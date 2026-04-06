ВСУ наступают на стыке Днепропетровской и Донецкой областей, массированный налет беспилотников на Новороссийск. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении отмечаются встречные бои в правобережной части городской застройки Купянска
- На покровском направлении наступательная активность ВС РФ в сторону Доброполья существенно снизилась из-за потерь
- На южно-донецком направлении ВСУ наступают за рекой Волчьей на стыке Днепропетровской и Донецкой областей
- В марте 2026 года поставлен рекорд по применению ВКС РФ авиабомб по территории Украины — 7 987 единиц
- Массированный налет беспилотников на Новороссийск — поражен нефтеналивной терминал «Шесхарис»
- CIT — по итогам марта 2026 года по обе стороны фронта погибли 273 мирных жителя, не менее 1 870 человек получили ранения
- Погиб воевавший на российской стороне бывший генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин
- В беспилотниках типа «Шахед» комплектующие нидерландского происхождения начали менять на китайские и тайваньские
Обстановка на фронте
На харьковском направлении украинские войска восстановили контроль над участком рядом с государственной границей около Амбарного.
В DeepState сообщили, что СОУ восстановили контроль на участке местности к северу от села Амбарное около государственной границы на северо-востоке Харьковской области. В проекте уточнили, что операцию провели бойцы 129-й ОТМБр, и опубликовали видео поражения российских военных и техники на этом участке.
По сведениям «военкора» Юрия Котенка, ВС РФ выбили украинских бойцов из Верхней Писаревки к югу от Волчанска и ведут бои за Волчанские Хутора к юго-востоку от города, параллельно обходя защитников этого села с фланга через Бочково и Охримовку.
На купянском направлении отмечаются встречные бои в правобережной части городской застройки Купянска.
Российский военблогер Анатолий Радов рассказывает, что в правобережной части Купянска идут встречные бои: ВС РФ пытаются войти в северную часть города и закрепиться там, тогда как СОУ стремятся взять его южную часть под свой полный контроль.
На константиновском направлении продолжается медленное выравнивание ЛБС на южных окраинах Константиновки.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что ВС РФ продвигаются на Константиновку с юга, стремясь выровнять линию фронта по южной границе города, а в саму Константиновку регулярно «просачиваются» российские малые группы. Он прогнозирует, что они могут в дальнейшем попытаться продвинуться со стороны Ильиновки (до 2016 года — Ильича) на Алексеево-Дружковку, чтобы перекрыть логистику Константиновки.
Юрий Котенок утверждает, что российские силы зачистили промзону в центре Константиновки и ведут бои в городской застройке, а также в Новодмитровке на северо-восточной окраине города, в то время как СОУ контратакуют в направлении Часова Яра.
На покровском направлении наступательная активность ВС РФ в сторону Доброполья существенно снизилась из-за потерь.
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что украинским войскам удалось зачистить окрестности Родинского к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск), перенеся боевые действия в город, где они занимают хорошие оборонительные позиции, а также обезопасить фланги Белицкого, вынуждая противника «просачиваться» в город исключительно с востока.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5), что наступательная активность ВС РФ на Добропольском выступе снизилась, что он объясняет высоким уровнем потерь. По его сведениям, российские силы пытаются накапливать на передовой пополнения штурмовой пехоты, а украинские дроноводы стараются своевременно выявлять и пресекать эти попытки. Также ВС РФ ведут бои за Белицкое и Родинское, однако им пока не удается закрепиться в этих населенных пунктах. Он также сообщает, что СОУ продолжают удерживать отдельные позиции на северо-западных окраинах Покровска, а за Гришино к северо-западу от города продолжаются бои. Помимо этого, по словам Машовца, украинские военные провели «зачистку» в районе того же Гришина, Родинского и Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург).
Обозреватель делает вывод, что действующая здесь российская группировка войск «Центр» потеряла способность наступать одновременно на всех направлениях, а потенциальный прорыв к Доброполью затягивается. Он прогнозирует, что эта группировка в будущем получит пополнение, однако обращает внимание на недавнюю переброску с этого участка фронта подразделений морской пехоты на стык Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, Машовец считает план прорыва к Доброполью распылением российских сил в контексте операции против Славянско-Константиновской агломерации.
