Повреждённый украинским БЭК российский газовоз отбуксируют в порт Ливии

Фото: NOC
Повреждённый российский газовоз Arctic Metagaz (IMO: 9243148) планируется отбуксировать в один из портов Ливии. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC) страны.
По данным компании, судно дрейфует в сторону ливийского побережья, что создаёт риск загрязнения. В NOC заявили, что для работы с танкером привлечена международная специализированная компания. Судно планируют безопасно отбуксировать в порт после согласования с властями.
Газовоз был повреждён 3 марта в районе Средиземного моря. По данным Минтранса России, атака была совершена украинскими БЭК с побережья Ливии. На борту находились 30 российских моряков, все они были эвакуированы.
После инцидента судно дрейфовало между Италией и Мальтой без экипажа. Итальянские власти рассматривали различные варианты действий, но не захотели принимать газовоз в свои порты. По словам источников, на борту остаётся неизвестное количество сжиженного газа, из-за чего судно называют потенциально опасным.
Мэр итальянского города Лампедуза Филиппо Маннино ранее заявлял, что ситуация находится под контролем: газовоз сопровождают военные корабли, буксир и аварийное судно. Власти Мальты также предупреждали другие суда держаться на расстоянии не менее пяти морских миль.
По информации NOC, повреждённый танкер постепенно приближается к ливийскому побережью под воздействием ветра и волн. В связи с этим в Ливии создан оперативный штаб для координации действий и предотвращения возможного экологического ущерба.
БЭК — безэкипажный катер, обычно полупогруженного типа. Часто фигурирует в СМИ как морской дрон или морской беспилотник. Относится к категории автономных необитаемых надводных аппаратов (Unmanned Surface Vessel, USV; англ.), то есть способен передвигаться по воде при помощи дистанционного управления или по заложенному в бортовую навигационную систему маршруту. Может нести боевую часть в корпусе, а также выступать в качестве платформы-носителя воздушных беспилотников, зенитных ракет, систем РЭБ.