ВСУ наступают на стыке Днепропетровской и Донецкой областей, массированный налет беспилотников на Новороссийск. Что происходит на фронте

В ночь на 4 апреля дроны атаковали предприятия «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот» в Самарской области. После этого, как следует из OSINT-анализа Astra, загорелась территория около жилых домов неподалеку от здания по улице Александра Кудашева, 106. Глава региона Вячеслав Федорищев сообщил, что сотрудник одного из заводов получил осколочное ранение. Также беспилотник повредил крышу многоквартирного дома — в нескольких квартирах были выбиты окна.

Аналитики украинского OSINT-проекта «КіберБорошно» на основе имеющихся сведений и видеозаписей пришли к выводу, что по предприятию «Тольяттикаучук» могли попасть около 10 беспилотников, предположительно, типа «Лютий», в результате чего возникли пожары на ключевых производственных участках, включая цеха хранения сжиженных веществ и установки по выпуску компонентов бутилкаучука. Отмечается, что фактическое число попаданий, вероятно, выше, чем зафиксировано визуально.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила об одном погибшем в результате атаки на город 4 апреля, еще трое жителей госпитализированы. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, возник пожар на складе логистической компании.

Telegram-канал Mash пишет, что в результате удара БПЛА по сухогрузу Blacksea Star в 20 км от Таганрога был ранен гражданин Шри-Ланки. Судно шло под флагом Либерии из болгарского порта в Россию для загрузки зерна. Беспилотник попал в трюмный отсек, из-за чего начался пожар, который был быстро потушен.

СБУ отчиталась 4 апреля о втором за неделю ударе по Алчевскому металлургическому комбинату в оккупированной Луганской области — одному из ключевых для обеспечения военного производства промышленных предприятий. Утверждается, что в результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции. Из-за причиненных повреждений комбинат остановил работу.

В результате атаки БПЛА в ночь на 5 апреля в Нижнем Новгороде были повреждены НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и Новогорьковская ТЭЦ, на НПЗ вспыхнул пожар, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пострадавших нет. Позднее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в двух районных населенных пунктах после атаки пришлось восстанавливать электроснабжение, но подробностей и сведений о других повреждениях не привел.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 5 апреля заявил, что в Приморске в результате атаки БПЛА был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск, трубу оперативно перекрыли и в ней «идет безопасное выгорание». Однако позднее Дрозденко опроверг собственные слова, написав, что повреждения получил не нефтепровод, а топливный резервуар, что привело к утечке, которая якобы уже ликвидирована. Несмотря на заявление властей, спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал возгорание в порту Приморск, отметили в Astra. В Силах беспилотных систем подтвердили удары по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и порту Приморск.

При атаке дрона на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа в Белгородской области утром 5 апреля ранены семь человек, написал губернатор Вячеслав Гладков.

В Азовском море потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт» с грузом пшеницы. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил 5 апреля (1, 2), что два человека на борту погибли в результате атаки БПЛА к северу от Керчи. По словам «губернатора» оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо, один человек — помощник капитана 1991 года рождения — погиб, двое пропали без вести, еще девять смогли покинуть судно и добраться до берега Херсонской области. Позже Сальдо уточнил, что атака произошла 3 апреля. После этого экипаж покинул тонущее судно, но только 5 апреля моряки вышли на связь.

Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано в Донецке, Мариуполе, Макеевке и ряде близлежащих населенных пунктов в оккупированной части Донецкой области после массированной атаки беспилотников вечером 5 апреля, сообщили СМИ (1, 2, 3). Электричество пропало сразу в нескольких районах. В Донецке также возникли перебои с водоснабжением. По информации «Донецкого агентства новостей», фиксировались проблемы и в работе местных операторов связи.

Краснодарский край 5 апреля подвергся атаке беспилотников. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в Новороссийске пострадали восемь человек, включая двоих детей. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, для жителей развернули пункт временного размещения. Astra пишет, что один из дронов попал в дом на улице Пионерская, где загорелась квартира. По информации издания, основной целью атаки мог быть нефтеналивной терминал «Шесхарис» — на видео с места виден сильный пожар. Украинский OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ также сообщает о возгорании на причале терминала. «Шесхарис» — один из ключевых объектов перевалки нефти на юге России, ранее ВСУ называли его частью военной логистики РФ.