«Военкор» Котенок, напротив, пишет, что ВС РФ продвинулись на Доброполье, взяв Новый Донбасс, и ведут бои за Водяное, Белицкое и Новоалександровку, тогда как СОУ контратакуют в районе Родинского и западной окраины Гришина.
На южно-донецком направлении ВСУ наступают за рекой Волчьей на стыке Днепропетровской и Донецкой областей.
По информации DeepState, подразделения СОУ провели «зачистку» Новосёловки и Сичневого (до 2024 года — Январское) за рекой Волчьей в Днепропетровской области на стыке с административной границей Донецкой области. На карте проекта оба этих села, ранее частично подконтрольные ВС РФ, оказались в «серой зоне».
В 33-м ОШП отвергли российские заявления о захвате Бойкова к северо-западу от Терноватого, опубликовав видео «флаговтыка» на южной окраине села (геопривязка).
В 225-м ОШП опубликовали видео, где российский военный перебирает рюкзаки своих убитых товарищей. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», опираясь на это видео, пришел к выводу, что ВС РФ закрыли «карман» к северу от Мирного в Запорожской области. Тот же канал выполнил геопривязку видео удара FPV-дроном по российским военным в укрытии и сделал вывод о восстановлении позиций в Берёзовом в Днепропетровской области.
Богдан Мирошников сообщает, что российские силы продолжают продвигаться западнее Гуляйполя, однако отмечает, что украинские контратаки уже вынудили командование ВС РФ отказаться от планов наступления на Покровское и Вольнянск со стороны Терноватого.
Исследователь под ником Clément Molin рассказывает об украинской оборонительной линии, которую он условно называет «Верхняя Терса», к северо-западу от Гуляйполя. По его оценке, эта линия протянулась на 100 км с севера на юг и на отдельных участках представляет собой 18 рядов колючей проволоки, три противотанковых рва и «зубы дракона». Исследователь подсчитал, что линию на всем протяжении пересекает всего 18 дорог, а позади нее находится 170 позиций для украинской пехоты и операторов дронов, которые будут надежно укрыты в летний период.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил 5 апреля, что с конца января 2026 года украинские войска в результате наступательных действий освободили 480 км² территории и 12 населенных пунктов, из них восемь — в Днепропетровской, и четыре — в Запорожской области.
На запорожском направлении украинские военные ведут атаки на Степногорск и Приморское.
DeepState зафиксировали сокращение «серой зоны» в районе Степногорска, пометив участок местности к северо-западу от поселка как полностью подконтрольный украинским силам. «Сливочный каприз», в свою очередь, утверждает, что СОУ продвинулись в Новояковлевке к северо-востоку от Степногорска, делая такой вывод из российского видео удара по позиции в этом населенном пункте.
Анатолий Радов подтверждает попытки закрепления СОУ в Степногорске и Приморском, однако в то же время отрицает, что они продвинулись в Новояковлевке, полагая, что пророссийские картографы ранее ошибочно «закрасили» это село.
«Сливочный каприз» также подсчитал, что в марте ВС РФ продвигались в среднем на 5,3 км² в сутки, тогда как средние темпы российского наступления с конца 2023 года составляли 10,64 км² в сутки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 4 апреля было запущено 286 беспилотников, в том числе около 200 типа «Шахед» (260 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 11 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в шести локациях
- В ночь на 5 апреля было запущено 93 беспилотника, в том числе около 60 типа «Шахед» (76 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 17 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в трех локациях
- В ночь на 6 апреля было запущено 114 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (114 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 26 БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в 13 локациях
Шесть человек погибли в результате авиаударов по Краматорску 3 апреля, сообщил (1, 2) глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Среди погибших 16-летний юноша, еще четыре человека получили ранения. Повреждены административные здания и жилые дома.
В ночь на 4 апреля нанесена серия ударов по Сумам. Как сообщили в ГСЧС, один из дронов попал в жилой 16-этажный дом, также зафиксированы удары по частному жилому сектору. Всего за сутки в городе пострадали 29 человек, в том числе 19 детей.
