Повреждённый украинским БЭК российский газовоз отбуксируют в порт Ливии

Повреждённый российский газовоз Arctic Metagaz (IMO: 9243148) планируется отбуксировать в один из портов Ливии. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC) страны.

По данным компании, судно дрейфует в сторону ливийского побережья, что создаёт риск загрязнения. В NOC заявили, что для работы с танкером привлечена международная специализированная компания. Судно планируют безопасно отбуксировать в порт после согласования с властями.

Газовоз был повреждён 3 марта в районе Средиземного моря. По данным Минтранса России, атака была совершена украинскими БЭК с побережья Ливии. На борту находились 30 российских моряков, все они были эвакуированы.

После инцидента судно дрейфовало между Италией и Мальтой без экипажа. Итальянские власти рассматривали различные варианты действий, но не захотели принимать газовоз в свои порты. По словам источников, на борту остаётся неизвестное количество сжиженного газа, из-за чего судно называют потенциально опасным.

Мэр итальянского города Лампедуза Филиппо Маннино ранее заявлял, что ситуация находится под контролем: газовоз сопровождают военные корабли, буксир и аварийное судно. Власти Мальты также предупреждали другие суда держаться на расстоянии не менее пяти морских миль.

По информации NOC, повреждённый танкер постепенно приближается к ливийскому побережью под воздействием ветра и волн. В связи с этим в Ливии создан оперативный штаб для координации действий и предотвращения возможного экологического ущерба.

