщил, что, согласно предварительным результатам расследования катастрофы Ан-26 ВКС РФ в Крыму, причиной крушения стал человеческий фактор: экипаж начал преждевременное снижение, в результате чего самолет столкнулся со скалой в 30 км от аэродрома. Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров, в свою очередь, подтверждает, что при этом погибли девять членов экипажа.
Вооружения и военная техника
В Минобороны Украины сообщили, что с ноября 2025 года по март 2026 года количество миссий НРК возросло с 2900 до 9000 в месяц. В ведомстве добавили, что количество подразделений, которые применяют наземные дроны, за тот же период возросло с 67 до 167.
