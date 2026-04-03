Около 200 украинских военнослужащих дислоцированы на базах в Ливии. Именно оттуда атаковали российский газовоз Arctic Metagaz — RFI

Российский газовоз Arctic Metagaz (IMO: 9243148), получивший повреждения в начале марта у берегов Ливии, был действительно атакован украинскими морскими беспилотниками. В Ливии дислоцировано более 200 украинских военных офицеров и специалистов, согласно договоренности с правительством в Триполи. Об этом говорится в расследовании Международного французского радио (RFI). Изначально Украину обвинили в атаке российские власти.
По словам двух ливийский источников издания, украинские военные дислоцированы на трех базах. Одна из них — при военно-воздушной академии в Мисрате, где размещаются силы Африканского командования Турции, Италии и США.
Еще одна база, предназначенная для запуска беспилотников (в том числе морских), расположена в городе Завия — в 50 км к северу от столицы, в районе нефтяного комплекса Меллита. Третья — в штабе 111-й бригады ливийской армии, на дороге к аэропорту Триполи, используется для координационных встреч между украинскими силами и ливийской армией.
Украинские специалисты также получили от правительства страны участок земли, имеющий прямой выход к морю. На нем построили взлетно-посадочную полосу.
По данным RFI, сотрудничество Ливии и Украины началось осенью прошлого года. Соглашение об этом было подписано в октябре по инициативе военного атташе Украины в Алжире Андрея Баюка. По этим договоренностям, украинские военные обучают ливийские силы обращаться с беспилотниками. Долгосрочное соглашение предусматривает также поставки оружия и инвестиции в нефтяной сектор Ливии.
В случае с атакой на российский газовоз Arctic Metagaz, как пишет RFI, его атаковал надводный беспилотник типа Magura V5. Такие безэкипажные катеры Украина использует в операциях в Черном море (1, 2, 3). Он был запущен именно с базы в Завии. Дрон поразил машинное отделение судна, из-за чего оно быстро заполнилось водой.
Украину в атаке на Arctic Metagaz первым обвинил российский Минтранс. На борту газовоза находились 30 российских моряков, все они были эвакуированы. Ведомство настаивало, что танкер следовал из порта Мурманск с грузом, «оформленным по всем международным правилам». Морская коллегия России на прошлой неделе также заявила, что ущерб от атаки «должен возместить агрессор».
На этой неделе стало известно, что Ливия не смогла отбуксировать в свой порт поврежденное судно, как планировалось изначально. Власти попросили принять меры другие страны.