В Азовском море затонул сухогруз с пшеницей, два человека погибли

В Азовском море потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт» с грузом пшеницы. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что два человека на борту погибли в результате атаки БПЛА.

Из контекста неясно, стала ли атака БПЛА причиной аварии на судне или дроны атаковали уже тонущий сухогруз.

Ранее назначенный Россией «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек — помощник капитана 1991 года рождения — погиб, двое пропали без вести, еще девять смогли покинуть судно и добраться до берега Херсонской области, где им оказали первую помощь местные жители.

ТАСС уточнил, что из 9 человек, добравшихся на лодке-капсуле к берегу села Счастливцево, один был уже мертв.