В результате удара по рынку в Никополе в Днепропетровской области 4 апреля погибли пять человек, еще 27 пострадали, сообщили (1, 2) местные власти.
На следующее утро, 5 апреля, FPV-дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по одной из самых оживленных улиц Никополя. 61-летний водитель погиб на месте, его жена в тяжелом состоянии госпитализирована.
В результате ударов по Одессе в ночь на 6 апреля, по словам главы ОВА Олега Кипера, погибли три человека, в том числе ребенок, еще 16 человек пострадали. Пожарным удалось спасти четырех человек. Во время атаки в Приморском районе были повреждены жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов. В Киевском районе под удар попали многоэтажное здание, пять частных домов, детский сад, магазин и 27 автомобилей.
Прошедшей ночью дронами была атакована Черниговская область, рассказали (1, 2) в «Чернігівобленерго». Под удары попали объекты энергетической инфраструктуры в Новгороде-Северском и Нежинском районе, около 350 тысяч домохозяйств остались без электричества.
В результате атаки утром 6 апреля в Славутиче в Киевской области нарушено энергоснабжение, без света остались около 21 тысячи человек, сообщил глава местной ОВА Николай Калашник.
Минобороны Украины сообщило, что в марте российские самолеты сбросили 7 987 авиабомб — на полторы тысячи больше, чем в феврале, который до этого считался рекордным. Кроме того, за месяц зафиксировано 115 тысяч артиллерийских ударов и 2 834 обстрела.
Украинский OSINT-ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует помесячную инфографику ударов по объектам энергетики Украины за последние полгода. Отмечается, что пик ударов (107) пришелся на декабрь 2025 года.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 3 апреля были перехвачены 68 беспилотников (1, 2) над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 4 апреля были уничтожены 85 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 4 апреля были перехвачены 90 беспилотников (1, 2) над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 5 апреля были уничтожены 87 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областями, Мордовией и Крымским полуостровом
- в течение дня 5 апреля были перехвачены 283 беспилотника (1, 2, 3) над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 6 апреля были уничтожены 50 БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
Очередная российская авиабомба упала на Белгородскую область 3 марта. По сведениям издания Astra, ФАБ «нештатно сошла» в районе хутора Сёмин в Яковлевском районе, никто не пострадал.
Порты Усть-Луга и Приморск остаются недоступными для перевалки нефти после атак дронов, сообщило агентство Reuters 3 апреля. С 22 марта НПЗ не могут отправлять дизель в Приморск и вынуждены переходить на более дорогую железнодорожную логистику к другим экспортным терминалам. Позже агентство Bloomberg заявило о возобновлении погрузки нефти в порту Усть-Луги.
В ночь на 4 апреля дроны атаковали предприятия «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот» в Самарской области. После этого, как следует из OSINT-анализа Astra, загорелась территория около жилых домов неподалеку от здания по улице Александра Кудашева, 106. Глава региона Вячеслав Федорищев сообщил, что сотрудник одного из заводов получил осколочное ранение. Также беспилотник повредил крышу многоквартирного дома — в нескольких квартирах были выбиты окна.
Аналитики украинского OSINT-проекта «КіберБорошно» на основе имеющихся сведений и видеозаписей пришли к выводу, что по предприятию «Тольяттикаучук» могли попасть около 10 беспилотников, предположительно, типа «Лютий», в результате чего возникли пожары на ключевых производственных участках, включая цеха хранения сжиженных веществ и установки по выпуску компонентов бутилкаучука. Отмечается, что фактическое число попаданий, вероятно, выше, чем зафиксировано визуально.
Мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила об одном погибшем в результате атаки на город 4 апреля, еще трое жителей госпитализированы. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, возник пожар на складе логистической компании.
Telegram-канал Mash пишет, что в результате удара БПЛА по сухогрузу Blacksea Star в 20 км от Таганрога был ранен гражданин Шри-Ланки. Судно шло под флагом Либерии из болгарского порта в Россию для загрузки зерна. Беспилотник попал в трюмный отсек, из-за чего начался пожар, который был быстро потушен.
