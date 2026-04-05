Новости

В Азовском море затонул сухогруз с пшеницей, два человека погибли

The Insider
В Азовском море потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт» с грузом пшеницы. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что два человека на борту погибли в результате атаки БПЛА.

Из контекста неясно, стала ли атака БПЛА причиной аварии на судне или дроны атаковали уже тонущий сухогруз. 

Ранее назначенный Россией «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек — помощник капитана 1991 года рождения — погиб, двое пропали без вести, еще девять смогли покинуть судно и добраться до берега Херсонской области, где им оказали первую помощь местные жители. 

ТАСС уточнил, что из 9 человек, добравшихся на лодке-капсуле к берегу села Счастливцево, один был уже мертв. 

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

