Около 200 украинских военнослужащих дислоцированы на базах в Ливии. Именно оттуда атаковали российский газовоз Arctic Metagaz — RFI

Российский газовоз Arctic Metagaz (IMO: 9243148), получивший повреждения в начале марта у берегов Ливии, был действительно атакован украинскими морскими беспилотниками. В Ливии дислоцировано более 200 украинских военных офицеров и специалистов, согласно договоренности с правительством в Триполи. Об этом говорится в расследовании Международного французского радио (RFI). Изначально Украину обвинили в атаке российские власти.

По словам двух ливийский источников издания, украинские военные дислоцированы на трех базах. Одна из них — при военно-воздушной академии в Мисрате, где размещаются силы Африканского командования Турции, Италии и США.

Еще одна база, предназначенная для запуска беспилотников (в том числе морских), расположена в городе Завия — в 50 км к северу от столицы, в районе нефтяного комплекса Меллита. Третья — в штабе 111-й бригады ливийской армии, на дороге к аэропорту Триполи, используется для координационных встреч между украинскими силами и ливийской армией.