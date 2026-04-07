ВС РФ продвигаются к северо-западу от Покровска, в порту Новороссийска после налета БПЛА поражены два нефтепровода. Что происходит на фронте

Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» на основе анализа имеющихся снимков утверждает, что в ходе атаки по Новороссийску был повторно поражен фрегат «Адмирал Эссен».

Также «КіберБорошно», проанализировав последствия атаки на «Тольяттикаучук» в ночь на 4 апреля по спутниковым снимкам, подтверждает поражение цеха БК-4 — ключевого звена в производственной цепочке изобутан-изобутиленовых установок предприятия, о чем свидетельствуют пожар и потоки воды от работы пожарных расчетов.

ВМС Украины опубликовали видео нанесения ракетного удара в ночь на 6 апреля по удерживаемой с 2014 года ВС РФ морской нефтегазовой платформе «Сиваш» в северной части Чёрного моря. Тип ракет, запускаемых с береговой подвижной пусковой установки, не называется, однако, судя по облику пусковой установки, это могут быть шведские противокорабельные ракеты Saab RBS-15. В частности, установку идентифицировал канал «Соціально-Побутовий Журнал „Водограй“». Швеция объявляла о намерении передать эти ракеты Украине еще два года назад, но до сих пор сведений об их получении СОУ не было.

Накануне БПЛА атаковали в Россоши в Воронежской области химический завод АО «Минудобрения», производящий селитру, утверждают Exilenova+ и Astra. Загорелась крыша склада готовой продукции. По словам губернатора Александра Гусева, при атаке на регион один человек пострадал, повреждены четыре частных дома. На следующий день Гусев уточнил, что после атаки возник пожар на складе неназванного предприятия, а «технологическое сооружение» получило повреждения. Производственный процесс был приостановлен.

Также по информации Astra и Exilenova+, ночью беспилотниками был вновь атакован порт Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко отчитался, что над регионом сбили 22 беспилотника. О последствиях атаки не сообщается. За прошедшие две недели порт был атакован шесть раз. OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» утверждает, что в результате серии атак на порт повреждения получили почти треть нефтяных резервуаров.

Беспилотники ударили по школе в селе Великая Знаменка в Каменско-Днепровском муниципальном округе. «Губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о шести пострадавших, из которых пятеро — дети. Также ТАСС со ссылкой на местную администрацию информировал, что один из дронов атаковал прибывшую к месту происшествия скорую помощь.

В Белгородской области на участке автодороги Рождественка — Мокрая Орловка дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара, скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По сведениям издания Astra, ФАБ-500 «нештатно сошла» в районе хутора Стрельников в Яковлевском районе Белгородской области 7 марта, никто не пострадал. Таким образом, по подсчетам издания, в 2026 году на территорию России и оккупированные украинские регионы упали уже как минимум 17 российских ФАБ.

OSINT-исследователь под ником Clément Molin подсчитал, что март 2026 года стал первым месяцем, когда количество запущенных украинских дальнобойных дронов превысило количество российских. Исследователь отмечает темпы масштабирования украинских ударов: отметка в 1000 дронов в месяц была пройдена в августе 2024 года, 3000 дронов в месяц — в июле 2025 года, в марте 2026 года их количество превысило 7000 единиц. Главными целями украинской кампании дальнобойных ударов в марте стали нефтеперерабатывающие заводы, нефтеналивные порты и нефтепроводы. Количество же российских ударов, отмечает исследователь, за предыдущие полгода выросло незначительно: на протяжении восьми месяцев запускается в среднем по 5500 БПЛА ежемесячно, а доля их перехватов растет.