СБУ отчиталась 4 апреля о втором за неделю ударе по Алчевскому металлургическому комбинату в оккупированной Луганской области — одному из ключевых для обеспечения военного производства промышленных предприятий. Утверждается, что в результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции. Из-за причиненных повреждений комбинат остановил работу.
В результате атаки БПЛА в ночь на 5 апреля в Нижнем Новгороде были повреждены НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и Новогорьковская ТЭЦ, на НПЗ вспыхнул пожар, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пострадавших нет. Позднее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в двух районных населенных пунктах после атаки пришлось восстанавливать электроснабжение, но подробностей и сведений о других повреждениях не привел.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 5 апреля заявил, что в Приморске в результате атаки БПЛА был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск, трубу оперативно перекрыли и в ней «идет безопасное выгорание». Однако позднее Дрозденко опроверг собственные слова, написав, что повреждения получил не нефтепровод, а топливный резервуар, что привело к утечке, которая якобы уже ликвидирована. Несмотря на заявление властей, спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал возгорание в порту Приморск, отметили в Astra. В Силах беспилотных систем подтвердили удары по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и порту Приморск.
При атаке дрона на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа в Белгородской области утром 5 апреля ранены семь человек, написал губернатор Вячеслав Гладков.
В Азовском море потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт» с грузом пшеницы. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил 5 апреля (1, 2), что два человека на борту погибли в результате атаки БПЛА к северу от Керчи. По словам «губернатора» оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо, один человек — помощник капитана 1991 года рождения — погиб, двое пропали без вести, еще девять смогли покинуть судно и добраться до берега Херсонской области. Позже Сальдо уточнил, что атака произошла 3 апреля. После этого экипаж покинул тонущее судно, но только 5 апреля моряки вышли на связь.
Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано в Донецке, Мариуполе, Макеевке и ряде близлежащих населенных пунктов в оккупированной части Донецкой области после массированной атаки беспилотников вечером 5 апреля, сообщили СМИ (1, 2, 3). Электричество пропало сразу в нескольких районах. В Донецке также возникли перебои с водоснабжением. По информации «Донецкого агентства новостей», фиксировались проблемы и в работе местных операторов связи.
Краснодарский край 5 апреля подвергся атаке беспилотников. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в Новороссийске пострадали восемь человек, включая двоих детей. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что обломки дрона попали в многоквартирный дом, для жителей развернули пункт временного размещения. Astra пишет, что один из дронов попал в дом на улице Пионерская, где загорелась квартира. По информации издания, основной целью атаки мог быть нефтеналивной терминал «Шесхарис» — на видео с места виден сильный пожар. Украинский OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ также сообщает о возгорании на причале терминала. «Шесхарис» — один из ключевых объектов перевалки нефти на юге России, ранее ВСУ называли его частью военной логистики РФ.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» отмечает, что в результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске зафиксированы попадания по трем объектам, включая два основных причала и узлы трубопроводной системы, что привело к масштабному пожару и фактической остановке отгрузки нефти.
Командующий украинских Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди отчитался о поражении в ходе налета на Новороссийск фрегата «Адмирал Макаров», а также самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Сиваш». Со своей стороны отметим, что на выложенных кадрах нет момента попадания по фрегату.
«Военкор» Владимир Романов пишет о «серьезном дефиците» зенитных ракет для российских комплексов ПВО, особенно для ЗРПК «Панцирь». По его словам, нередко пусковые установки стоят на позициях без боекомплекта либо с неполным боекомплектом.
В Ливии дислоцировано более 200 украинских военных и специалистов, согласно договоренности с правительством в Триполи, говорится в расследовании Международного французского радио (RFI). Согласно источникам издания, российский газовоз Arctic Metagaz, получивший повреждения в начале марта у берегов Ливии, был атакован морским беспилотником Magura V5, произведенным в Украине и уже используемым в операциях в Чёрном море. Изначально Украину обвинили в атаке российские власти (1, 2).
