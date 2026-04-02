Ливия не смогла отбуксировать поврежденный российский газовоз Arctic Metagaz. Она попросила принять меры другие страны

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Власти Ливии потеряли контроль над российским газовозом Arctic Metagaz (IMO: 9243148), который изначально планировали отбуксировать в один из своих портов. Об этом сообщило местное управление портов и морского транспорта 

Газовоз вышел из-под контроля на фоне ухудшихся погодных условий. Судно-буксир не может вернуться к нему для повторной швартовки, заявили в ведомстве. Из-за непогоды и сильных волн трос, связывавший его с судном, оборвался.

В разговоре с РИА «Новости» Халед Гулам, представитель ливийского комитета по ЧС, занимающегося инцидентом, призвал другие страны помочь с буксировкой судна: 

«На фоне нынешних погодных колебаний в Средиземном море никто не может предсказать, что будет с танкером. Это дело требует, чтобы компетентные органы средиземноморских стран последовали примеру ливийских властей, которые всеми силами пытались взять танкер под контроль». 

О том, что Arctic Metagaz планируют отбуксировать в ливийский порт, стало известно в конце марта. Судно тогда дрейфовало в сторону ливийского побережья, что создавало риск загрязнения окружающей среды. 

Газовоз был поврежден 3 марта в районе Средиземного моря. По данным российского Минтранса, атака была совершена украинскими БЭК с побережья Ливии. На борту находились 30 российских моряков, все они были эвакуированы. Ведомство настаивало, что танкер следовал из порта Мурманск с грузом, «оформленным по всем международным правилам».