Согласно сведениям, собранным волонтерами CIT в «Сводках по обстрелам», за март 2026 года в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 273 мирных жителя, еще не менее 1 870 человек получили ранения.
Аналитики CIT также отмечают, что в последние несколько дней существенно возросло количество атак на мирных жителей украинских городов. Под ударом в первую очередь оказались находящиеся вблизи от зоны боевых действий региональные столицы — Харьков и Херсон, а также города Донбасса, Сумской области и Никополь. Команда проекта предполагает, что кампания связана с началом российского наступления, которое продлится до конца этого года, а усиление ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям призвано усилить давление на украинское общество с целью принудить власти страны пойти на соглашение на невыгодных условиях.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 апреля по 20:00 3 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, погибли как минимум 24 мирных жителя, еще 121 получил ранения (1, 2). В минувшие выходные 20 мирных жителей погибли, еще 167 пострадали (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В 414-й бригаде «Птахи Мадяра» заявили, что в ночь на 3 апреля уничтожили на оккупированной территории Луганской области пусковую установку ЗРК «Бук», железнодорожные цистерны с топливом и логистические склады.
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group, в свою очередь, сообщили, что 3 апреля уничтожили российскую систему РЭБ «Палантин», стоимость которой они оценивают в $17 млн.
В Силах беспилотных систем ВСУ 4 апреля отчитались о поражении РЛС от ЗРК С-400, ЗРК «Тор», РЛС СКПП и зенитной артиллерийской установки ЗУ-23-2.
В Z-каналах опубликованы кадры удара «Шахеда» по РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM в Полтавской области. Авторы канала «Военный Осведомитель», впрочем, отмечают, что запись обрывается слишком рано, чтобы с уверенностью утверждать, что РЛС действительно была поражена.
Стали известны подробности гибели вертолета Ка-52 20 марта 2026 года. Как сообщается в канале «ВКС — Герои нашего времени», вертолет был поражен осколками дрона, взорвавшегося рядом с кабиной, а один из членов экипажа, капитан Андрей Сергеевич Мамкин, впоследствии скончался от ранений в область шеи.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что в марте потери личного состава ВС РФ, подтвержденные видеофиксацией в рамках программы «Армія дронів.Бонус», составили 35 351 человека убитыми и ранеными. Также, по его информации, за прошедший месяц СОУ уничтожили 274 системы ПВО и РЛС, 121 единицу РСЗО, 212 орудий и САУ и перехватили 33 686 БПЛА.
На войне погиб генерал-майор Владимир Ляпкин — бывший начальник департамента оперативного документирования СБУ, перешедший на российскую сторону, пишет «Медиазона». В СБУ Ляпкин отвечал за прослушку, слежку и сбор данных, получил звание генерал-майора в 2013 году и, как утверждается, участвовал в разгоне протестов на Майдане. После событий 2014 года был уволен и уехал в Крым. Во время войны занял пост замглавы созданной оккупационными властями «службы безопасности» в Херсоне, где, по данным СБУ, участвовал в фильтрации и репрессиях против мирных жителей. В 2025 году СБУ сообщила о подозрении в коллаборационизме в отношении своего бывшего сотрудника. Ляпкин погиб 17 марта 2026 года, воюя в составе отряда «Барс-33». Также сообщается о гибели в тот же день полковника МЧС из Подмосковья Эдуарда Малова.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что при крушении Ан-26 в Крыму 31 марта погиб командующий авиацией Северного флота Александр Отрощенко.
Вооружения и военная техника
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что российские войска стали массово получать спутниковые терминалы «Спирит-030», диаметр спутниковой тарелки которых составляет всего 30 см, а не 90 см, как у российских терминалов спутниковой связи, использовавшихся до сих пор.
Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал, что в ходе изучения «Шахедов», применявшихся в конце марта, выяснилось, что ряд нидерландских компонентов был заменен на китайские и тайваньские сомнительного качества, причем один из них был изготовлен 2 марта 2026 года. Вместе с тем Власюк отметил, что в «Шахедах» по-прежнему используются компоненты, произведенные в 2025 году в Европе и США.
